Chocó a un ciclista en bulevar Oroño mientras manejaba alcoholizada e intentó huir

La joven de 22 años quedó demorada durante siete horas por el siniestro vial. La víctima fue hospitalizada tras la denuncia

La conductora salió de bulevar Oroño y la interceptaron en Pueyrredón al 2800.

Un operativo policial por un choque en bulevar Oroño derivó en el arresto de una automovilista alcoholizada que intentó escapar del lugar. De acuerdo a la denuncia, previamente había embestido a un ciclista mientras manejaba por el parque Independencia.

El siniestro vial ocurrió a primera hora de la mañana del último viernes, cuando un hombre de 38 años cayó lesionado a la altura de la avenida Dante Alighieri . Los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales pidieron asistencia médica y coordinaron el traslado al Hospital Carrasco.

Lo llamativo del caso es que la conductora del coche escapó de la zona del Hipódromo Independencia . Después de la colisión se alejó hacia el sur y el personal de la Brigada de Orden Urbano (BOU) empezó a buscarla cerca del bulevar 27 de Febrero.

Los policías hallaron a María Catalina P. sobre Pueyrredón al 2800, a poco más de diez cuadras del lugar del choque. Alrededor de las 7.30 de la mañana, la joven de 22 años se sometió a un test de alcoholemia que dio resultados positivos .

WhatsApp Image 2026-05-02 at 11.42.53 AM Foto: Gobierno de Santa Fe.

Tras el examen, la muchacha fue trasladada bajo arresto a la comisaría 2ª para continuar con la investigación. Mientras tanto, Miguel Ángel D. V. fue atendido en el Carrasco por un traumatismo de rodilla tras la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

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Los encargados del operativo no sólo aprehendieron a la conductora. También secuestraron su vehículo y una bicicleta Fuji Adventure 27.5 Comp.

Luego de la denuncia, la automovilista pasó siete horas demorada en la seccional de Paraguay al 1100. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) la liberó y autorizó la devolución del KIA Soul. En tanto, la Fiscalía continuará con la investigación sobre lesiones leves culposas en accidente de tránsito, agravadas por darse a la fuga y por tener alcohol en sangre.