Mujeres taxistas pidieron una "refuncionalización" de la dársena de taxis de la Terminal de Omnibus

Desde la Cámara de Mujeres Taxistas y la aplicación She Taxi presentaron una iniciativa para agilizar el ascenso y descenso de pasajeros y evitar inconvenientes

Titulares de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario y de la aplicación She Taxi presentaron un proyecto en el Concejo para rediseñar la dársena de ascenso y descenso de pasajeros del servicio público en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno ante situaciones de violencia que sufren a menudo, tanto de colegas varones como de algunos integrantes de la cooperativa de maleteros, según denunciaron.

Las referentes de ambos sectores, Natalia Gaitán y María Eva Juncos, respectivamente, solicitaron esa revisión integral a los integrantes de la comisión de Servicios Públicos presidida por la concejal Anahí Schibelbein (Unidos por Rosario), que también integran Manuel Sciutto (bloque Socialista), Antonio Salinas (Ciudad Futura), Mariano Romero (bloque Peronista), y Pablo Gavira (Una Nueva Oportunidad).

En concreto, le pidieron al municipio que modifique las dársenas para crear una fila única de taxis y una parada destinada a quienes optan por solicitar el servicio público de taxis local a través de una aplicación legal.

Indicaron que esa variante obliga a una refuncionalización, puesto que de esa manera también "ordenaría" el tráfico respecto al transporte urbano de pasajeros, que actualmente ingresa a una dársena más cercana a calle Córdoba.

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"De esa manera se evita la doble fila de vehículos que lleva a disputas entre los choferes taxistas por las prioridades en los viajes", remarcaron en declaraciones a La Capital Juncos y Gaitán, quienes encabezan el reclamo conjunto.

Aseguraron que este proyecto nació de las charlas entre las conductoras "en el marco de la violencia que toda la gente conoce, que va de la mano de eventos que nacen de la disputa del trabajo de quienes se arrogan la autoridad de aplicación".

Con respecto a estos planteos, la concejal Schibelbein aseguró en declaraciones a La Capital que suele hacer una recorrida por esa zona y no observó ningún tipo de amedrentamiento por parte de taxistas o integrantes de la cooperativa de maleteros.

"Suelo recorrer esa zona al menos una vez a la semana y nunca me tocó ver ese tipo de situaciones, al menos hasta este momento. También tengo conocimiento de que la cooperativa se puso a disposición para evaluar cualquier inquietud al respecto", consignó la edila radical.

En qué consiste el rediseño propuesto

Según precisaron ambas taxistas, la propuesta consiste en destinar toda la hilera de vereda lindera a calle Cafferata exclusiva a colectivos, mientras que la entrada más cercana al ingreso a la Terminal sea única para taxis para que puedan circular constantemente y así evitar el "efecto tijera" entre el ingreso y egreso de ambos transportes.

"Lo lógico es que a lo largo de toda la cuadra (Cafferata entre Santa Fe y Córdoba) sea una isla de cemento exclusiva para colectivos, mientras que el corredor interno sea único para taxis (first in-first out) y así evitar doble fila de nuestras unidades, que conlleva a inconvenientes de público conocimiento", plantearon.

paradas violencia

Argumentaron que de esa forma se evitaría el colapso vehicular, incluso por calle Santa Fe, que es más ancha que Cafferata, al tiempo que reclamaron una darsena única para aquellos pasajeros que solicitan taxis por apps.

A su vez, sostuvieron que ese rediseño "no genera costos, ya que tan sólo bastaría como crear una demarcación como ocurre con las bicisendas".

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Aseguraron que las mujeres taxistas son víctimas de violencia, amedrentamiento e intimidación. Para tal fin, propusieron la instalación de cartelería visible y un código QR disponible para realizar la denuncia en tiempo real.

"El proyecto de refuncionalización de las dársenas para taxis también contempla paradas libres de violencias, de modo tal que la pasajera pueda denunciar cualquier situación a través de un tótem y código QR visible", detallaron.

En cuanto a los maleteros se solicita su "correcta identificación y revalidación de antecedentes penales", y la posibilidad de radicar de forma ágil y segura una denuncia ante una irregularidad o situación de abuso o violencia sobre las mujeres taxistas.

Incluso plantearon la posibilidad de la prohibición de la actividad sobre las dársenas de taxis ya que, según denuncian, "el maletero decide a qué unidad deriva el viaje haciendo el traslado del equipaje del pasajero".

Un conflicto de larga data

La saga de aprietes y amenazas por parte de un sector de taxistas en la terminal es un conflicto de larga data. Las denuncias de estado público se remontan a 2018 tras una escalada de violencia perpetrada en el lugar por la catalogada "mafia".

A partir de ese episodio, el Concejo aprobó una reestructuración de esos espacios, tanto sobre Cafferata como por Santa Fe, como solución de fondo al conflicto.