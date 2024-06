Tarifa de colectivo: Córdoba se desmarca de Rosario y por ahora posterga la suba del boleto a $940

Desde la Intendencia de la capital mediterránea remarcan que hasta tanto no lleguen unidades cero kilómetro de refuerzo, no habrá aumento del boleto. La tarifa se mantiene en esa ciudad en 700 pesos.

La actualización de la "tarifa federal" del boleto de colectivos en las ciudades de la región Centro no serán al unísono. Santa Fe capital aumentó su boleto el sábado pasado a 940 pesos, Rosario lo hará a partir del próximo viernes, pero Córdoba no le puso fecha en su calendario, y condicionó el aumento a una renovación parcial de su flota con unidades cero kilómetro. Se estima que esto se producirá no antes del 20 de junio próximo. Esta vez, la suba en el transporte no fue simultánea, pero se estima que las ciudades del interior irán ajustando sus valores a lo largo de junio.