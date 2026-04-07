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"Un lugar limpio y bien iluminado" vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

El ciclo de lectura lanza otra edición. Estarán Carolina Musa, Esteban Vázquez, Sonia Scarabelli y Juan Blanco, y el colectivo fotográfico Camarada

7 de abril 2026 · 15:50hs
Un lugar limpio y bien iluminado vuelve a proponer lecturas, encuentros y conversaciones

El viernes 10 de abril, a las 19 horas, abrirá sus puertas el ciclo de lectura "Un lugar limpio y bien iluminado". Carolina Musa, Esteban Vázquez, Sonia Scarabelli y Juan Blanco leerán obras de narrativa y se presentará el colectivo de activistas de la fotografía Camarada (Crosetti, Muzzio, Ostera, Lenardón, Scheitlin). Todos ellos son destacados artistas de nuestra ciudad que compartirán sus creaciones en el ciclo con gran generosidad. La librería invitada en esta oportunidad es Laborde.

La entrada es libre y gratuita. El ciclo convoca a quienes disfrutan de la literatura y la fotografía al encuentro de otoño, el primero de 2026. La cita es al atardecer, en Laprida 1036.

Leerán Carolina Musa, Esteban Vázquez, Sonia Scarabelli y Juan Blanco. También estará presente Camarada, colectivo de activistas de la fotografía. Habrá música, buffet y sorteos de libros, además se podrá consultar el oráculo literario versión de otoño, corregido y aumentado.

El ciclo tiene su origen en la lectura del hermoso cuento de E. Hemingway: Un lugar limpio y bien iluminado.

El propósito es la reunión en torno a la escucha de historias narradas por sus autoras y autores. Es una experiencia de alto valor escuchar la obra cuando es leída por quien la ha escrito. A su vez, en esa escucha conocemos y nos reconocemos. Es importante saber qué se narra en la ciudad. En este encuentro se cruza la literatura con otros lenguajes, como la imagen fotográfica. El ciclo mantiene una regularidad anual, de al menos un encuentro por estación. Este primer encuentro sucede, este año, en los primeros días del otoño.

La organización de cada encuentro está a cargo de quienes integran la clínica de obra grupal coordinada por Lila Gianelloni.

Sobre las autoras y los autores

Carolina Musa nació en Rosario en 1975. Licenciada en Comunicación Social por la UNR. Desde 2014 dirige el sello infantil Libros Silvestres. Ha publicado los libros de poesía Acústico (2011), Mariposas mutantes en Fukusfiima (2015), La curva de Ebbin- gfiaus (2016) y La soberana idiotez (2020); los infantiles Cabeza de flor (2016) y El amarillo (2019), el conjunto de cuentos En el cuerpo quién sabe (2014) y la novela Taxidermia (2023).

En 2017 recibió un premio del Programa Plataforma Futuro (Ministerio de Cultura de la Nación) por su obra interactiva Abductor (poesía+videojuego); y en dos oportunidades obtuvo la Beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes para el desarrollo de las novelas Contrapunto (inédita) y Taxidermia, que posteriormente fue finalista del Premio Futurock Novela (en 2021) y ganadora del Premio Provincial de Narrativa Alcides Greca (obra édita) en 2023.

Participó como autora en antologías de prosa y poesía, entre otras: Antología Federal de Poesía Región Centro (CFI, 2018); Historia de la Literatura de Santa Fe (ES, 2018); 53/70 Poesía Argentina del Siglo XX (EMR, 2015). En 2023, Aruspicina recibió una de las menciones del Premio Provincial de Poesía José Pedroni en la categoría obra inédita.

Esteban Vázquez es locutor, músico y escritor.

Nació en Villa Cañás, la radio en la adolescencia, las calles del pueblo, la noche y la música configuraron su primer universo simbólico. Una vez en Rosario empieza a hacer radio y produce hacia el 2005 El Perseguidor, un programa de música, charlas y literatura.

En 2024 publicó su primer libro de prosa poética Niño Samurai con la editorial rosarino Le Pecore Nere. Allí habla de su infancia, del paso del pueblo a la ciudad, de su madre, su condición de padre y de sus amigos.

Sonia Scarabelli nació en Rosario en 1968, es poeta y publicó los libros: La memoria del árbol (2000); Celebración de lo invisible (2003); Flores que prefieren abrirse sobre aguas oscuras (2008); La orilla más lejana (crónica, 2009); El arte de silbar (2014); Últimos veraneantes de febrero (2020); La felicidad de los animales. Poesía reunida (2021); Las cosas comunes (2025). Obtuvo los premios Felipe Aldana (2003) y José Pedroni (2023).

Juan Blanco nació en 1979. Vive en Rosario, aunque es oriundo de la ciudad de Pérez. Estudió Comunicación Social en la UNR y actualmente asiste a dos talleres de escritura creativa coordinados por el escritor Pablo Colacrai y la escritora Lila Gianelloni. Publicó cuentos en El Eslabón, Rosario 12, El Ciudadano y la revista digital Ubik, entre otros espacios. En 2025 ganó el primer premio en el concurso de cuentos Alma Maritano.

Camarada es un colectivo de activistas de la fotografía que desarrolla diversas actividades en torno a la fotografía clásica y contemporánea; los archivos históricos y las publicaciones recientes; los materiales tradicionales y las nuevas formas; la conservación y la puesta en circulación. Está integrado por María Crosetti, Cecilia Lenardón, Gabriela Muzzio, Andrea Ostera y Paulina Scheitlin. Actualmente, exhiben dos proyectos: Archivo Amateur y Pequeña Biblioteca.

Archivo Amateur es un proyecto que se articula a partir de la figura del aficionado, esa persona que desarrolla una práctica fotográfica sostenida, muchas veces impulsada por la curiosidad o sus propias obsesiones. Siete mesas, una por cada autor, invitan a mirar de cerca imágenes guardadas con paciencia y esmero en cajas, álbumes o sobres, y dan cuenta de una militancia del cuidado, una forma de poner en valor esas fotos que oscilan entre lo común y lo singular, entre el gesto habitual y la mirada inesperada.

Pequeña Biblioteca es un proyecto destinado a reunir, resguardar y visibilizar ediciones de fotografía de Rosario y su región. Con un formato itinerante y un catálogo en línea, la biblioteca difunde no solo producción contemporánea, sino también publicaciones antiguas y nuevas ediciones que revisan la historia del medio en nuestra región.

Sobre el cuento “Un lugar limpio y bien iluminado”

El escritor estadounidense Ernest Hemingway publicó en 1933 “A Clean, Well Lighted Place”, un cuento breve ambientado en uno de los cafés de Madrid que se modernizaron a comienzos de la década de 1930 con la incorporación de la luz eléctrica, diferenciándose de la tradicional taberna medieval. Dos trabajadores gastronómicos lo protagonizan, en un diálogo existencial de madrugada sobre la soledad, la noche y la importancia vital de encontrar un refugio amable en la ciudad. Es una obra maestra literaria que exalta el valor social y cultural de esos espacios urbanos que la sociología llama los terceros lugares, ámbitos no destinados ni a la producción ni a la reproducción.

Beatriz Vignoli lo tradujo especialmente para el ciclo Un lugar limpio y bien iluminado.

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