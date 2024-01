Tarea de titanes: vecinos recuperaron un club de la zona sur de Rosario

club actual.jpeg El club 6 de febrero en la actualidad.

Según la Ley 27.098, los clubes de barrio “son asociaciones civiles y su objetivo no es tener ganancias económicas”. Entre los propósitos se encuentran “el desarrollo de actividades deportivas no profesionales, así como, poner sus instalaciones a disposición para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen”. Algo que en el club 6 de Febrero hacía 25 años que no estaba sucediendo, pero la historia cambia, y esta vez a favor del barrio.