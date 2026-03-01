Los Durán: la pasión y la herencia alrededor de la práctica de tiro deportivo

Padre e hijo son referentes de la actividad a nivel nacional y mundial. Y, por supuesto, del club Tiro Suizo al que asisten

¡Claudio y Juan Pablo Durán, padre e hijo, son instructores del Club Tiro Suizo, y con una destacada actuación en el deporte en expansión, según el presidente de la institución de zona sur, Claudio Polo . Las últimas de las medallas las trajo el joven, desde el Mundial de Sudáfrica, donde se consagró campeón internacional de tiro práctico por equipos, en septiembre 2025, en Matlosana. “Dejaron en alto el nombre del club y del país”, celebraron desde Tiro Suizo sobre las victorias de los Durán, como los llaman.

“Hace 32 años que pertenezco al Club Tiro Suizo, durante los que desarrollé la actividad de tiro deportivo. Soy instructor y entrenamos con mi hijo, Juan Pablo, de 22 años , que fue campeón nacional varias veces, panamericano en Estados Unidos y el año pasado ganó el mundial por equipo y un tercer puesto en la general del Mundial de Sudáfrica”, explica Claudio, mientras hace un alto como instructor, en el polígono de Lamadrid 1212.

“Elegí este deporte por mi viejo que empezó hace más de treinta años. A mi me gustaba desde chiquito viendo videos de todo el mundo en YouTube. Así, decidí comenzar de a poco, arranqué a los 15 , un poquito verde en el tema, pero cuando comencé a tener resultados y la gente me decía que era bueno, empecé a creer y practicar cada vez más, y acá estamos”, dice Juan Pablo, sintetizando una carrera que lo llevó a sumar medallas a nivel internacional en esos siete años que relata.

“La consagración de campeón fue algo que en el momento no te lo creés, pero cuando pasan los días y la gente te va felicitando, incluso los mejores del mundo, te das cuenta de que es importante . En nuestro deporte y para nuestro país, fue la primera vez que sonó el Himno Nacional en un Mundial ”, describió Juan Pablo quien, además de ser instructor, dicta cursos en otros países.

Los Durán son una dupla que comparte una pasión: el tiro deportivo. “Siempre me gustaron las armas y su buen uso; este deporte tiene distintas modalidades, la nuestra es tiro práctico, una disciplina a nivel mundial”, explica Claudio que, en la actualidad, compite en categoría senior, con 57 años. Además de entrenar y viajar junto a Juan Pablo y preparar la agenda 2026 con competencias en Europa.

“¿Hay muchos jóvenes en este deporte y en Rosario?”, pregunta La Capital. “No hay mucha difusión del deporte en sí y en la ciudad no hay muchos jóvenes que lo practiquen; ambién se hace muy cuesta arriba si alguien no tiene un sponsor o una ayuda porque no es una actividad de las más baratas”, señala Durán padre.

La modalidad elegida por ambos, el tiro práctico, con el tirador en movimiento, escenografías y blancos que nunca son de la silueta humana, “es netamente deportiva, no hay nada defensivo”, dice Claudio. Además anota las cualidades requeridas: estado físico, velocidad de resolución, entrenar y comer sano.

“Hay algo de innato, pero hay que trabajarlo y entrenarlo siempre de a poco. Primero hay que ser idóneo con el arma, hay que saber de qué se trata, y que hay riesgos que se disminuyen a cero cuando la persona pasa todos los cursos de preparación”, describe. El hincapié es en la seguridad, es un deporte muy estricto: “En el Mundial hubo 1.800 competidores que tiraron 600 tiros cada uno, no hubo un tiro escapado ni lesionado porque es gente muy idónea”.

“Este tema tiene que ser muy cuidado, el tiro fue el primer deporte olímpico, es un deporte para practicarlo en el club, hay que tener todos los papeles en regla, permisos y autorizaciones legales. Sin eso, no se puede entrar”, advierte.