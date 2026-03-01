La Capital | La Ciudad | pasión

Los Durán: la pasión y la herencia alrededor de la práctica de tiro deportivo

Padre e hijo son referentes de la actividad a nivel nacional y mundial. Y, por supuesto, del club Tiro Suizo al que asisten

Silvia Carafa

Por Silvia Carafa

1 de marzo 2026 · 06:35hs
Claudio y Juan Pablo Durán

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Claudio y Juan Pablo Durán, padre e hijo unidos por la pasión del tiro deportivo a nivel nacional e internacional.

¡Claudio y Juan Pablo Durán, padre e hijo, son instructores del Club Tiro Suizo, y con una destacada actuación en el deporte en expansión, según el presidente de la institución de zona sur, Claudio Polo. Las últimas de las medallas las trajo el joven, desde el Mundial de Sudáfrica, donde se consagró campeón internacional de tiro práctico por equipos, en septiembre 2025, en Matlosana. “Dejaron en alto el nombre del club y del país”, celebraron desde Tiro Suizo sobre las victorias de los Durán, como los llaman.

“Hace 32 años que pertenezco al Club Tiro Suizo, durante los que desarrollé la actividad de tiro deportivo. Soy instructor y entrenamos con mi hijo, Juan Pablo, de 22 años, que fue campeón nacional varias veces, panamericano en Estados Unidos y el año pasado ganó el mundial por equipo y un tercer puesto en la general del Mundial de Sudáfrica”, explica Claudio, mientras hace un alto como instructor, en el polígono de Lamadrid 1212.

“Elegí este deporte por mi viejo que empezó hace más de treinta años. A mi me gustaba desde chiquito viendo videos de todo el mundo en YouTube. Así, decidí comenzar de a poco, arranqué a los 15, un poquito verde en el tema, pero cuando comencé a tener resultados y la gente me decía que era bueno, empecé a creer y practicar cada vez más, y acá estamos”, dice Juan Pablo, sintetizando una carrera que lo llevó a sumar medallas a nivel internacional en esos siete años que relata.

“La consagración de campeón fue algo que en el momento no te lo creés, pero cuando pasan los días y la gente te va felicitando, incluso los mejores del mundo, te das cuenta de que es importante. En nuestro deporte y para nuestro país, fue la primera vez que sonó el Himno Nacional en un Mundial”, describió Juan Pablo quien, además de ser instructor, dicta cursos en otros países.

Los Durán son una dupla que comparte una pasión: el tiro deportivo. “Siempre me gustaron las armas y su buen uso; este deporte tiene distintas modalidades, la nuestra es tiro práctico, una disciplina a nivel mundial”, explica Claudio que, en la actualidad, compite en categoría senior, con 57 años. Además de entrenar y viajar junto a Juan Pablo y preparar la agenda 2026 con competencias en Europa.

“¿Hay muchos jóvenes en este deporte y en Rosario?”, pregunta La Capital. “No hay mucha difusión del deporte en sí y en la ciudad no hay muchos jóvenes que lo practiquen; ambién se hace muy cuesta arriba si alguien no tiene un sponsor o una ayuda porque no es una actividad de las más baratas”, señala Durán padre.

La modalidad elegida por ambos, el tiro práctico, con el tirador en movimiento, escenografías y blancos que nunca son de la silueta humana, “es netamente deportiva, no hay nada defensivo”, dice Claudio. Además anota las cualidades requeridas: estado físico, velocidad de resolución, entrenar y comer sano.

“Hay algo de innato, pero hay que trabajarlo y entrenarlo siempre de a poco. Primero hay que ser idóneo con el arma, hay que saber de qué se trata, y que hay riesgos que se disminuyen a cero cuando la persona pasa todos los cursos de preparación”, describe. El hincapié es en la seguridad, es un deporte muy estricto: “En el Mundial hubo 1.800 competidores que tiraron 600 tiros cada uno, no hubo un tiro escapado ni lesionado porque es gente muy idónea”.

“Este tema tiene que ser muy cuidado, el tiro fue el primer deporte olímpico, es un deporte para practicarlo en el club, hay que tener todos los papeles en regla, permisos y autorizaciones legales. Sin eso, no se puede entrar”, advierte.

Noticias relacionadas
El proyecto en el Concejo establece que se permitirá la tipología torre en inmuebles protegidos patrimonialmente solo cuando se cumplan tres condiciones concurrentes.

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Flavia llegó hace más de 18 años a Tarragona y se radicó en Mora de Ebro.

Llevó la cultura argentina a "tierras lejanas" y ahora conduce un mapa de rosarinos por el mundo

Una postal cada vez más repetida. Muchos rosarinos se desplazan por la ciudad a través de monopatines eléctricos.La resolución 10.110 regula el uso de monopatines eléctricos.

Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

El clásico entre Newells y Central se disputará en el Coloso Marcelo Bielsa.

Cómo estará el tiempo en Rosario durante el clásico entre Newell's y Central

Ver comentarios

Las más leídas

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Lo último

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

MAV: un crecimiento del 85% en el volumen negociado y nuevos desafíos para el 2026

MAV: un crecimiento del 85% en el volumen negociado y nuevos desafíos para el 2026

Del talento joven a la empresa profesional: tres casos que lograron escalar

Del talento joven a la empresa profesional: tres casos que lograron escalar

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Tras los cambios en el catálogo de edificios patrimoniales, el Concejo busca intervenir algunos inmuebles
Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Por Nicolás Maggi
Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Cada vez más rosarinos usan vehículos eléctricos para trasladarse

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Divide y reformarás: Milei aprovecha su momento hegemónico

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Por Javier Felcaro
Política

Asoma una batalla judicial por la reforma laboral

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino
La Ciudad

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Llevó la cultura argentina a tierras lejanas y ahora conduce un mapa de rosarinos por el mundo
La Ciudad

Llevó la cultura argentina a "tierras lejanas" y ahora conduce un mapa de rosarinos por el mundo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Anunciaron una auditoría de la declaración jurada por el paro de docentes en Santa Fe

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un bolazo total

Estadio Único en Rosario: el empresario uruguayo vinculado al supuesto proyecto dijo que es un "bolazo total"

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: Equivocan el camino

Docentes de la UNR critican a grupos estudiantiles que exigen rendir: "Equivocan el camino"

Ovación
Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newells y Central eligen su propia aventura

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newells y Central eligen su propia aventura

Pasión, fútbol y folclore en el clásico rosarino: Newell's y Central eligen su propia aventura

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Rugby: Capibaras XV fue una tromba impiadosa y pasó por encima a Cobras

Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Central suma experiencia para el clásico: concentra Marco Ruben y algunos referentes más

Policiales
Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Matías Gazzani es el prófugo buscado con la recompensa más alta de Argentina

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

Casilda: pidió probar un auto antes de comprarlo y se lo llevó sin pagar

La Ciudad
Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers
La Ciudad

Juego responsable: Lotería de Santa Fe participó de un debate con clubes, medios e influencers

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Un club de tiro deportivo que gestó toda una zona y es el único en Rosario

Los Durán: la pasión y la herencia alrededor de la práctica de tiro deportivo

Los Durán: la pasión y la herencia alrededor de la práctica de tiro deportivo

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Quieren que se puedan hacer torres en propiedades con preservación histórica

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado
Policiales

Balaceras mafiosas: detuvieron al instigador del ataque en el supermercado

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero
La Ciudad

Choque múltiple en la autopista Rosario-Buenos Aires: murió un camionero

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Historia repetida del clásico rosarino: de suplente a inesperado titular en Newell's

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día
La Ciudad

Paro e inicio de clases: la provincia pide acompañamiento familiar en el primer día

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno
Politica

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos
Información general

El verano cierra con más turistas aunque con menores gastos y viajes más cortos

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años
Politica

Luz verde al nuevo régimen penal juvenil: la edad de imputabilidad baja a 14 años

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río
La ciudad

Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable y con lluvias intermitentes durante la jornada

Rugby: Ignacio Gandini: Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Ignacio Gandini: "Podemos ganar o no, pero con Capibaras XV queremos dejar un legado"

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix
Zoom

Un thriller psicológico español la rompe en Netflix

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo
Economía

El gobierno nacional autorizó un aumento del 1% en las tarifas de gas desde marzo

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut
Ovación

Primera C: Argentino busca recuperarse como visitante tras la caída del debut

Queremos saber qué pasó, pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Queremos saber qué pasó", pide la familia del hombre asesinado cuando volvía de trabajar

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento
Información General

El gobierno de Santa Fe anunció la fecha de pago de salarios con una aclaración sobre el aumento

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar
OVACIÓN

Arias se fisuró el peroné y no hay precisión sobre el tiempo que estará sin jugar

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El último gran batacazo en el clásico: el ganador impensado que rompió los pronósticos

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027
Política

En Santa Fe, los gobernadores de la UCR mostraron sus diferencias de cara a 2027

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe
Política

Karina Milei y Romina Diez en la inauguración de la nueva planta de Dreyfus en Santa Fe

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista
La Ciudad

Un vecino que limpiaba la vereda encontró un féretro en el barrio Bella Vista