Subsidios a la luz y el gas: la inscripción seguirá abierta durante todo el año

oficina2.jpg

Desde que el gobierno nacional anunció la nueva política de subsidios energéticos, a mediados de año, la oficina que depende del Concejo Municipal habilitó un espacio gratuito para atender consultas y realizar la inscripción al registro. En las últimas semanas, unas 300 personas por día se acercaron al espacio de Córdoba al 800, con su DNI, el de todo el grupo conviviente y las boletas de gas y electricidad. Este martes fueron muchas más: incluso algunas tuvieron que esperar haciendo cola afuera.

La gestión se realiza en forma completamente digital a través del sitio www.argentina.gob.ar o la aplicación Mi Argentina. Según explicó la Jefa de la Oficina del Consumidor, Solange Bobbett, muchos de los usuarios que se acercaron a realizar el trámite ya estaban incluidos en el registro nacional que permite mantener los subsidios, pero debieron recategorizarse para acceder al beneficio previsto para tres categorías de ingresos: altos, medios o bajos.

>>Leer más: Quiénes podrán seguir con tarifas de luz y gas subsidiadas y qué trámite deben hacer

“Muchas personas estaban inscriptas de oficio y recibían el beneficio, pero no figuraban en el registro. Así que en esos casos los regularizamos. Otras estaban registradas pero con algunos errores, así que los normalizamos también”, explicó Bobbett.

La funcionaria destacó que la mayoría de las personas que se acercaron a la oficina fueron adultos mayores. “Son quienes no tienen acceso o manejo completo del entorno digital", destacó y puso en valor "la calidad de atención en la oficina porque hemos brindado un servicio que, si bien no nos corresponde, lo asumimos como tal para que usuarios y consumidores puedan gozar de este beneficio”.

Las dudas más frecuentes sobre los subsidios

Todo el trámite de inscripción se realiza de manera online. A la hora de anotarse, hay que tener a mano el DNI, las boletas de luz y gas, correo electrónico e ingresos y Cuil de todos los integrantes de la familia mayores a 18 años.

Los pasos a seguir son simples. Primero hay que completar con los datos personales, laborales y económicos y luego con los datos de los servicios; por último, hay que sumar los datos de todos los integrantes del hogar. Sin embargo, pueden surgir complicaciones. Las dudas más frecuentes que se reciben en la oficina municipal son las siguientes:

¿Si ya me inscribí en el 2022, tengo que volver a hacer el trámite?

La respuesta es no, no hay que volver a inscribirse, solamente hay que hacer una modificación de datos en los casos de personas en las que haya cambiado su situación familiar, si en un hogar donde eran cuatro personas aportantes y ahora los hijos se fueron a vivir a otro lado y quedaron dos personas aportantes nada más. Entonces, en esos casos sí hay que reinscribirse para mantener la categoría de ingresos. Lo mismo pasa si hubo un cambio en la situación patrimonial. Por ejemplo si en 2022 la persona era un comerciante o trabajaba en relación de dependencia y hoy está jubilado, su ingreso es claramente inferior por esto también hay que hacer una modificación de datos.

¿Las facturas de luz y gas no llegan a mi nombre, puedo hacer el trámite?

Sí, se puede, hay que poner los datos del domicilio y los datos de la persona que solicita el servicio. Al final, en la declaración jurada se solicita que pongan a nombre de quien llega la factura.

¿Soy inquilino, puedo hacer el trámite?

Sí, se registran las personas que viven en el domicilio, sean propietarias o inquilinas.

¿Dónde encuentro los datos sobre el número de medidor y número de cliente del servicio?

Los datos figuran en el encabezado de las boletas de luz y electricidad.

En el formulario de prestadoras del servicio no encuentro a la Empresa Provincial de la Energía. ¿Cómo figura?

La distribuidora local no figura como EPE, sino como EPSF

Aún así, destaca Bobbett, para muchos usuarios la dificultad es el acceso a la tecnología y el tema de hacer un trámite online. "No lo comprenden, no lo entienden, no tienen un mail y no saben como crearlo", apuntó y destacó la importancia de contar con espacios donde se pueda hacer la gestión en forma personal.