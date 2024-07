Subsidios a la energía: la Oficina del Consumidor atiende unas 50 consultas por día

Unas 50 personas se acercan por día a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor para pedir asesoramiento para tramitar los subsidios domiciliarios de gas y energía eléctrica . La gestión es completamente virtual y hay tiempo para realizarla hasta fin de mes para no abonar las boletas más caras . Según los casos, las bonificaciones alcanzan entre el 55 y el 72 por ciento.

La inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (Rase) llega al mismo tiempo en que las facturas de luz y de gas se incrementarán debido a los aumentos que aplicó el gobierno nacional y un mayor consumo por el invierno. Los hogares que quieran mantener o solicitar los subsidios para evitar un mayor impacto en el precio de los servicios, y cumplan con los criterios de inclusión, deben anotarse al registro, si no lo hicieron con anterioridad.

La inscripción se realiza en forma virtual a través de la página del gobierno nacional . Sin embargo, para aquellas personas que no cuentan con conectividad o no están familiarizadas con este tipo de gestiones, la Oficina de Defensa del Consumidor habilitó un servicio de asesoramiento gratuito.

Por día, unas 50 personas por día se acercan a solicitar ayuda. Para hacer el trámite, tienen que contar con el Documento Nacional de Identidad de todas las personas que viven en el hogar y una factura (impresa o digital) de los servicios de gas y electricidad . No es necesario que quien realice la inscripción al registro sea dueño del inmueble, los inquilinos también pueden hacer el trámite.

La titular de la oficina que depende del Concejo Municipal, Solange Bobbett, aclaró que sólo tienen que anotarse en el registro quienes no lo hicieron previamente o quienes vieron modificado su ingreso o la composición del grupo familiar en los últimos años.

Según advirtió, la mayoría de la gente que se acerca a la oficina son personas mayores que no tienen a nadie que los ayude a lidiar con la tecnología o no tienen conectividad. "Son personas hiper vulnerables que por desconocimiento o por falta de recursos no acceden a internet y podrían quedar fuera del registro", consideró.

La inscripción al Rase permite mantener los subsidios en las boletas de luz y gas. Según los casos, las bonificaciones alcanzan a entre el 55 y el 72 por ciento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural. Según la resolución 90/2024 de la Secretaría de Energía, hay cerca de 1.7000.000 usuarios en todo el país que desde 2022 fueron incorporados automáticamente al registro como hogares de bajos ingresos y deberán reempadronarse.

Ahora estas personas deberán ingresar al Rase de forma individual, para completar la inscripción tendrán hasta fin de mes. Cumplido ese plazo, el beneficio caducará respecto de los usuarios que no hubieren completado la presentación individual.

boletas gas.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

¿Qué es el Rase?

El Rase es un registro que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación y que permite contar con los subsidios a la luz y el gas que corresponden de acuerdo al nivel de ingresos de hogar. Para los hogares de ingresos altos (N1, con un ingreso superior a $ 2.979.000 mensual) no existe bonificación, los de ingresos medios (N3, ingresos de entre $ 828.158 y $ 2.898.533) se bonifica el 55 de su consumo de base de gas natural y el 56 % de luz; en el caso de los ingresos bajos (N2, ingresos menores a $ 828.158) el beneficio alcanza al 64 % de su consumo de gas y 71,92 % de electricidad.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Todos los usuarios residenciales de los servicios de energía eléctrica y gas natural por red que aún no se hayan inscripto en el Rase y quieran acceder a los subsidios que perciban ingresos inferiores a los $ 2.979.000. Se debe completar una solicitud por hogar. Quienes completen el formulario deben ser mayores de 18 años, sean o no titulares del servicio.

¿Cómo se si ya figuro en el Rase?

Quienes quieran confirmar si ya perciben algún tipo de beneficio en sus tarifas de energía pueden consultar en las páginas web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y de la Empresa Provincial de la Energía. Allí seleccionará la distribuidora proveedora del servicio y deberá consignar el número de cliente, usuario, cuenta, servicio o suministro, dependiendo del modelo de factura. Si el usuario ya aparece inscripto y los datos son correctos, no es necesario volver a anotarse en el registro.

¿Cómo hacer el trámite?

El trámite se realiza completamente en forma digital (mediante una PC, tablet o teléfono) a través de la página del gobierno nacional. Al término de la gestión se entregará un número de comprobante que es necesario guardar como comprobante de la inscripción.

¿Qué documentación se necesita?

Antes de iniciar el trámite hay que tener a mano las facturas de energía eléctrica y gas natural para identificar el número de medidor y el número de cliente, servicio o cuenta; el último ejemplar del DNI, el número de Cuil de cada integrante del hogar mayor de 18 años, los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años, una dirección de correo electrónico.

epe boletas servicios.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

¿Tengo que inscribirme si recibo una asignación, una pensión o jubilación?

Sí, tienen que inscribirse todas las personas, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión y/o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

>>Leer más: Segmentación de tarifas: comienza la inscripción para continuar recibiendo el subsidio de gas

¿Qué pasa si la factura del servicio no está a mi nombre?

Si la factura no está a nombre de quien vive en ese domicilio, se puede realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no se es la persona titular de la cuenta.

¿Puedo mantener el subsidio si alquilo o resido en la propiedad?

Sí, los inquilinos pueden recibir el subsidio como persona usuaria de los servicios.

¿Qué sucede en el caso de los usuarios que tengan más de un servicio de electricidad o gas a su nombre?

En ese caso, solamente se deben completar los datos del servicio de un solo domicilio.

¿La inscripción a este subsidio es compatible con otras prestaciones sociales?

Sí, la inscripción es compatible con otras prestaciones sociales. Las personas beneficiarias de Tarifa Social o Electrodependientes, igualmente tienen que inscribirte para acceder a la bonificación.

¿Dónde puedo recibir ayuda para hacer el trámite?

En la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, Córdoba 852, teléfono 0800-666-8845. También en los Centros Municipales de Distrito que corresponden a cada sector de la ciudad. En ambos casos, la atención es gratuita.