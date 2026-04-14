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Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido

La avioneta atribuida a Daniel Casanovas, imputado por estafas, está entre los bienes decomisados al delito que la Aprad subastará este 16 de abril en Rosario

14 de abril 2026 · 15:02hs
Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido. 

Subasta de bienes: un juez sostiene que la avioneta de un agente de Bolsa es un bien inhibido. 

En la previa a la subasta de bienes decomisados a personas judicializadas, que el gobierno provincial realizará este jueves 16 de abril, sumó un nuevo capítulo el conflicto en torno a la avioneta del agente de Bolsa Daniel Casanovas. La aeronave forma parte del lote que será subastado pero un nuevo fallo judicial remarcó que es un bien inhibido como todos los que pertenecen a la empresa Cereales del Sur.

La semana pasada la defensa de Casanovas había presentado en el Centro de Justicia Penal un pedido para suspender la subasta de la avioneta. Es un reclamo avalado por los acreedores que participan del concurso preventivo por deuda al que está sometida la empresa ya que, según sostienen, es un bien que formaría parte de la firma y serviría para saldar la deuda.

>> Leer más: La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas

Dos días después, tras una audiencia, el juez Alejandro Negroni determinó que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) actuó dentro del marco de la ley provincial. Sostuvo que se respetaron los pasos legales y administrativos para llevar adelante la subasta y concedió el permiso para su remate. Pero este lunes fue el juez Nicolás Villanueva, del Juzgado Civil y Comercial Nº 4, quien volvió a remarcar la inhibición de la aeronave Cessna 402 A.

El conflicto con la avioneta de Casanovas

La avioneta en cuestión es una Cessna 402 A que no vuela desde 2019, ya que no tiene la habilitación aviónica de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac). En 2009 sufrió un accidente aéreo en San Fernando que quedó registrado en la Anac Según la página web de la Aprad, la Cessna 402 A no tiene llaves, se desconocen los kilómetros y el año de fabricación y está valuada para la subasta en $50.000.000, poco menos de 37 mil dólares.

>> Leer más: Bienes incautados al delito: piden frenar la subasta de la avioneta de un agente de Bolsa acusado de estafas

Los acreedores del concurso preventivo, que esperan poder cobrar lo acordado con la empresa, reclamaron que la avioneta en cuestión forma parte de la firma y no es un bien personal de Daniel Casanovas. Sin embargo, la Fiscalía impidió a la firma utilizar sus activos corrientes, por ende, no pudo continuar con lo pactado y la firma llegó a presentar la quiebra. Los representantes de Cereales del Sur alertaron sobre la situación.

Cereales del Sur realizaba negocios en el norte del país, puntualmente en Salta, donde la fiscal penal María Celeste García Pisacic imputó a Casanovas en tres hechos. También a su esposa Samanta Bravo les atribuyó los delitos de retención indebida de granos, en dos hechos por libramiento de cheques sin provisión de fondos y un hecho de desbaratamiento de derechos acordados. El estimado de la defraudación trepa a los mil millones de pesos y la causa arranca desde el 2019.

La subasta

La quinta subasta de bienes decomisados al delito en Santa Fe cerró la inscripción el 7 de abril con 5.411 personas anotadas de distintas parte del país. El remate, que se realizará el próximo 16 de abril en Rosario, incluirá alrededor de 150 lotes entre vehículos, motos, bienes de distinto tipo entre los que está, por primera vez, una aeronave que es el eje de este conflicto.

>> Leer más: Subasta pública en Rosario: ofrecen motos desde $135.000 y autos por 810.000 pesos

Las motos son uno de los principales elementos de la subasta que organiza el gobierno de Santa Fe. En la nómina se destaca la variedad de marcas y de cotización. En el extremo más económico aparece una Keller 110 cc de 2019 e incluso ofrecieron una Zanella de menor cilindrada que tiene 10 años más y cuesta 45.000 pesos.

Entre los modelos más caros se lanzó el remate de una Suzuki GSR 600 patentada en 2010. Como muchas otras, se vende sin llave. En este caso, el precio de base es de 2.250.000 pesos. La más cara es una Honda CRF 450R del mismo año con una cotización inicial de $ 2.520.000 para la puja. Además de los vehículos antes mencionados, hay distintos rodados de Yamaha, KTM, Benelli, Bajaj y hasta una Husqvarna Svartpilen desde 720.000 pesos.

Remate de autos desde 810.000 pesos en Rosario

La subasta no sólo llama la atención de los compradores del mercado automotor por el lado de las motos baratas. Si se trata de andar en cuatro ruedas, el gobierno ofrece un Volkswagen Gol Trend a partir de 810.000 pesos en esta oportunidad. El coche es un modelo 2011 y tiene algo más de 110.000 kilómetros recorridos.

>> Leer más: Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El mismo precio de base se fijó para un Peugeot 207 Compact XS que se patentó en 2010. En este caso, se trata de un vehículo con mucho más rodaje, ya que tiene 279.687 km registrados.

Otro lote que salta a la vista es el de un Chevrolet Onix Plus Joy de 2022 que tiene apenas 4.916 kilómetros. El auto se incluyó en el remate para pujar desde los $2.790.000.

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