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La inflación volvió a subir: en marzo fue de 3,4% y hace diez meses que no baja

El Índice de Precios al Consumidor del tercer mes del año estuvo impulsado por los incrementos en educación con una suba del 12%. El indicador viene escalando desde mayo de 2025. "El dato es malo", dijo el presidente Milei

14 de abril 2026 · 16:16hs
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes el dato oficial de inflación.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió este martes el dato oficial de inflación.

Los precios aumentaron 3,4% en marzo con respecto de febrero y acumularon un alza de 9,4% en el año, reveló este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador acumula una suba interanual del 32,6%.

La suba del 3,4% es superior a la registrada en los últimos 10 meses. En febrero, al igual que en enero, el indicador había marcado una suba del 2,9%. Desde mayo de 2025, cuando marcó el piso de una suba del 1,5%, viene escalando la inflación registrada por el Indec.

El presidente Javier Milei se refirió a ese dato de inflación y admitió que “es malo” y que no cumple con las expectativas del gobierno.

A través de un mensaje en redes sociales, el mandatario expresó su rechazo al nivel actual de precios, aunque aseguró que existen fundamentos para proyectar una mejora en los próximos meses.

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En el mes de la vuelta a clases, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del tercer mes del año estuvo impulsado por los incrementos en educación (12%). Luego siguió una suba del 4% en transporte y del 3,7% en vivienda y gastos del hogar. El impacto de la guerra en Medio Oriente y el aumento del petróleo se hizo sentir en la suba de las tarifas.

El informe también da cuenta de un incremento del 3,6% en recreación y cultura. El rubro alimentos y bebidas al igual que restaurantes y hoteles registraron una alza de 3,4%.

Un escalón más abajo se ubicó prendas de vestir y calzado con un aumento del 3,1%, comunicaciones con 2,9%, salud 2,6%, bebidas no alchólicas y tabaco 2,1% y bienes y servicios varios 1,7%. Entre las bajas se destacó equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

El economista Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), recordó que en febrero el Indec postergó el cambio en la nueva medición del IPC y explicó que “con la metodología actualizada, la inflación es más alta: hubiese dado 3,5%”. De esta forma, indicó que “desde que asumió Milei el Indec escondió 11,8% de inflación debajo de la alfombra”.

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El adelanto

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, había anticipado ayer el número en Rosario, durante su paso por la ciudad para participar de la presentación del último libro de Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario. "El número de inflación de marzo estará por encima del 3% por el shock externo y la estacionalidad. Pero desde abril vamos a ver desinflación y crecimiento”, disparó ante un ferviente auditorio.

Este martes también compartió su anticipo con los empresarios y referentes políticos reunidos en el Summit de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC), bajo el lema "Una Argentina federal en desarrollo". En ese marco el ministro insistió en que “la inflación es un fenómeno monetario” y sostuvo que el principal factor detrás de la dinámica actual es la caída en la demanda de dinero.

En la previa a la publicación de los números oficiales se había conocido el dato de la inflación de los trabajadores que elabora el Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). El último informe da cuenta de que la inflación se aceleró en marzo. Marcó una suba del 3,3%, el nivel más alto desde 2024, mientas que la variación interanual llegó al 31,5%, con una acumulación del 9% en el primer trimestre del año.“Este dato indica una aceleración respecto a los meses anteriores, reflejando un contexto inflacionario creciente desde octubre”, advirtió el informe.

El incremento de marzo estuvo impulsado mayormente por componentes estacionales y regulados. La división que más subió fue “educación” (8,6%) debido al inicio del ciclo lectivo, seguida por “transporte” (5,7%), traccionado por alzas en naftas y colectivos. también se destacaron “prendas de vestir y calzado” (3,6%) por el cambio de temporada, y “vivienda” (3,5%) por el aumento en electricidad. En “alimentos y bebidas no alcohólicas”, el incremento fue del 3,2%, con una subida notable en carnes (6,3%), mientras frutas y verduras mostraron bajas.

También ya se conocía el datos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). La semana pasada confirmó la tendencia anticipada por consultoras privadas y mostró una aceleración a 3% en marzo. En el caso de la medición porteña, fue 0,4 punto superior a la de febrero.

El dato de las consultoras

Las consultoras privadas anticiparon que la inflación de marzo volvería a ubicarse por encima del 3%, con una aceleración respecto de febrero. Según PxQ, el índice de precios al consumidor (IPC) registraría un alza del 3,2% mensual, impulsado principalmente por aumentos en alimentos y bebidas, transporte y vivienda, agua, electricidad y otros combustibles, rubros que en conjunto explican cerca del 60% de la variación del mes.

Desde Analytica estimaron una inflación del 3%, levemente por encima de febrero. “Nuestro relevamiento de precios de alimentos y bebidas arrojó una suba del 1,9% en el promedio de cuatro semanas, con mayor estabilidad en carnes respecto de meses previos”, indicaron desde la consultora.

No obstante, advirtieron que los incrementos en combustibles y sus efectos indirectos impactarán tanto en marzo como en abril. También señalaron la incidencia de factores estacionales, como los aumentos en educación.

>> Leer más: La informalidad laboral subió a 43% y se afianza en los sectores más vulnerables

En la misma línea, Equilibra proyectó una inflación del 3,3%, mientras que Eco Go estimó un 3%, con alimentos creciendo en torno al 2% en un contexto marcado por fuertes subas en educación, tarifas y combustibles. La única excepción es LCG, que prevé un 2,9%, en línea con los dos meses anteriores. De confirmarse un registro adelanto.

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