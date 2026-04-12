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Subastas de bienes: la oportunidad y los buenos márgenes de ese negocio

En los remates lo más tentador es comprar productos a un precio mucho menor. El próximo 16 de abril se hará la subasta de bienes incautados al delito y se esperan más de 5.000 personas

Emmanuel Paz

Por Emmanuel Paz

12 de abril 2026 · 08:05hs
Se espera la asistencia de más de 5.000 personas para la próxima subasta de bienes incautados al delito.

Se espera la asistencia de más de 5.000 personas para la próxima subasta de bienes incautados al delito.

¿Qué tan buen negocio puede ser participar de una subasta como comprador?¿Quiénes son los que se acercan a los remates a ofertar? ¿Hay empresarios que aprovechan esa oportunidad? Con esas preguntas, Negocios de La Capital quiso saber cómo es la dinámica de los remates que se hacen en la provincia de Santa Fe. Justamente en muy pocos días, el 16 de abril, la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD) hará una nueva subasta de bienes incautados al delito donde se espera la presencia de más de 5000 personas.

Para profundizar acerca de cómo son estos remates, el presidente del Colegio de Martilleros de Rosario, Pablo Porta, explica: “este tipo de eventos representan un negocio de oportunidad en muchos sentidos. Aquellos que tienen experiencia en esto saben que la diferencia que se logra es importante. Generalmente, se consiguen valores que se ubican un 40 o 50% por debajo del original”.

En este caso, se rematarán unos 150 lotes, de los cuales casi todos son vehículos automotores, y Porta destaca la presencia, por primera vez, de un avión privado. El desagregado del remate se compone así: 74 motocicletas, dos cuatriciclos, 72 automóviles —de los cuales 11 son camionetas—, un avión de seis plazas y un fondo de comercio situado en Rosario. Los precios base se ubican entre un 25 y un 35% del valor de mercado. En total, el Gobierno espera una recaudación cercana a los $800 millones, recursos que, según informaron a través de un comunicado oficial, serán destinados al funcionamiento de APRAD y también al ordenamiento y logística de las comisarías.

Los compradores que asisten

Otra particularidad es que cualquier persona puede acreditarse para participar del evento. “El público que asiste es muy amplio cuando se trata de automotores, tanto en el segmento etario como en el de actividad económica. Hay gente con agencias de autos que luego buscan revender, consumidores finales que buscan un vehículo para uso particular, empresas que requieren utilitarios y talleristas que buscan coches para reacondicionar y sacar a la venta o usar como repuestos”, ejemplificó.

Claro que, para cerrar el negocio, quien resulte ganador de cada puja debe contar con el dinero en efectivo. La metodología de pago acordada consiste en una entrega del 10% del precio en el momento del acto de subasta, mientras que el resto debe transferirse en los días siguientes. Las autoridades organizadoras también establecen un límite de hasta cinco compras por persona.

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Pablo Porta, presidente del Colegio de Martilleros Rosario.

Pablo Porta, presidente del Colegio de Martilleros Rosario.

En cuanto al tipo de vehículos que se rematan en estas circunstancias, la calidad, el estado y las marcas disponibles varían en gran medida. En el evento del 16 de abril se esperan algunos coches de alta gama como BMW y Audi, pero también habrá unidades de menor valor. Los interesados disponen de dos días previos al evento para analizar los bienes por los que les gustaría pujar. Incluso, pueden hacerlo junto a un especialista.

Sin embargo, el punto más llamativo está en la presencia de la avioneta de seis plazas. Se trata de un hecho único para las subastas de APRAD. “Se les dará a los interesados una descripción de la inversión a realizar para que pueda ser valorada nuevamente. No es una inversión tan grande, considerando el valor de mercado que tendría adquirir una avioneta así”, explicó Porta. En este caso, también se espera que el precio final de venta sea inferior al 50% del original, dado que el segmento de potenciales compradores es más acotado.

Para llevar adelante la actividad, los colegios de martilleros asignarán un total de 20 matriculados. Diez de ellos corresponden al Colegio de Rosario y otros diez al de la ciudad de Santa Fe. “Es algo que acompañamos con mucho orgullo y honor. Es un acto muy importante y esta es la única provincia que tiene este sistema de recupero de bienes”, afirmó el presidente de la entidad local.

>> Leer más: La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Otra particularidad del evento, por su amplia convocatoria y la gran cantidad de lotes a subastar, es su duración. “Se comenzará a las 14:00, pero no hay horario de cierre. Se termina cuando se liquiden cada uno de los 150 lotes disponibles; por eso iremos rotando a los martilleros en la puja. Debemos asegurarnos de mantener un dinamismo interesante, ya que puede que terminemos entre las 21:00 y las 22:30”, calculó.

Tiempos de renovación para los martilleros

La subasta de APRAD representa un evento de suma importancia para los martilleros públicos. De acuerdo con el presidente del Colegio de Rosario, la entidad cuenta con unos 420 matriculados que se distribuyen en la segunda circunscripción de la Provincia de Santa Fe, es decir, los siete departamentos del sur provincial, tomando como límite norte la ciudad de Coronda.

“Si miramos la función del martillero como auxiliar de la justicia, en la última década observamos una caída en la cantidad de remates oficiales”, analizó Porta. No obstante, subrayó una tendencia creciente en el mercado de las subastas digitales: “Es un nuevo mercado donde cada martillero puede programar fechas puntuales junto a su comitente por medio de plataformas y aplicaciones. Es algo todavía novedoso para nosotros, pero seguramente tendrá un impacto medible en los próximos 12 a 24 meses”.

La entidad rosarina también viene de firmar un convenio estratégico con el Banco Municipal para encargarse de la fiscalización y el acompañamiento de las subastas digitales organizadas por la entidad. “Desde la renovación de autoridades en el colegio estamos apuntando especialmente a la capacitación y la actualización de los matriculados”, concluyó Porta.

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