El plantel de Newell's tampoco entrenó este miércoles y el conflicto sigue sumando capítulos

Los jugadores de Newell's se presentaron en la mañana del miércoles en Bella Vista y ante la persistencia de los problemas decidieron extender el paro

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

12 de noviembre 2025 · 20:53hs
Los problemas económicos en Newell’s

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los problemas económicos en Newell’s, expusieron enfrentamientos internos entre los futbolistas y la directiva, que sólo agitan todavía más las aguas.

Tras haber asegurado la permanencia en la primera división, Newell's no consigue ni siquiera un breve instante de serenidad recomponedora. Es que cuando el plantel tenía que retomar los entrenamientos, este martes en el predio de Bella Vista, tras este alivio tan esperado después de una temporada tormentosa, decidió no practicar como medida fuerza por deudas salariales que, según el reclamo, mantiene la entidad del Parque con todos los jugadores. En tanto, este miércoles el contexto no cambió demasiado y los futbolistas determinaron extender la decisión de protesta.

De esta manera, entre versiones encontradas entre futbolistas y dirigentes, y con un escenario que sigue elevando su nivel de convulsión, el plantel leproso no entrenó y, queda claro, que los inconvenientes siguen sobrevolando la institución rojinegra, con una cruda persistencia que no otorga ni un breve lapso de tranquilidad.

Como en los primeros minutos de la mañana de este miércoles, momento en que estaba programada la práctica, algunos jugadores realizaron trabajos livianos en el gimnasio por su cuenta, eso llevó a algunos a interpretar que el plantel estaba entrenando de manera normal.

>>Leer más: Newell's: cómo le fue a la reserva en el partido decisivo de octavos de final ante Gimnasia

Newell's y sus problemas internos

Lo cierto es que al gimnasio fueron solo algunos, y luego todos los miembros del plantel leproso decidieron en conjunto no realizar la práctica, como clara señal de visibilización de que los problemas siguen envolviendo el tránsito de Newell’s.

Este marco expone que la sensación de desahogo tras haber zafado del descenso duró muy poco. Y los problemas económicos se adueñaron de esa plataforma, y sumados a la próxima salida de la dirigencia que se irá tras las elecciones del 14 de diciembre, desnudó un tablero de contrapuntos y de enfrentamientos internos entre los futbolistas y la directiva, que sólo agitan todavía más las aguas.

Este público reclamo, abrió un nuevo flanco de conflictos, que no lo deja hacer pie al plantel y al cuerpo técnico liderado por Lucas Bernardi, que lejos de poder disfrutar de la salvación y la continuidad en primera, tiene que afrontar un nuevo frente de dificultades, esta vez interno.

Así, los chispazos y los cruces entre la dirigencia y los jugadores se multiplican y la suman obstáculos a esta temporada de Newell’s, en la que no encuentra ni una estación de calma y de reaprovisionamiento.

>Leer más: "Voy a dirigir a Newell's en algún momento": la convicción de un técnico que estuvo en el Mundial de Clubes

En Newell's, el paro de jugadores sigue

Según trascendió desde la dirigencia, entre muchos inconvenientes, los jugadores habrían solicitado un premio por salvarse del descenso y, eso terminó quebrando una relación que venía muy frágil desde mucho tiempo atrás. Y por eso, recurrieron a un paro, que este miércoles abarcó su segunda jornada de protesta.

Si bien hay versiones encontradas en relación a los montos y los tiempos de las deudas, el plantel, desde el comunicado que presentaron los principales referentes por redes sociales se refirieron a tres meses de atraso para todo el plantel. Mientras tanto, la dirigencia aduce que los juveniles no tendrían un margen tan importante, y que los atrasos más importantes afectarían a los seis o siete contratos con sueldos más altos del plantel.

Algunos en la dirigencia, creen que esta situación podría estar impulsada o guiada por algunos de los jugadores más experimentados, que tendrían intenciones de cobrar lo que les deben antes e irse, o al menos arrimarse a lo que se les debe. La mayoría sabe que se van, que no continuará en el plantel, y por eso se estarían adelantando los tiempos de la protesta.

Todo esto, a pocos días de que Newell’s dispute la última fecha de la etapa de grupos en el torneo Clausura, donde la Lepra recibirá este domingo a las 20.15 a Racing, en el Coloso Marcelo Bielsa.

>>Leer más: Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Repleto de complicaciones

En este escenario repleto de complicaciones, fue el plantel de Newell’s el que determinó no practicar y seguir en estado de paro hasta encontrar algunas respuestas más convincentes y concretas por parte de la directiva.

De acuerdo a lo trascendido, en esa realidad distinta que existiría entre la deuda entre los más grandes y los más jóvenes, les habrían abonado hasta septiembre a los juveniles, admiten que existían deudas más abultadas y atrasadas con los más experimentados.

Este martes, los jugadores del plantel rojinegro exhibieron a través de sus redes un comunicado exponiendo que no practicaron ese día como señal e reclamo por falta de pago. Esa publicación decía: “Tras quedar resuelto el presente deportivo, hemos decidido ponerle un límite a esta situación en pos de una respuesta inmediata”.

Teniendo en cuenta este agitado panorama, se citó el plantel leproso para este jueves por la mañana en el Centro Jorge Griffa para analizar los pasos a seguir. Allí los jugadores decidirán si atendieron a sus reclamos o si están dispuestos a seguir con la medida de fuerza.

Será un día clave en la resolución de esta problemática, porque se va acercando el momento del partido con Racing, y el equipo rojinegro tendrá que poner y establecer un punto y seguido para poder volver a poner su principal foco de interés en ese duelo deportivo, que será el último de un año de mucho sufrimiento para Newell’s y su gente.

Noticias relacionadas
El plantel de San Lorenzo sigue entrenando pese a las dificultades y ya está clasificado para los playoffs del torneo Clausura. A los jugadores de Newells también les deben salario.

Parecidos a Newell's: los jugadores de otro club de primera dicen que no cobran desde agosto

Newells derrotó a Huracán el sábado y se aseguró la permanencia.

Los jugadores de Newell's fueron a Bella Vista pero otra vez no entrenaron

podrian suspender el partido entre newells y racing por la protesta gremial

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Newells quedó en la sexta ubicación en su zona y pasó de fase.

Newell's: los pibes de la reserva comienzan los octavos de final

