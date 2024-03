Sin bancos por seis días por el fin de semana XXL: qué operaciones podrán realizarse

Desde este jueves y hasta el martes 2 de abril inclusive, los bancos no atenderán al público. La atención al público se retomará el miércoles 3 de abril.

En Rosario no habrá actividad bancaria hasta el próximo miércoles 3 de abril.

Los trabajadores bancarios disfrutarán a pleno los seis días corridos que genera el fin de semana extra largo , debido a los feriados nacionales de Semana Santa, feriado puente turístico y el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas , ya que las entidades bancarias no abrirán sus puertas.

Incluso el Banco Central de la República Argentina (BCRA), anunció que si bien el jueves 28 de marzo no es feriado sino "día no laborable", no habrá actividad en en ninguna entidad en todo el país.