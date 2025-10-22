La Capital | Política | Javkin

Javkin instó a evitar enfrentamientos durante la visita de Milei a Rosario

“Que no nos traigan la violencia de Buenos Aires", aseveró el intendente de cara al desembarco del presidente y la contramarcha en repudio a su presencia en la ciudad

22 de octubre 2025 · 14:50hs
El intendente Pablo Javkin pidió evitar provocaciones a simpatizantes libertarios y opositores.

Foto: Archivo / La Capital.

El intendente Pablo Javkin pidió evitar provocaciones a simpatizantes libertarios y opositores.

El intendente P ablo Javkin instó a los rosarinos a evitar situaciones conflictivas durante la presencia del presidente Javier Milei en Rosario, prevista para este jueves en modo campaña, a raíz de la marcha de repudio anunciada por varias organizaciones políticas y sociales y la también programada movilización de simpatizantes libertarios.

“Todo acto de expresión democrática es bueno que ocurra. Sí espero, tanto por quienes expresan su apoyo al presidente como por quienes anunciaron una manifestación de rechazo, que haya respeto”, aseveró este miércoles el jefe del Palacio de los Leones.

El pedido de Javkin

Fue entonces cuando Javkin enfatizó: “Que no nos traigan a Rosario la violencia de Buenos Aires. Que no empiecen a organizar provocaciones, es una sociedad que respira paz, que nos costó mucho”.

“Bienvenidas las ideas, violencia no”, insistió el intendente, que descartó un encuentro con Milei ya que la actividad del primer mandatario está exclusivamente ligada a lo partidario.

El presidente llegará a Rosario para encabezar el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones del domingo próximo.

>>Leer más: Milei cerrará la campaña en Rosario: apoyo a Pellegrini y arenga libertaria en el parque España

Frente a la convocatoria, organizaciones sociales, políticas y sindicales de la ciudad realizarán una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no gata”.

La movilización opositora está convocada por la CTA Rosario y adhieren organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles.

Será en la plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), a pocos metros de las escalinatas del parque España, donde, desde las 19, se desarrollará el acto libertario que encabezará Milei.

Noticias relacionadas
La Bolsa de Comercio y un paso importante para impulsar el arbitraje

La Bolsa de Comercio y el gobierno de Santa Fe firmaron un convenio para impulsar el arbitraje

El presidente Javier Milei fue citado para dar explicaciones de manera presencial ante la comisión que investiga la estafa de la criptomoneda $Libra.

Caso $Libra: la comisión de Diputados citó a Javier Milei para que dé explicaciones

El presidente Javier Milei estará este jueves en la ciudad.

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Pullaro y Scaglia en una recorrida. El cierre de campaña de Provincias Unidas será en el Bioceres de Rosario. 

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Ver comentarios

Las más leídas

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Lo último

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

Impacto en las industrias santafesinas: las importaciones en línea blanca, automotriz y calzado crecieron 78,5%

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Una historia de perseverancia: la triatleta rosarina que ganó la última Maratón La Capital

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Uno de los acusados por la muerte en ocasión de robo de Lucas Cicarelli fue considerado inimputable aunque restan peritajes forenses para confirmar su situación

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei
La Ciudad

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato
Policiales

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete
Política

Werthein renunció en Cancillería: los posibles cambios en el gabinete

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: Era mi sueño, pagué todo en regla

Diego Topa fue estafado por el tío de un famoso: "Era mi sueño, pagué todo en regla"

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Se estrenan las obras del Palacio Municipal, el Pasaje Juramento y la Catedral

Ovación
Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Por Hernán Cabrera
Ovación

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newells

Lucas Bernardi comenzó su segundo ciclo como entrenador de Newell's

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Básquet de la Rosarina: la radiografía de los datos que arrojó la fase regular de la Superliga

Newells: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Newell's: Lucas Bernardi fue confirmado y ahora debe reconstruir el equipo, con bajas desde el inicio

Policiales
Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Internaron a tres niños con lesiones y su madre fue detenida por maltrato

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Clausuraron el tercer búnker de drogas en seis meses en el mismo pasillo

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

Chofer de Didi cayó en una emboscada y le robaron hasta las zapatillas 

La Ciudad
Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia
La Ciudad

Discapacidad: nuevo reclamo en Rosario por la implementación de la ley de emergencia

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

El Colegio Parque de España deberá suspender las clases este jueves al mediodía por el acto de Milei

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Piumato denunció a un juez federal de Rosario por persecución y acoso laboral

Javkin se refirió al boleto de colectivo: Nuestra idea es mantener la tarifa

Javkin se refirió al boleto de colectivo: "Nuestra idea es mantener la tarifa"

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023
Economía

En Santa Fe ya bajaron las persianas 2.120 empresas desde diciembre de 2023

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia
Policiales

Detienen a un inspector municipal  tras amenazar a un abogado en una audiencia

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla
Información General

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario
Economía

Cartelera económica: Matías Kulfas presenta su libro en Rosario

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores
Economía

La crisis golpea a las empresas recuperadas por los trabajadores

Milei persona no grata: convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial
Política

"Milei persona no grata": convocan una marcha en Rosario contra la visita presidencial

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables
La Ciudad

Miércoles con lluvias y que da inicio a una seguidilla de días inestables

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en Rouillón y Seguí: violencia y jóvenes expuestos en una zona con casos similares

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó
Economía

Tensión cambiaria: el dólar oficial rozó el techo de la banda y el blue en Rosario se disparó

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Qué idea de equipo tiene en mente Ariel Holan para el medio partido del viernes ante Sarmiento

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newells aclaró la situación del cuerpo técnico
Ovación

Oficial: Bernardi asume en lugar de Fabbiani y Newell's aclaró la situación del cuerpo técnico

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance
La Ciudad

A un mes del inicio, las obras en la pista del aeropuerto de Rosario muestran un 30% de avance

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario
La Ciudad

Últimas horas de la Ley de Nietos: largas filas para obtener la ciudadanía española en Rosario

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales
Información General

Volcó un camión con cerdos en la ruta 7: los vecinos desataron el caos y se llevaron todos los animales

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre
La Ciudad

Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025
La Ciudad

Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo
Política

Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo