Javkin instó a evitar enfrentamientos durante la visita de Milei a Rosario

“Que no nos traigan la violencia de Buenos Aires", aseveró el intendente de cara al desembarco del presidente y la contramarcha en repudio a su presencia en la ciudad

El intendente P ablo Javkin instó a los rosarinos a evitar situaciones conflictivas durante la presencia del presidente Javier Milei en Rosario , prevista para este jueves en modo campaña, a raíz de la marcha de repudio anunciada por varias organizaciones políticas y sociales y la también programada movilización de simpatizantes libertarios .

“Todo acto de expresión democrática es bueno que ocurra. Sí espero, tanto por quienes expresan su apoyo al presidente como por quienes anunciaron una manifestación de rechazo, que haya respeto” , aseveró este miércoles el jefe del Palacio de los Leones.

Fue entonces cuando Javkin enfatizó: “Que no nos traigan a Rosario la violencia de Buenos Aires. Que no empiecen a organizar provocaciones, es una sociedad que respira paz, que nos costó mucho” .

“Bienvenidas las ideas, violencia no” , insistió el intendente, que descartó un encuentro con Milei ya que la actividad del primer mandatario está exclusivamente ligada a lo partidario.

El presidente llegará a Rosario para encabezar el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza (LLA) antes de las elecciones del domingo próximo.

Frente a la convocatoria, organizaciones sociales, políticas y sindicales de la ciudad realizarán una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no gata”.

La movilización opositora está convocada por la CTA Rosario y adhieren organizaciones sociales, sindicales, políticas y estudiantiles.

Será en la plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), a pocos metros de las escalinatas del parque España, donde, desde las 19, se desarrollará el acto libertario que encabezará Milei.