Se hizo viral al cantar en la pileta y ahora quiere hacer un recital solidario

Hace unos días, mientras revisaba Instagram, Valentino se encontró con la historia de Nicolás. Y pensó que tenía que hacer algo. "Me gustaría ayudar a este nene", le dijo a su papá sin dudarlo. Y entre los dos pensaron que sería una buena idea organizar un recital solidario a beneficio de la familia de Nico.

"Valentino está siempre con las redes sociales. Después de aquel video de las piletas del Saladillo, está decidido a intentar una carrera musical, muy a pulmón, con nuestra compañía. Y así fue que se encontró con la nota de La Capital, se puso a leerla y cuando terminó me dijo: Que bueno sería ayudar a este nene", recuerda su papá, Norberto.

Y como en la casa de Valentino sobran las ganas, pero no la billetera, ambos pensaron que la mejor forma de colaborar era haciendo lo que bien saben: cantar. "Nosotros no contamos con video, pero tenemos músicos conocidos, tenemos equipos de audio y podemos conseguir un escenario", se entusiasma el hombre y remarca que la idea fue de su hijo y que suele ser muy tenaz en sus decisiones.

Después de que su actuación en el balneario municipal de zona sur cosechara miles de compartidos y me gusta, el adolescente grabó varios temas, hizo un videoclip, la gente lo reconoce en la calle y hasta lo contactó un productor de Estados Unidos para grabar una canción. "Hace todo esto mientras va a la escuela, no queremos que deje", remarca el papá.

Una propuesta inesperada

Nicolás Fortuna está internado en el Hospital Sant Joan de Déu, un centro pediátrico de Barcelona, donde sigue un tratamiento combinado con una droga experimental (Naxitamab) y quimioterapia. Su mamá, Pamela Pérez Gallon, recibió vía WhatsApp la propuesta de Valentino. Inmediatamente, el papá del niño y el abuelo se interesaron en el proyecto.

No son las únicas muestras de afecto que han recibido desde que llegaron a Barcelona, en julio del año pasado. En una página web donde cuenta su historia, actualmente varios grupos organizan rifas, ventas de tortas, o sorteos de comidas.

Los padres de Nico agradecen cada iniciativa. "Vivimos en una situación límite, a veces sentís miedos, que no vas a llegar, que no vas a poder, te hacés mil preguntas. Pero luego recibís estas muestras de afecto y lo miramos a Nico y nos decimos que no podemos bajar los brazos", dice la mujer.

Nicolás, remarca, está al tanto de todo. "Lo hablamos mucho. El año pasado no lo entendía bien. Ahora todo esto lo pone muy feliz porque entiende que esta campaña es para que se sane y podamos volver a casa".