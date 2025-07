Crece el aval para eliminar el Metrobus en la zona norte de Rosario

Metrobus: casi una década y muchos accidentes

Así, desde hace casi una década funciona un carril exclusivo en el centro de la avenida para transporte urbano e interurbano de pasajeros, quedando dos carriles para la circulación de vehículos particulares, taxis libres y ocupados, remises, transportes escolares y camiones. En total, 10 líneas de transporte público que circulan por el tramo: los servicios de transporte urbano 102 negra; 103 banderas negra y roja; 107 negra y roja; 113; 143 banderas negra y roja; 146 banderas negra y roja; así como los servicios interurbanos 35/9; M; Expreso y Serodino.

En estos años se multiplicaron atropellos y embestidas, generalmente protagonizados por colectivos del transporte urbano, que derivaron en peatones muertos o con serias lesiones. Por citar un ejemplo de un siniestro en enero 2021, un hombre de 70 años sufrió graves heridas al ser atropellado por un ómnibus cuando intentaba cruzar el carril de Alberdi y Almafuerte. Y desde la habilitación del Metrobus hasta ese entonces se habían registrado tres muertos en accidentes. Ese mismo año, Viviana Strano, ciclista, de 58 años, transitaba por avenida Alberdi a la altura de la parada del Metrobus de Juan José Paso cuando fue atropellada por un interno de la línea 35/9 que se dirigía hacia el norte de la ciudad. La mujer perdió la vida. En 2023, dos autos y un colectivo protagonizaron un siniestro vial a la altura del cruce de las avenidas Alberdi y Carballo.

A pedido de los comerciantes

Primera en la lista por Unidos, el frente político del intendente Pablo Javkin, la edila electa que asumirá en diciembre próximo ya adelantó su postura apenas llegue al Palacio Vasallo. "No tiene sentido el Metrobus. Es una de las propuestas que tengo para el Concejo: la directa eliminación. Este proyecto surgió por reuniones con vecinos y comerciantes de un sector a cielo abierto donde hay más de 150 negocios. Y como tal es un espacio que necesita recuperarse reemplazando este carril exclusivo por un nuevo perfil urbano que tenga cruces más seguros, veredas más accesibles, nuevos corredores verdes y eventualmente una ciclovía por el cantero central", detalló.

El plan de acción se pensó para la temporada baja donde la intervención urbanística no afecte el movimiento comercial y los locales puedan seguir abiertos con normalidad. "Hay que transformar esta avenida que conecta el norte con el centro en una arteria más ágil, no solo para los automovilistas sino para el transporte urbano de pasajeros y que a su vez sea segura para los peatones. Queremos que sea un renovado centro comercial, y nos parece una linda iniciativa que partió a pedido de los propios comerciantes", subrayó la secretaría de Cercanía municipal.

La obra consistiría en retirar todo el perfil que está con plataformas, estaciones, paradas y en su reemplazo dejar que los colectivos circulen como lo hacían previamente a 2016.

"Consideramos que no alteraría la frecuencia para nada. Es una cuestión de agilidad en el trayecto tan necesario y eliminando lo que no sirve", sentenció Labayru.

Mejoras en zona norte

El referente del Paseo Comercial de avenida Alberdi, Ciro Rizzi, ahondó sobre el malestar que había producido la puesta en marcha del Metrobus. "Fue un pedido casi unánime de todos los comerciantes. Cuando esto se inició se lo impuso en forma arbitraria, nosotros no tuvimos ni voz ni voto. Lo pusieron a andar y le hicieron correcciones pero lo cierto es que el sendero para colectivos acumuló cinco muertos en su haber y un montón de siniestros diarios, que no son denunciados porque no hay lesionados", remarcó.

Según el relato de Rizzi a diario los comerciantes aprecian cómo hay toques o choques, gente mayor de edad que no puede acceder a la dársena del Metrobus, gente parada en el cantero central, y el riesgo que sufren los peatones cuando les pasan a centímetros de distancia los colectivos en ambos sentidos. "Es una locura, se perjudicó al barrio en general, al comerciante, cayeron las ventas, y no lo quiere ningún vecino. Hicimos un relevamiento recientemente por un listado de correos electrónicos entre 254 comerciantes. El resultado fue que el 85 por ciento pide que lo saquen. Y además, como el proyecto original era desde el Cruce Alberdi hasta el control de Granadero Baigorria y no se hizo la segunda parte, lo que se ahorran en tiempo los colectivos es sólo de dos minutos y medio. Acá no gana nadie, y perdemos todos", ahondó el comerciante.

"El más abandonado de Rosario"

La eliminación para este centro comercial debería ser una oportunidad para revitalizar y poner en sintonía a la avenida. "Este centro es el más abandonado y destruido de la ciudad. Además de retirar el carril exclusivo de colectivos hay que hacer una obra en general para veredas, mejoramiento del estacionamiento, iluminación, que se hagan serruchos con mayor capacidad para el parking a 45 grados. Es decir, potenciar el paseo, jerarquizarlo y que se hagan cosas que hace 40 años no se han hecho", remató Rizzi.