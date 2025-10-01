La Capital | Ovación | Newell's

Jherson Mosquera, autocrítico: "Sabemos que la gente de Newell's está desilusionada y molesta"

El lateral derecho Rojinegro fue uno de los pocos que habló tras el empate agónico en uno ante Estudiantes en el Coloso Marcelo Bielsa

Hernán Cabrera

1 de octubre 2025 · 14:46hs
Anímicamente estamos bien

"Anímicamente estamos bien, sabemos que no estamos pasando un buen momento futbolístico", dijo Jherson Mosquera, defensor de Newell's.

"Fue un partido muy complicado. Estudiantes juega muy bien y dichosamente pudimos rescatar un punto que nos sirve", fueron las primeras palabras del lateral colombiano Jherson Mosquera después de consumirse el empate deNewell's ante Estudiantes en el Coloso, en un encuentro en el que la Lepra arrancó en desventaja.

El defensor entiende las críticas del hincha de Newell's, pero deja en claro que no hay espacios para reproches sabiendo que hay cosas por las que pelear: "Sabemos que la gente está complicada y es entendible por los resultados que hemos tenido en las últimas fechas, pero quedan puntos en juego y vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad posible".

Y agregó sobre los silbidos e insultos al equipo: "Sabemos que la gente está desilusionada y molesta, con todo lo que hemos vivido, los entendemos. Pero nosotros como grupo tratamos de salir a ganar y dar lo mejor, aunque los resultados hoy no se dan. Es complicado para nosotros vivir el ambiente como está, pero confiamos que podemos terminar de buena forma".

>> Leer más: Newell's: Fabbiani dejó de lado la pasividad, insultó a Merlos y se fue expulsado

Tomó de buena manera la vuelta a la titularidad, aprovechando el flojo rendimiento de los laterales izquierdos y el cambio de posición de Alejo Montero: "Estoy bien, de a poco tengo la confianza necesaria, que es lo importante. Estoy tratando de aportar al grupo, donde me necesiten poder jugar y voy afianzándome lentamente que es lo fundamental".

>> Leer más: Un Newell's desorientado que arañó un punto tan agónico como su presente

Mosquera tiene claro que el rendimiento del equipo no es el mejor, pero realza la fuerza del equipo para tratar de salir de este momento de crisis: "Anímicamente estamos bien, sabemos que no estamos pasando un buen momento futbolístico. A veces se nos complica un poco. El grupo viene unido, fuerte. Como futbolistas tratamos de dar cada día lo mejor, salimos a ganar, aunque los resultados no se den".

