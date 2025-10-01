La Capital | Ovación | Central

Central sigue con atención el partido de River ante Racing por Copa Argentina

El Millonario se jugará el pase a la semifinal en el Gigante de Arroyito que 72 horas después volverá a visitar para enfrentar al Canalla por el torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste

1 de octubre 2025 · 16:18hs
River llega de capa caída al partido ante Racing y tres días después vuelve a Rosario para enfrentar a Central.

Central tiene cita en el Gigante el próximo domingo frente a River, pero el Canalla comenzará este jueves por la tarde a jugar ese encuentro, aunque de manera indirecta. En Arroyito estarán atentos a lo que ocurra entre el Millonario y Racing en el choque ante Racing por los cuartos de final de Copa Argentina, también en Arroyito.

El partido será a las 18 (dirige Hernán Mastrángelo) y lo que estará en juego es el pase a una de las semifinales, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza. La otra llave la disputarán Argentinos Juniors y Belgrano.

En Central estarán atentos para ver qué sucede en ese partido, para ver si River logra recuperarse del golpazo que sufrió el pasado domingo en el Monumental ante Deportivo Riestra por el torneo Clausura en lo que fue la cuarta derrota consecutiva del equipo de Gallardo.

Antes de eso había perdido los dos encuentros contra Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores y también ante Atlético Tucumán, por el torneo local.

River tendrá el físico más gastado

De mínima, este partido le quitará físico a River, algo a partir de lo cual Central podría sacar una mínima diferencia el domingo, cuando se crucen en el Gigante. De acuerdo al esfuerzo que le implique este cruce con Racing está la posibilidad de que Gallardo ensaye algún tipo de rotación.

River2
Huevo Acuña, un campeón del mundo que el domingo se enfrentará con otro, que juega en Central: Ángel Di María.

Ese partido del domingo puede resultar clave para el Canalla, ya que de ganarlo le sacaría cuatro puntos en la acumulada, sabiendo que además tiene los 45 minutos pendientes contra Sarmiento.

Aun siendo el principal competidor para la Libertadores, Central no vería con malos ojos un triunfo de River ante Racing, ya que si el Millonario gana la Copa Argentina liberará un lugar en la tabla anual, donde el Canalla se vería beneficiado.

Una racha adversa que hacía mucho no tenía

River, que no sufría cuatro derrotas consecutivas desde 2010, podría afrontar el partido sin su capitán Enzo Pérez, todavía afectado por un corte en la rodilla. Quien sí podría volver al equipo es Gonzalo Montiel, como así también a aparición de Lautaro Rivero en la defensa.

Racing llega mucho más armado. No pudo ganar el clásico contra Independiente (fue 0-0), pero viene de lograr el pase a la semifinal de la Copa Libertadores, instancia en la que se medirá contra Flamengo (viene de eliminar a Estudiantes).

Hay Copa Argentina en Rosario, pero en Central lo que más importa es que uno de los equipos que jugarán en el Gigante es el River que tres días después volverá al estadio mundialista para enfrentar al Canalla en un partido clave en la pelea por los primeros puestos de la tabla anual.

