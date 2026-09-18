La Capital | Juegos Suramericanos

Efecto Juegos Suramericanos: la ocupación hotelera llegó al límite

Las plazas están casi al 100 por ciento y el sector vive un fenómeno inédito. Estiman unos 1.200 millones de pesos de recaudación

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

18 de septiembre 2026 · 06:30hs
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En Rosario existen en funcionamiento 66 establecimientos hoteleros de 1 a 5 estrellas

Foto: Hector Rio / La Capital

En Rosario existen en funcionamiento 66 establecimientos hoteleros de 1 a 5 estrellas, que en total acumulan 8 mil plazas

Los Juegos Suramericanos no solo superaron las expectativas de los organizadores en materia de afluencia del público a las diversas disciplinas deportivas, sino que la hotelería rosarina está viviendo una etapa de gloria. El efecto derrame del certamen internacional dejó a los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas casi al 100 por ciento de la ocupación y los empresarios del rubro estiman que los beneficios en materia de ingresos superarán los 1.200 millones de pesos.

Más de 4 mil atletas de 15 países del continente, en 43 deportes, son protagonistas de la decimotercera edición que se desarrolla en la ciudad hasta el próximo 26 de septiembre. El Fan Fest repleto de jóvenes, y las tribunas de los deportes a tope de asistentes hablan a las claras de un furor que Rosario no vivía desde hace décadas. Y en ese contexto, la llegada de las delegaciones y los atletas, junto a familiares y público en general, dejaron a las 8 mil plazas hoteleras disponibles en el mercado local ocupadas casi en su totalidad.

Así lo corroboró el presidente de la Asociación Civil Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar), Damián Auzunbud. "Hoy está todo vendido. En la hotelería de 3, 4 y 5 estrellas no cabe un alfiler. A lo sumo podría haber una habitación de muleto, pero con dos camas que usan los deportistas no. El 99 por ciento está ocupado con los Juegos y esta semana hay muchos deportes que son colectivos, como el fútbol, vóley, rugby. Esta semana está todo saturado y creemos que se va a mantener así con estos niveles de ocupación a lo largo del evento", dijo el dirigente empresarial.

En cada ingreso a los hoteles que alojan deportistas y delegaciones la organización colocó tótems interactivos con información actualizada de los Juegos. Además, en cada acceso hay una consigna policial para brindar seguridad a las agrupaciones extranjeras.

Este gran sector de la oferta refleja el "veranito" que vive el sector, mientras que los hoteles de 1 y 2 estrellas que no califican para los Juegos (tienen capacidad inferior a las 30 habitaciones) también se benefician cuando llegan más pasajeros.

"El efecto que tuvieron los Juegos sobre la actividad es altamente positivo. Y los pasajeros son en su gran mayoría deportistas que no todos residen en la Villa Olímpica", remarcó Auzunbud. Esta saturación por el efecto del certamen internacional coexiste con un remanente de un 20 por ciento que cada establecimiento se reserva para su público regular, que a lo largo del año ocupa plazas en forma fija y permanente.

En Rosario existen en funcionamiento 66 establecimientos hoteleros de 1 a 5 estrellas, que en total acumulan 8 mil plazas, y de ellas 7000 responden a hotelería de 3 a 5 estrellas.

Las calles del parque Independencia, a tope de familias de la ciudad y de otras localidades que disfrutan de los Juegos Suramericanos.

Las calles del parque Independencia, a tope de familias de la ciudad y de otras localidades que disfrutan de los Juegos Suramericanos.

>> Leer más: Récord total en los Juegos Suramericanos: 1,8 millones de personas ya pasaron por los Fan Fest y las competencias

Derivaciones y ocupación en la región

En función de esta ocupación plena, Aeghar articula y trabaja de manera coordinada con los hoteles y establecimientos de la región. El directivo indicó que el hotel de cinco estrellas ubicado sobre la autopista a Córdoba está completo, al igual que otro recientemente inaugurado. También en San Lorenzo, Villa Constitución y otras localidades del Gran Rosario. "Incluso, hay derivaciones a Victoria", remarcó el hotelero para destacar un dato trascendente: "En hotelería y media pensión son 1.200 millones de pesos de impacto directo, sin contar la gastronomía de la Villa Olímpica, Fan Fest y los salones de eventos que hacen recepciones a delegaciones".

Una bonanza económica que desde el sector se buscará utilizar para apalancar hacia arriba lo que resta del año. "Estos datos son directos y medibles. Y luego habrá una etapa para dimensionar el efecto posterior. Pero está claro que hace más de dos años el tema era la inseguridad, las consecuencias de la pandemia y ahora estamos respirando una bocanada de aire fresco", resumió Auzunbud.

Por delante y en lo deportivo, Rosario será sede en 2029 de los cuartos Juegos Panamericanos Junior. Con toda esta infraestructura que dejarán los Suramericanos, los hoteleros rosarinos también se entusiasman antes de los dos años por delante. "Nos permite tomar eventos de otra manera, con otra dimensión y en un marco donde la ciudad tiene una cantidad impresionante de competencias deportivas casi todos los fines de semana, es decir una ocupación que no satura pero que tiene mayor frecuencia anual", cerró el presidente de Aeghar.

La mirada desde el municipio

Por su parte la secretaria de Deporte y Turismo municipal Alejandra Mattheus consideró que los Juegos "tienen un impacto que va mucho más allá de lo deportivo y son una gran oportunidad para que miles de personas conozcan Rosario, recorran la ciudad, se hospeden, consuman en nuestra gastronomía y comercios, y descubran todo lo que tenemos para ofrecer como destino turístico y deportivo". Dijo además que ese movimiento también genera un impacto económico concreto en distintos sectores.

En tal sentido, la funcionaria remarcó el legado para los rosarinos y la huella que queda en los visitantes. "Si se lleva una buena experiencia también se convierte en alguien que puede volver y recomendar Rosario. Ese es uno de los grandes valores de organizar eventos de esta magnitud: mostrar la ciudad hoy y generar nuevas oportunidades para el futuro".

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