Planazo de domingo: Selva Almada presenta su última novela en el Museo Castagnino

La escritora presenta en Rosario su nueva novela "Una casa sola". Será esta tarde en la sala central del Museo de Bellas Artes, con entrada gratuita

Selva Almada abrió la 25ª Feria Internacional del Libro de Rosario. Este domingo presenta su ultima novela en el Museo Castagnino.

Este domingo por la tarde, a partir de las 18, la escritora argentina Selva Almada presentará su nueva novela, "Una casa sola". El encuentro será en la sala central del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castagnino (Pellegrini 2202). La entrada es libre y gratuita.

La presentación es organizada por el Taller Literario Abrirlacasa y el Museo Castagnino. Durante el encuentro, la autora conversará con las escritoras Sonia Scarabelli y Dahiana Belfiori acerca de esta obra que propone una mirada singular sobre el paso del tiempo, la memoria y la relación entre la naturaleza y el mundo humano.

Almada fue la encargada de brindar el discurso inaugural de la 25ª Feria Internacional del Libro de Rosario. Y este domingo, llega a la ciudad para presentar su última novela.

En "Una casa sola", una vivienda abandonada en medio del campo tras la misteriosa desaparición de una familia se convierte en el centro de una historia donde la naturaleza recupera lentamente el territorio perdido. La vegetación, los animales y los insectos avanzan sobre aquello que alguna vez fue habitado, mientras la casa rememora su pasado y se pregunta por la ausencia de quienes la dejaron atrás.

Con una escritura poética y precisa, Almada construye una novela en la que el tiempo adquiere una dimensión tangible y la naturaleza se revela como una fuerza persistente capaz de transformar el paisaje y la memoria.

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Considerada una de las voces más destacadas de la literatura argentina contemporánea, Selva Almada es autora de títulos fundamentales como "El viento que arrasa", "Ladrilleros", "Chicas muertas" y "No es un río", obra que integró la shortlist del prestigioso International Booker Prize. Sus libros han sido traducidos a más de veinte idiomas y han recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales.