"A las 6 me enteré porque llamó la fiscal, después me llamó el titular del taxi”, contó entre lágrimas.

Rita, la esposa de Gerónimo Escobar, el taxista asesinado de un balazo esta madrugada en Centeno y Callao, contó que su marido había salido a trabajar en horario nocturno de manera excepcional ya que en general su turno arrancaba a las 5 de la mañana.

“Lo que sé es que lo asaltaron y lo hirieron, él salió a las 11 de la noche, fue para hacer unos pesitos más para juntar para el cumpleaños del nene”, contó entre lágrimas a La Ocho en la puerta del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

Gerónimo Escobar de 57 años ingresó al efector a las 4.50 con una herida de arma de fuego en la zona toráxica abdominal con orificio de entrada, pero sin salida. “Por su estado de descompensión hemodinámica, es decir de hipotensión y mal estado general, fue trasladado directamente a quirófano. Pese a la operación inmediata a la que fue sometido, el nivel de sangrado era tan importante y falleció durante ese procedimiento", explicó el subdirector del Heca, Germán Camiletti.

Rita precisó que su esposo había cambiado el turno con un compañero que llegó a la tarde. “Entonces salió a dar unas vueltas, a la una de la mañana me fui a dormir, él no había vuelto a trabajar, a las 6 me enteré porque llamó la fiscal, después me llamó el titular del taxi”, relató conmovida.

crimen taxista01.jpg Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

“Yo le había dicho ‘tené cuidado Negro, porque no te venís a dormir’, y él me dijo ‘me doy un par de vueltitas esta noche para hacerle algo al nene’ que cumplió 14 años”, contó para confirmar que al Heca llegó en ambulancia que “tardó 15 minutos, perdió muchísima sangre, y falleció”.

Tras la muerte, el titular de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar), Marcelo Díaz, confirmó el paro fue resuelto por todos los sectores vinculados al servicio, es decir choferes, los dueños de licencia y los operadores de radio.

"Es en señal de duelo por la muerte del compañero. El paro arranca a las 10. Los titulares de taxis por una cuestión de respeto a la familia aceptamos lo que resolvió el sindicato", manifestó al programa "Zysman 830" . La medida se extenderá hasta las 6 de mañana o hasta el momento en que se realice el sepelio.