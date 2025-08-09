La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

Desde la Casa Gris adelantaron que buscan acuerdos semestrales y mantener el poder adquisitivo sin afectar el plan de obras públicas ni la política de seguridad

9 de agosto 2025 · 10:43hs
El gobierno de Santa Fe organizó una reunión el martes 29 de julio de 2025 con representantes de ATE y UPCN en el marco de la reapertura de las paritarias estatales del segundo semestre.

En el marco de la paritaria provincia, el gobierno de Santa Fe destacó que, en un país donde la mayoría de los trabajadores vio caer su poder adquisitivo frente a la inflación, administración provincial cerró el primer semestre con aumentos salariales para estatales y docentes que no solo empataron, sino que en muchos casos superaron al índice de precios. En paralelo, el sector privado mostró, a nivel nacional, caídas que llegan hasta el 10 %.

Con una inflación acumulada del 16,4 % entre enero y junio —según el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC)—, desde la provincia señalaron que los empleados públicos santafesinos recibieron aumentos escalonados según nivel salarial: los ingresos más bajos subieron un 25,1 %, los medios un 17 %, y los más altos un 13,4 %.

El gobierno santafesino buscó proteger especialmente a los sectores más vulnerables de la administración pública”, indicaron desde la Casa Gris. Y agregaron: “Nos propusimos sostener el poder de compra de los salarios, sobre todo en los tramos más bajos, porque allí es donde el impacto de la inflación es más directo”.

En este escenario, el gobernador Maximiliano Pullaro afirmó: “Nosotros vamos a hacer un ofrecimiento semestral. Creemos que podemos hacerlo, y entiendo que los empleados públicos tienen la confianza de que cuando quedaron por debajo del ofrecimiento que les hizo la provincia, nosotros lo devolvimos. Y cuando quedaron por encima del ofrecimiento que hizo la provincia, no se lo reclamamos”.

Trabajadores públicos y privados

Desde la Casa Gris indicaron que, mientras Santa Fe avanzó con aumentos progresivos, la situación salarial en el sector privado nacional mostró retrocesos generalizados. Según un informe de la consultora Synopsis, solo el sindicato Smata logró una mejora real (+2,4 %). Los bancarios empataron con la inflación, y todos los demás registraron pérdidas.

Los ferroviarios fueron los más perjudicados, con una caída real del 10,7 %, seguidos por los estatales nacionales (UPCN, -6 %), la sanidad (-5,7 %), camioneros (-4,6 %), la construcción (-4,2 %) y los metalúrgicos (-4,1 %).

Un caso emblemático es el del gremio de comercio, que en primer semestre perdió un 3,6 % con respecto a la inflación. Además, para el sector que suma a más de 1,2 millones de trabajadores, recién esta semana el Ministerio de Trabajo homologó su paritaria para el segundo semestre, que contempla un aumento del 6 % (1 % mensual entre julio y diciembre), más una suma no remunerativa de 40.000 pesos mensuales, cifras que difícilmente alcancen a la inflación proyectada.

Salarios y gasto público

En declaraciones recientes, el gobernador Maximiliano Pullaro se comprometió a una actualización salarial, aunque advirtió: “Vamos a hacer el mayor esfuerzo que tengamos a nuestro alcance, pero no vamos a dejar de hacer otras cosas importantes, entendiendo el reclamo justo que tienen los empleados públicos”.

Con una estrategia que apunta a acuerdos semestrales en lugar de revisiones mensuales, el gobierno provincial adelantó que busca "dar previsibilidad al gasto sin resignar el equilibrio fiscal". "Lo que muestra Santa Fe es que se puede administrar con orden sin abandonar el compromiso con el poder adquisitivo", sintetizaron fuentes oficiales.

La provincia afirmó además que la política salarial del gobierno tuvo impacto más allá de los números, ya que mientras la actividad económica muestra signos de estancamiento, "los aumentos del sector público permitieron amortiguar la caída del consumo". Aunque la obra pública aún arrastra las secuelas del recorte nacional, la inyección de fondos a través de salarios sostuvo el movimiento comercial.

El escenario que viene

Economistas locales advierten que, en un contexto de recuperación desigual —con sectores como el agro y la energía en alza, y otros como la industria y la construcción en baja—, el rol de las provincias en el sostenimiento de la demanda interna es clave. “Mientras la Nación congela y posterga, Santa Fe actualiza y ordena. Esa diferencia se nota en los indicadores y también en la calle”, señaló un analista de la región.

Desde la provincia indicaron que, con los datos del primer semestre ya sobre la mesa, la administración de Pullaro "prepara la próxima ronda de negociaciones con una carta fuerte: salarios que, al menos hasta junio, le ganaron a la inflación" y que el desafío que viene es "sostener esa ventaja sin romper la caja".

