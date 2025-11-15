El desopilante relato de un futbolista sobre el día que Teo Gutiérrez apuntó con un arma al arquero de Racing

Gio Moreno, también colombiano, contó en un programa de TV cómo fue el episodio ocurrido en abril de 2012 luego de una derrota de la Academia ante Independiente

Teo Gutiérrez, en la época en que jugó en Racing. Luego el futbolista tendría un paso por Central.

En abril de 2012, Independiente goleó 4 a 1 como local a Racing en el clásico de Avellaneda, pero aquel partido también quedó en la historia por un episodio protagonizado por un futbolista de la Academia dentro del vestuario una vez que el partido terminó. Ahora, uno de los testigos directos lo revivió con humor en un programa de TV.

Aquel día, el partido empezó bien para Racing ya que el colombiano Teófilo Gutiérrez, por entonces jugador de la Academia, puso en ventaja a su equipo en el primer tiempo. Pero después todo cambió y el equipo de Alfio Basile terminó con una derrota estruendosa ante su rival de todos los tiempos.

Cuando los jugadores de Racing volvieron al vestuario, una vez que el partido ya había terminado, ocurrió algo tan infrecuente como insólito. Fue después de que el arquero de la Academia, Sebastián Saja, le hiciera una serie de reproches a Teo Gutiérrez por su conducta dentro de la cancha.

La situación sorprendió a los jugadores de Racing, que al principio no pensaron que pasaría a mayores. Pero Saja invitó a Gutiérrez a pelear y la disputa escaló. Al principio todos miraban, pero en un momento otro futbolista colombiano, Gio Moreno, quiso intervenir para defender a Teo y la tensión aumentó.

El propio Gio Moreno lo contó estos días en un programa de ESPN Colombia. El talentoso exvolante dio detalles de aquel momento de tensión y contó cómo en determinado momento Gutiérrez sacó un arma y así pudo poner fin a la situación.

Según el relato de Moreno, Saja había comenzado a golpear al delantero que después pasaría por River y Central. Cuando él intervino, el arquero también lo golpeó. Dijo Gio que ese fue el disparador para que Gutiérrez extrajera un arma.

¿Era de verdad el arma?

Le preguntaron varias veces a Moreno si el arma era de verdad o solo una réplica, pero el exfutbolista evitó la respuesta. Lo más extraordinario de su relato es la forma en que lo hizo: en todo momento lo contó con humor y se esforzó por quitarle dramatismo a la situación.

Teófilo Gutiérrez inició su carrera en el Barranquila FC de Colombia y luego en Junior y Trabzonspor Kulübü (Turquía). En 2011 llegó a Racing, donde jugó una temporada y media. Luego pasó por Lanús, Barranquilla, Cruz Azul, River y Sportig de Lisboa.

En 2016 se sumó a Central, donde jugó 21 partidos, marcó cinco goles y dio cinco asistencias. Después regresó a su país, donde pasó por varios clubes, y actualmente pertenece al Junior de Barranquilla.

El relato de Gio Moreno

La siguiente es una síntesis del relato que hizo Gio Moreno a ESPN Colombia:

«La cosa empieza cuando Saja llega a pelear. Teo sale expulsado, Saja entra al camerino a decirle que peleen, y le dice: ‘Teo, me tenés podrido, siempre lo mismo con vos, siempre te expulsan, estás jugando con la plata de mi familia’.

Teo estaba sentado, y Saja le decía: ‘si sos tan bravo como decís vení parate, vamos a las duchas y peleamos, que ya no te aguanto más’. Teo no decía nada, ahí callado, y Saja le decía ‘dale, parate, cagón’. A mí no se me olvida que ahí Teo le dice: ‘ah, pero a vos te hicieron cuatro y nadie te dice nada’.

Ahí el Chino le empieza a pegarle y Teo se tapaba, y ahí yo me paro salto a tirarle una patada y paso de largo. Cuando paso de largo el Chino me empieza a pegar a mí también, y ahí se vienen todos. Nosotros estábamos en la esquina con Teo y el Chino me pega un puño que me corta la oreja, y otro en la ceja.

Se vinieron a pegarnos todos y éramos Teo y yo en una esquina, mandando puños y patadas. Ahí Teo saca la pistola y dice: ‘Ahora si maricas. Vénganse pues, hijueputas. De a uno’. Ahí no quedó nadie.

Él se para atrás mío y empieza a mover la pistola, yo la miraba sin saber si era o no de verdad, y todo el mundo salió corriendo. No quedó nadie, te lo juro. Esa historia va a quedar en la historia de todos los camerinos. Creo que eso no ha pasado nunca»