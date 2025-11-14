Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

Policiales
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Ciudad
La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud
Información General
Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Policiales
Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"
Información General
Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
La Ciudad
Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad
Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas
La Ciudad
Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
Salud
Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
POLICIALES
Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
La Región
Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
Salud
La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
Economía
Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Policiales
Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Policiales
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
La Ciudad
Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio
La Ciudad
El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
la region
Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
Policiales
Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales
Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína