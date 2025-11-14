La Capital | Ovación | Newell's

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

El rojinegro cierra un paupérrimo año futbolístico este domingo ante Rancig en el Coloso. Lo único positivo es seguir en primera.

14 de noviembre 2025 · 19:53hs
Luciano Herrera celebra su gol en la victoria de Newells 2 a 0 ante Huracán.

Luciano Herrera celebra su gol en la victoria de Newell's 2 a 0 ante Huracán.

Newell's sigue en primera gracias a Lucas Bernardi, que aceptó tomar las riendas del equipo cuando estaba a la deriva y con riesgo real de descenso. Bajo su tutela "momentánea", según la dirigencia leprosa, hasta acá dirigió dos partidos, la derrota ante Unión y el triunfo de oro con Huracán, y le queda el cierre frente a Racing, ya sin peligro de descenso.

En este sentido el entrenador, que recién este sábado definirá a los once titulares, tiene en mente repetir el equipo que viene de doblegar al Globo, con los goles de Luciano Herrera y Carlos González.

De ser así, el arquero será Juan Espínola. En la línea de tres/cinco se pararían Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano. En el medio el tridente juvenil de Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña. Y arriba los héroes del Tomás Ducó: Carlos González y Luciano Herrera.

Newell's no logró ningún objetivo en 2025

Este sábado será el último entrenamiento de Newell's y quedará definido el equipo para recibir a Racing, el domingo a las 20.15, ya con el alivio de seguir en primera.

Igual para Newell's será el cierre de un año deportivo malísimo, por debajo de todas las expectativas, donde hubo derrotas en los dos clásicos, no se clasificó a los playoffs en ninguno de los dos torneos y lo más lejos que llegó fue a cuartos de final en la Copa Argentina, donde cayó con Belgrano. El resto fue todo para el olvido.

El abogado de Utedyc, Diego Marcon, se reunió en el Ministerio de Trabajo con un representante de Newells y dijo que hay una oferta mejorada. 

Conflicto en Newell's: el club mejoró la oferta y los empleados de Utedyc definen si aceptan

Valentino Acuña cubre la pelota. Contra Huracán, en el medio de Newells fueron todos pibes y cumplieron. 

Newell's: tiempo de decisiones para cerrar la etapa de grupos afirmando la mueca de alivio

El plantel del fútbol femenino de Newells, el día de la histórica consagración ante Central. Hoy reclaman pagos adeudados.

Las mujeres del fútbol de Newell's también reclaman por atrasos salariales

Ariel Senosiain es un declarado hincha de Newells.

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Tampoco fueron representantes de la Anmat. Desazón y furia por la falta de respuestas de los funcionarios del gobierno nacional. Volvieron a convocarlos para la próxima semana
Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad
Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas
Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña
Realizan una denuncia penal tras la aparición de una extraña mancha en el arroyo Ludueña

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Galería Krass, otro edificio con historia que se pierde en el centro de Rosario

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

La Capital extiende este viernes la Noche de las Heladerías: cómo llevarte 2x1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newells de un pésimo 2025

Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

El año de la gran previa al Mundial 2026 se cerró con muy buenos augurios de Lionel Messi

Central visita a Independiente y habrá un reencuentro del que muchos estarán pendientes

Central visita a Independiente y habrá un reencuentro del que muchos estarán pendientes

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Puente Rosario-Victoria: instalan tres radares de control de velocidad

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud
La línea 107 no funciona: habilitan número alternativo para emergencias de salud

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad
La Academia Nacional de Medicina rechazó el cambio de género en menores de edad

Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe
Acuerdo comercial con Estados Unidos: cómo impacta en Santa Fe

Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado
Un hombre fue apuñalado en Villa Gobernador Gálvez y quedó internado en grave estado

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa
El tiempo en Rosario: un viernes con bastantes nubes y una tarde calurosa

Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial
Isla de los Mástiles: cuestionan una concesión para explotación comercial

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína