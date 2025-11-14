Lucas Bernardi tiene en mente cuál será el último equipo de Newell's de un pésimo 2025

El rojinegro cierra un paupérrimo año futbolístico este domingo ante Rancig en el Coloso. Lo único positivo es seguir en primera.

Newell's sigue en primera gracias a Lucas Bernardi, que aceptó tomar las riendas del equipo cuando estaba a la deriva y con riesgo real de descenso. Bajo su tutela "momentánea", según la dirigencia leprosa, hasta acá dirigió dos partidos, la derrota ante Unión y el triunfo de oro con Huracán, y le queda el cierre frente a Racing, ya sin peligro de descenso.

En este sentido el entrenador, que recién este sábado definirá a los once titulares, tiene en mente repetir el equipo que viene de doblegar al Globo, con los goles de Luciano Herrera y Carlos González.

De ser así, el arquero será Juan Espínola. En la línea de tres/cinco se pararían Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Luca Sosa y Martín Luciano. En el medio el tridente juvenil de Facundo Guch, Luca Regiardo y Valentino Acuña. Y arriba los héroes del Tomás Ducó: Carlos González y Luciano Herrera.

Newell's no logró ningún objetivo en 2025

Este sábado será el último entrenamiento de Newell's y quedará definido el equipo para recibir a Racing, el domingo a las 20.15, ya con el alivio de seguir en primera.

Igual para Newell's será el cierre de un año deportivo malísimo, por debajo de todas las expectativas, donde hubo derrotas en los dos clásicos, no se clasificó a los playoffs en ninguno de los dos torneos y lo más lejos que llegó fue a cuartos de final en la Copa Argentina, donde cayó con Belgrano. El resto fue todo para el olvido.