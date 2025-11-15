La Capital | La Ciudad | Aguas Santafesinas

Aguas Santafesinas redujo drásticamente el tiempo para resolver reclamos

La empresa redujo un 44 % los reclamos pendientes y bajó en un 72 % el tiempo de resolución. El tiempo promedio en reparación pasó en un año de 25 días a 7

15 de noviembre 2025 · 12:58hs
La presidenta de Aguas Santafesinas

La presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti

Aguas Santafesinas cerró el mes de octubre con una mejora sostenida en los indicadores de gestión de reclamos (NSR), destacándose un notable descenso tanto en la cantidad de reclamos pendientes como en el tiempo promedio de resolución.

En línea con su Plan Estratégico de Eficiencia, el análisis de los registros de octubre de 2025, en comparación con igual mes del año anterior muestra avances en todos los indicadores, consolidando una tendencia positiva en la prestación del servicio.

En el corte interanual de septiembre 2025-septiembre 2024, las mejoras fueron contundentes: 44 % menos de reclamos pendientes y 72 % menos en la cantidad de días necesarios para su resolución. Según los datos ofrecidos por la empresa, el tiempo promedio para la resolución de un reclamo descendió en un año de 25 días a tan solo 7.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos en el camino que los usuarios hace años exigen hacia un servicio de calidad”, dijo la presidenta de Aguas Santafesinas, Renata Ghilotti. Y agregó: “Las cifras no solo hablan de una mayor eficiencia operativa, sino también de una transformación cultural interna. Día a día trabajamos por consolidar una empresa que se proponga ser cada vez más ágil, más transparente y más cercana a la ciudadanía”.

La funcionaria explicó que durante la actual gestión provincial "Aguas Santafesinas viene desarrollando un modelo de gestión que combina tecnología, organización y presencia territorial", y que las cifras "son el resultado de un trabajo articulado entre las áreas operativas, técnicas y de atención al usuario, enmarcado en un plan integral de modernización orientado a garantizar un servicio más eficiente y previsible”.

Aguas Santafesinas y los clientes

Los guarismos se sostienen en un fortalecimiento de los canales de contacto y un seguimiento en tiempo real de cada caso. “Cada reclamo atendido no es un número: es una persona que siente que su necesidad fue escuchada y resuelta. Esa es la verdadera medida de eficiencia”, subrayó Ghilotti.

Para el 2026, Aguas Santafesinas proyecta profundizar las acciones del Plan Estratégico de Eficiencia, con nuevos objetivos centrados en la digitalización de procesos, la ampliación de la red de monitoreo en tiempo real y la capacitación continua de sus equipos técnicos.

“Estos logros son un punto de partida, no de llegada. Nos propusimos transformar a Aguas en una empresa modelo dentro del servicio público provincial, y cada mejora nos acerca a ese objetivo”, concluyó la presidenta.

En el período 2024-2027, Aguas Santafesinas desarrolla un plan integral de renovación y ampliación de redes de agua potable y cloacas en 12 ciudades de la provincia, con una inversión estimada en 87.000 millones de pesos.

El programa contempla 21 obras que incluyen la rehabilitación de cañerías históricas en Rosario y Santa Fe, la ampliación de la planta potabilizadora en la capital provincial, la construcción de estaciones de rebombeo en barrios como La Guardia, la renovación de más de 66 kilómetros de redes de agua y 48 kilómetros de cloacas, y la ejecución de más de 10.500 nuevas conexiones domiciliarias.

También se destacan intervenciones en Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto, donde se reemplazan cañerías y se optimizan presiones para mejorar el abastecimiento. El objetivo es reducir pérdidas, modernizar infraestructura y garantizar un servicio más eficiente y previsible para más de un millón de usuarios en todo el territorio santafesino.

