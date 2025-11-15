Olympiacos realizará un "scounting camp" de fútbol en el country del club Provincial

Olympiacos desembarca en Rosario para incorporar talentos a sus divisiones inferiores. El scouting camp se realizará del 21 al 23 de noviembre

Hay muchos chicos que sueñan con jugar en Europa y ven trunca esa posibilidad por el hecho de no conseguir una prueba, por no poder demostrar su talento —ya sea porque los viajes son caros o por cualquier otra eventualidad—. Pero esta realidad se ve modificada con la llegada del Olympiacos de Grecia a Provincial.

Desde el 21 al 23 de noviembre próximos, en el Country del Club Provincial (Jorge Cura 2337), se llevará adelante el Olympiacos Scouting Camp, donde los técnicos de las divisiones sub 14, sub 16 y el scout para la región de Europa del Olympiacos observarán jugadores con el objetivo de incorporar talentos a sus divisiones inferiores. Sin dudas, una gran oportunidad para chicos (esta vez es exclusivo para varones) de las categorías 2009 a 2014 inclusive de acercarse a ese sueño.

Este Olympiacos Scouting Camp es abierto, cuenta con entrenamientos de alto rendimiento con técnicos certificados y además tendrá la evaluación directa de scouts oficiales del club griego. Para Provincial, esta actividad “posiciona al club internacionalmente, pero además valida un método de trabajo que trasciende fronteras”, como destacó el presidente del Rojo, Sebastián Franco.

Si Olympiacos tiene interés por algún jugador, “tiene derecho de preferencia” , explicó el dirigente, quien agregó: “Lo que a mí me interesó es que a ellos les interese el tema del scouting. Acá hay materia prima y sabemos que nos van a estar viendo. Nos fueron planteando un departamento de análisis, otro médico, otro de nutrición, o sea que es una puesta en valor importante. Se profesionaliza la estructura y en esa nueva impronta hay que saber aggiornarse".

Todo esto tiene su génesis a partir de que la institución rosarina pasó a formar parte del prestigioso Olympiacos, integrándose a la red internacional de escuelas que el club griego tiene diseminadas por el mundo, tanto para fútbol masculino como femenino, con chicos y chicas de 6 a 14 años. Los griegos aportan el famoso “know how” (saber cómo), mientras que Provincial ofrece las instalaciones y el capital humano.

El convenio firmado oportunamente es sumamente beneficioso para el desarrollo y el futuro de los provincialistas, posicionando la marca Provincial en Europa y en el mundo. De hecho, Provincial es la primera escuela del Olympiacos en Sudamérica (la primera de habla hispana) y la sexta en el continente, junto a las sedes de Chicago, Washington, Kitchener, Toronto y Nueva York.

La mirada de Olympiacos

En esta edición del Olympiacos Scouting Camp también se destaca la participación de Alfa Management, empresa dedicada a la representación, formación y acompañamiento integral de deportistas. A través de un convenio de colaboración con el Club Provincial, Alfa Management trabajará junto al cuerpo técnico del Olympiacos para potenciar el desarrollo de los jugadores, brindar herramientas de proyección internacional y fortalecer los vínculos con clubes y academias de Europa.

El valor general del Olympiacos Scouting Camp es de $150.000 para socios de Provincial y $250.000 para no socios. El monto incluye uniforme, hidratación, charlas de formación y diploma. Los interesados en participar pueden inscribirse al 3413 862223 o escribir a [email protected]