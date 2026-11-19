El indicador cayó 1,27% en el mes, con un deterioro del 2,90% en la evaluación de las condiciones presentes. Las expectativas a futuro retrocedieron 0,08%

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) cayó 1,27% en noviembre respecto al mes anterior y está casi 11% por debajo del que tuvo en el mismo mes de 2025, según los datos del informe que elabora mes a mes el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

La confianza de los consumidores volvió a terreno negativo luego de dos meses al alza, sumándose a las oscilaciones que muestran la mayoría de los indicadores de la Argentina-. También hubo disparidad en los distintos rubros que mide la encuesta. Así la "situación macroeconómica registró un aumento de 3% en noviembre , mientras que los restantes componentes mostraron disminuciones: bienes durables e inmuebles cayó 2,08% y situación personal 5,38%".

Asimismo, en la división por horizontes temporales, el texto remarcó que "las expectativas futuras cayeron 0,08%, mientras que las condiciones presentes disminuyeron 2,90%".

En cuanto a los niveles socioeconómicos, la publicación expuso que "los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 2,42%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 2,98%".

En el desglose territorial, el trabajo reveló que el ICC aumentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Interior, mientras que disminuyó en el Gran Buenos Aires (GBA).

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Al respecto, el reporte precisó que "el mayor aumento se observó en CABA (+9,40%), seguido por el Interior (+3,31%), mientras que el GBA registró una caída de 7,55%".

Además, se consignó que "el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (47,52 puntos), en tanto que el GBA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (36,51 puntos)".

El movimiento del consumo

Respecto de la evolución histórica, el informe detalló que "el pico del ICC en el actual gobierno se registró en enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos; desde entonces, el índice acumula una caída de 13,49%".

En tanto, se recordó que "desde el piso alcanzado en enero de 2024 —tras las primeras medidas del presidente Milei—, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 15,14%".