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Juan Falú y Mariano Loiácono, juntos en Rosario: folclore con la libertad de la improvisación

El guitarrista tucumano y el trompetista cordobés presentan el espectáculo "Cuerda y metal" el jueves 5 de noviembre

Ariel Etcheverry

Por Ariel Etcheverry

26 de octubre 2026 · 08:00hs
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Juan Falú y Mariano Loiácono vienen a Rosario con el concierto titulado Cuerda y metal. Folclore en versiones libres

Foto: La Capital / Archivo

Juan Falú y Mariano Loiácono vienen a Rosario con el concierto titulado "Cuerda y metal". Folclore en versiones libres

"La música no tiene fronteras", dice la letra de una de las más famosas canciones de Rubén "El negro" Rada. Y eso vienen a ratificar a Rosario dos grandes referentes del folclore y el jazz argentino. Juan Falú y Mariano Loiácono llegan con un espectáculo que los reunió en el escenario hace ya un tiempo y que propone una combinación tímbrica sin precedentes entre guitarra y trompeta.

El encuentro entre el tucumano y el cordobés lleva como título "Falú y Loiácono, cuerda y metal" y será el jueves 5 de noviembre, a las 21, sobre el escenario de Distrito 7 (Ovidio Lagos 790). Los tickets se consiguen en D7entradas.com.ar.

En contacto con La Capital desde sus respectivas bases de "operaciones musicales", los reconocidos artistas hablaron sobre los desafíos de abordar lenguajes musicales tan diferentes y de la incesante búsqueda para llevar al público a un contacto más profundo y sutil con la música "para no dejar librado todo a los designios de los formatos estéticos del mercado y nada más", como lo expresó Falú.

¿Cómo surgió esta idea de tocar juntos?

Falú: La idea de tocar juntos, me parece, surgió de Mariano o, probablemente, de ambos al mismo tiempo. Eso ocurre cuando se hace música de manera informal en alguna reunión y surge una comunicación, con una sintonía y un deseo de plasmar eso en un encuentro.

Loiácono: Conocí a Juan por medio de un amigo y gran guitarrista también, Carlos Moscardini. Terminando una noche de tocar, Carlos me dijo que iba a estar en un bar comiendo con Juan. Me fui para ese lugar y se armó la guitarreada. Ahí compartimos las primeras notas. Después siempre que nos encontrábamos en las trasnoches por algún bar tocábamos alguna zamba, hasta que pensamos en hacer algo juntos en horarios más apropiados para el público en general, je!

¿Qué van a ver y escuchar los rosarinos en "Cuerda y metal"?

Falú: Van a ver a dos músicos provincianos, y lo que van a escuchar es sobre todo folclore argentino. Mariano cultiva el lenguaje del jazz y yo el del folclore. Le agradezco a Mariano que se acerque, no digo al lenguaje mío porque también es de él. Pero el movimiento al revés, tocar yo jazz no lo podría hacer, aunque me gustaría muchísimo. Mariano se acerca al folclore con la seguridad de quien lo ha mamado, vivido y lo ama también. Van a escuchar versiones libres sobre folclore argentino.

>> Leer más: Jazz: Mariano Loiácono se presenta en Rosario con el New York Quintet

Loiácono: Nuestros conciertos recorren clásicos del repertorio de música argentina, abordados con una fuerte impronta de improvisación, como le gusta tocar a Juan y como me gusta a mí. Seguramente toquemos cosas que nunca tocamos antes y otras que sí ya hemos transitado.

¿Qué objetivos se impusieron desde lo artístico?

Loiácono: Nunca hablamos mucho, siempre vamos encontrando nuestro mensaje con la música. Yo voy aprendiendo todos los conciertos a tocar con Juan, entender su fantástica rítmica y su espontaneidad. Hemos ido, a medida que pasaron los conciertos, encontrando más comodidad en los espacios y en la escucha atenta del otro.

Falú: Generalmente, los objetivos responden a un plan, y acá no hubo plan. La decisión fue tocar en base a músicas que nos gustan, que también son partes de nuestras memorias, aunque en algunos casos hacemos músicas nuevas, pero que son composiciones dentro de géneros musicales muy memoriosos como una zamba. Más que objetivos, hay el deseo de tocar en el formato de versión libre y dejar que la cosa fluya, jugar ese juego.

¿Cómo fue trabajar en la fusión géneros como el folclore y el jazz?

Loiácono: Sinceramente, no hay mucho Jazz, excepto lo que mi lenguaje puede denotar melódicamente en algún momento. Intento acercarme lo más posible a la música argentina. Seguro quien escucha podrá encontrar giros jazzísticos (tanto en mí, como en Juan, que también los tiene), pero yo estoy pensando en Atahualpa y Eduardo Falú todo el concierto.

>> Leer más: Juan Falú trae a Rosario temas propios y los clásicos del folclore

Falú: No estamos fusionando folclore con jazz. Sí es cierto que hay un común denominador entre ambos lenguajes. El concepto de improvisación. Si bien el jazz es el reinado principal de la improvisación, también puede usarse ese lenguaje en otros universos musicales. De hecho, ocurre bastante en el folclore. Más que fusionar jazz con folclore, lo que hacemos es folclore con versiones libres.

¿Se imaginan una propuesta así, llegando a un escenario como Cosquín?

Loiácono: Hace muchos años no miro Cosquín. No podría responder eso.

Falú: Personalmente, me encanta asumir los desafíos. Ir a un festival, en un espacio abierto y con un público multitudinario. Hacer una música que tiene más de introspección o de movimientos reflexivos que de expansión o de entretenimiento, es todo un desafío. Creo y confío en una parte sensible de esos públicos que van a escuchar otras músicas, pero que cuando se dan con algo diferente, que concite una atención o una reflexión y un contacto con la música más profundo y sutil, eso es un momento glorioso para mí. Y siempre creo que es posible lograrlo, sea en Cosquín o en cualquier lugar. Es una apuesta que hay que hacerla y un desafío que asumirlo. Si no, dejamos liberados los campos de la música a los designios de los formatos estéticos del mercado y nada más que eso.

Perfiles de dos referentes del folclore y el jazz

Para hacer repaso sobre la trayectoria de Juan Falú (guitarra) se deben tomar en cuenta los últimos 60 años. Es director y creador del Festival Guitarras del Mundo desde 1995, que reúne guitarristas de todo el mundo por diferentes escenarios de todo el país.

Falú fue creador, además, de la carrera de folclore en el Conservatorio “Manuel de Falla” en la ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió transmitir sus conocimientos a nuevas generaciones.

De su extensa discografía como solista, ha tenido destacadas colaboraciones con artistas como Liliana Herrero, Teresa Parodi, Hilda Herrera entre otros artistas. En 2005 recibió el premio Konex Diploma de Honor al mejor grupo de folclore por su trabajo junto a Liliana Herrero.

Por su parte, Mariano Loiácono (trompeta) es egresado de la Escuela de Música Contemporánea Berklee International Network, luego se perfeccionó con los más reconocidos músicos de jazz, como George Garzone, Jeremy Pelt, Scott Wendholt, Tim Haggans, Eddie Henderson, Jim McNeely y Alex Sipiagin.

Ha compartido conciertos y festivales con artistas de Argentina y de otros países tales como Cyrus Chestnut, Mary Stallings, Clarence Penn, Donald Harrison, Rodney Jones, Russell Malone, David Williams, Willie Jones III, Benny Green, Gerald Cannon, entre otros.

Ha recibido diferentes premios, entre ellos, "Músico de Jazz Revelación 2008" (Clarín), y Jazz Is por su disco “What´s New?” (2011, USA. En 2015, Mariano Loiacono Quintet obtuvo el diploma distinción de los premios Konex como Mejor Grupo de Jazz de la década 2005-15.

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