Se viene la octava edición del Gondolazo: dónde y cómo se puede colaborar

Bajo el lema "Poné la solidaridad en tu lista", la campaña busca recolectar alimentos y llevarlos a cientos de comedores y espacios comunitarios

Más de 70 supermercados de Rosario y alrededores tendrán voluntarios esperando donaciones, en el marco de una nueva edición del Gondolazo.

Como cada fin de año, se viene una nueva edición del tradicional Gondolazo . Será la octava ocasión en la que se realice la campaña que busca llevar alimentos a comedores y espacios comunitarios de Rosario y alrededores en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El viernes 12 y sábado 13 de diciembre, más de 70 supermercados de Rosario, Funes, San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez y Ricardone recibirán donaciones de personas que, entre sus compras habituales, podrán sumar un gesto que cambia realidades: donar alimentos no perecederos.

En los comercios, más de 1.000 voluntarios estarán acompañando la acción , que desarrolla el Banco de Alimentos de Rosario (BAR) , recibiendo donaciones.

La apertura del Gondolazo será el viernes 12 de diciembre a las 8.30 y, durante ese viernes y el sábado 13 de diciembre, los voluntarios estarán presentes en los supermercados desde las 9 hasta las 20.30 .

Este año, el BAR incluye un producto clave en la campaña: la leche, larga vida o en polvo, fundamental para fortalecer la nutrición de niños, niñas y familias que asisten a las organizaciones sociales de la región. Los otros alimentos que tradicionalmente sostienen la colecta son aceite, arroz, azúcar, fideos, harina, legumbres, polenta y puré de tomate.

El listado completo de los supermercados que reciben donaciones para el Gondolazo se puede consultar en este enlace.

Los voluntarios estarán presentes en cada comercio con indumentaria oficial (pecheras blancas con el logo de Gondolazo o remeras de color bordó) para recibir aportes durante los dos días de colecta.

También es posible sumarse como voluntario, integrando los equipos que cada año sostienen al Gondolazo. Las inscripciones se realizan en Carriego 360 o a través de la cuenta oficial del BAR en Instagram.

Donaciones todos los años

En 2024, se reunieron 48.068 kilos de alimentos y desde la primera edición ya se superaron los 260.000 kilos de comida recolectados.

Con 360 organizaciones beneficiarias, más de 80.000 personas alcanzadas y más de 130.000 kilos de alimentos entregados cada mes, el BAR sostiene una red que crece al ritmo de una necesidad cada vez más urgente.

El presidente del BAR, Ariel Báez, sostuvo: “Lo importante es rescatar alimentos que perdieron su valor comercial (que ya no se pueden vender, pero están perfectos para consumir) y ponerlos en manos de quienes sostienen comedores y espacios comunitarios. Esa cadena es la que realmente hace la diferencia”.

Para Báez, Gondolazo no es solo una colecta: es una forma de mostrar que la ciudad puede organizarse para cuidarse a sí misma. “Mi idea es que el Banco siga marcando un camino: gestionar mejor los alimentos, pensar soluciones que cuiden a las personas y al entorno, y sumar nutrición donde más hace falta”, señaló.