Familias que perdieron todo: un incendio destruyó tres casas en zona sur El siniestro sucedió este jueves a la mañana en Platón al 1300. Los damnificados, una diez personas, necesitan ayuda. 4 de diciembre 2025 · 12:04hs

Foto: Maxi Klanjscek Casillas en ruinas tras el pavoroso incendio de esta mañana. Bomberos Zapadores trabajan en Platón al 1300, zona sur de Rosario Foto: Maxi Klanjscek No hubo heridos, pero los daños fueron totales en el incendio de esta mañana

Tres familias perdieron todo lo que tenían al declarase esta mañana un incendio que destruyó por completo sus casas muy humildes en la zona sur de Rosario. La destrucción fue total, pero afortunadamente no hubo personas heridas. Ahora, esos vecinos se enfrentan al desafío de empezar de nuevo, reconstruir sus viviendas desde la nada y para eso se necesita de la solidaridad.

El siniestro sucedió en Platón al 1300. En el lugar trabajaron Bomberos Zapadores. Uno de los vecinos afectado por el incendio contó a LT8 lo ocurrido que afectó en total a tres viviendas en las que viven cerca de diez personas.

El vecino contó: “Esta mañana teníamos que llevar a uno de los nenes a la escuela y al otro al médico. Cuando estábamos por salir, el más chico se fue para afuera porque se sentía olor a humo y era porque se estaba prendiendo fuego la casa de al lado. El fuego enseguida agarró nuestra casa y no pudimos apagarlo porque las llamas ya habían quemado los cables de energía”.

incendio casillas Casillas en ruinas tras el pavoroso incendio de esta mañana. Bomberos Zapadores trabajan en Platón al 1300, zona sur de Rosario Foto: Maxi Klanjscek El hombre recordó que el fuego avanzó muy rápido y que no tuvieron tiempo para nada. “Intentamos recuperar algo, pero fue imposible. Perdimos todo. Lavarropa, secarropa, cocina, camas, ropas del bebé y de los chicos más grandes. Por suerte, estamos todos bien, pero vamos a necesita ayuda porque nos quedamos con lo puesto. Estamos en shock, no entendemos cómo pasó esto”, agregó.

>> Leer más: Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre El fuego se llevó no las estructuras de las casillas, que quedaron a punto de demolición, sino también ropa, alimentos y todos los enceres necesarios para vivir. Los interesados en realizar donaciones pueden realizar transferencias bancarias a los alias ARI.CHIMI o Nélida.Ramos.Ramos, o bien llamando a los teléfonos 3413 92 94 00 o 3476 214270.