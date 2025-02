La cafetería de especialidad rosarina que quedó entre las 100 mejores del mundo

Barista.jpg Interior del negocio, en pleno corazón del barrio Abasto. Foto: Barista Coffee House.

"Estamos muy felices de haber entrado en el ránking. Si repasás la lista de las 100 mejores cafeterías del mundo es surrealista pensar que estamos ahí adentro, hay establecimientos con un poder económico enorme, referentes muy grandes de países como Australia y Estados Unidos y nosotros somos un proyecto más pequeño y familiar", consideró David, quien realizó diferentes especializaciones en café de especialidad y tiene másters en "Latte Art", que es el arte de hacer diseños con la espuma del café.

El fundador del negocio se desempeña como barista en el local junto a Natalia Álvarez, quien fue la encargada de viajar a Madrid para este presente durante la premiación y poder llevar la marca a participar del evento internacional, generando conexiones estratégicas con cafeterías y expertos de todo el mundo. También integran el equipo Julieta Barovero, que se encarga de manejar las redes y la publicidad y Gaspar Bellafronte, al frente del tostadero Garden Coffe, que provee los granos para la preparación del café que se sirve en el bar.

"Gaspar compra los granos verdes de distintas regiones como Perú, Colombia, Sudáfrica y después les da el perfil de tostado según si se van a usar para filtrado o para café expreso. Es un tostadero familiar de la ciudad de Santa Fe y vende fundamentalmente a la región, la mayoría de las cafeterías de este rubro se decantan por tostaderos grandes de Capital Federal, nosotros queríamos algo autóctono, de la provincia", destacó David.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barista Coffee House (@barista_coffee_house)

Cafetería 100% rosarina y barrial

Algo que destaca a David y a su equipo es la pertenencia al barrio Abasto y las ganas de continuar afianzados en la esquina de Ocampo y Corrientes, con su pequeño local de 30 m2. En la actualidad tiene espacio para ocho meses en su interior y unas cuatro en exterior. Aunque la cantidad de gente que pueden atender es reducida, el emprendedor señaló que no planean agrandarse ya que el objetivo es mantener una atención personalizada y una elaboración 100% artesanal.

"Nunca consideramos la posibilidad de abrir un segundo local, la tuvimos pero siempre priorizamos la calidad artesanal. Al buscar un espacio más grande, esa esencia se diluye, el café debe prepararse más rápido, la pastelería pierde su nivel. Por eso elegimos mantenernos fieles a nuestra filosofía. Nacimos como una cafeterías de especialidad y mantenemos nuestra esencia, lo entendemos como un acto de amor, no como un negocio", aseguró Griffa.

Barista 2.jpg La esquina de Ocampo y Corrientes, donde está ubicado el local de Barista Coffee House. Foto: Barista Coffee House.

La carta del local apunta a servir desayunos y meriendas, funcionando de ocho la mañana hasta las ocho de la noche. Entre las opciones de pastelería destacan el Apple Crumble, Cheesecake de frutos rojos, Lemon Pie, Choco-oreo, Brownie de chocolate, espumita de limón, alfajores, medialunas y cositas similares a tostados. También ofrecen un menú acotado de cuanto opciones de sandwichería con pan de campo.

A su vez, David contó que debido al premio, recibió propuestas de cafeterías de especialidad de Rosario con tostadero propio para vender sus marcas de café, como, por ejemplo, Groovin y se mostró muy agradecido por el interés de trabajar con su negocio. "La cafetería me interesó desde chico. Me acuerdo de que mi abuelo me llevaba por calle Córdoba, entre Sarmiento y San Martín. Allí había una barra muy larga, donde estaban los consumidores de café que tomaban espresso y ya el aroma del café comenzó a atraparme", contó Griffa.

Con el tiempo pudo viajar a Europa con amigos y ahí se dio cuenta de que los consumidores valoraba la buena calidad en esta bebida y los granos de excelencia en genética. Cuando volvió a Rosario la realidad de las cafeterías locales era distinta y fue en ese momento cuando se sintió motivado a trabajar en el sector con una propuesta distinta. "El café de especialidad viene creciendo en la ciudad y el público cada vez es más exigente, es algo que celebramos", sostuvo el cafetero.