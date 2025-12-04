La Capital | Salud | Rosario

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Cómo se puede prevenir el daño renal. Los análisis para detectarlo. Cuáles son las enfermedades que provocan problemas renales

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

4 de diciembre 2025 · 08:37hs
La hemodiálisis es un tratamiento que se realiza tres veces por semana y lleva unas cuatrro horas cada vez 

La hemodiálisis es un tratamiento que se realiza tres veces por semana y lleva unas cuatrro horas cada vez 

Este viernes se desarrollarán en Rosario las Segundas Jornadas Anuales de la Asociación de Prestadores de Diálisis de Santa Fe, una entidad que trabaja en red para garantizar la atención de las personas que necesitan de este tratamiento para poder vivir. Un encuentro que reunirá a profesionales para actualizar conocimientos e información. En la provincia hay 2.127 personas de todas las edades en diálisis, más de 600 se atienden en Rosario. ¿Por qué se enferman los riñones? ¿Cuáles son las razones por las que un paciente necesita una terapia de sustitución de la función renal?

El paciente "típico" que ingresa a diálisis lo hace en una edad promedio cercana a los 59 a 60 años. Y el 40 por ciento ingresa con 65 años o más.

La Capital habló con el médico especialista en clínica médica y nefrólogo Sergio Marinovich, un referente en el tema, miembro de la Asociación y ex presidente de la misma y coordinador del Registro Argentino de Diálisis Crónica que pertenece al Incucai y la Sociedad Argentina de Nefrología.

En la provincia hay 32 centros de diálisis en funcionamiento, tanto en el ámbito público como privado. "Quienes deben recurrir a diálisis a nivel público pueden hacerlo y lo cubre el Ministerio de Salud de Santa Fe, es importante mencionar que funciona muy bien", dijo el especialista.

El experto hizo hincapié en la tarea que se hace en las instituciones médicas para que el paciente pueda realizar su tratamiento con los mejores estándares. En ese sentido, mencionó el aporte del Registro Argentino de Diálisis Crónica, del que Marinovich fue impulsor, y que ya lleva más de 20 años de trabajo. Fue declarado de interés por el Senado de la Nación ya que esa tarea permitió mejorar el acceso a los tratamientos y la calidad de los mismos.

La enfermedad renal, cómo aparece

"Los riñones se enferman a causa de otras enfermedades. Dos de ellas muy frecuentes y prevenibles. La primera, ya que alcanza al 40 por ciento del nuevos ingresos a diálisis en el país, es la diabetes tipo 2. En segundo lugar está la nefropatía isquémica, causada por hipertensión arterial", señaló.

En ambas situaciones, "el hecho de que el paciente desconozca su condición de persona con diabetes o con hipertensión o tiene el diagnóstico pero no ha sido tratado en forma adecuada, puede haber impacto en sus riñones y llevarlo con el tiempo a un estadío 5 de insuficiencia renal, que es cuando se necesita sustitución de la función porque esos riñones están exhaustos", dijo el nefrólogo.

DIABETES_279579899

"El 60 por ciento de los pacientes en diálisis que ingresan cada año tiene alguna de estas dos enfermedades", expresó el profesional.

"Al ser silenciosas, mucha gente no sabe que las tiene hasta que el daño en el organismo es importante. Hay muchas personas con glicemias altísimas que nunca se hicieron un análisis", mencionó Marinovich, quien pidió hacerse los controles anuales correspondientes. "Lo miso ocurre con la presión arterial, que no se la miden".

"Es cierto que muchas veces no llegan al hospital por cuestiones económicas o vulnerabilidad social pero la realidad es que hay gente con obra social, con prepaga y también tienen mucho desconocimiento sobre el daño que provocan estas patologías o el riesgo que corren al no controlarse. No saben o lo niegan, lamentablemente", reflexionó el especialista.

En el caso de los hombres, llegar tarde a los chequeos médicos o negar la posibilidad de tener una enfermedad crónica es más habitual que en las mujeres. "De los nuevos pacientes que ingresan a diálisis o trasplante renal anticipado (antes de la diálisis), la mayoría son varones", dijo.

Qué es la diálisis

Es un tratamiento médico que reemplaza la función de los riñones para eliminar el exceso de líquido y los productos de desecho de la sangre. Existen dos tipos principales: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

"En el campo de la hemodiálisis hoy se suma la hemodiafiltración, mejora sustancialmente el resultado", señaló Marinovich. Las personas que se dializan deben asistir tres veces por semana al centro médico, y el proceso lleva alrededor de cuatro horas cada vez.

"La otra modalidad es la diálisis peritoneal, que se realiza en domicilio. El 8 por ciento de los pacientes que se dializan lo hacen con este tipo de tratamiento. En Santa Fe son unos 180 pacientes".

"La diálisis no solo elimina excesos tóxicos sino que fabrica hormonas, no es solo un filtrador que saca sustancias", destacó el profesional.

CEMAR analisis dengue.jpg

Los análisis

Los análisis necesarios para conocer cómo está la función renal son: "Fundamentalmente dos. Creatininemia, que es muy sencillo de hacer y esto determina la función renal y exámenes de orina para determinar la álbumina, que debe estar en valores normales porque si es alta ya habla de una lesión renal", expresó Marinovich.

"Muchos médicos siguen pidiendo uremia, pero nosotros les insistimos con que soliciten creatininemia, que es mucho más efectivo a la hora de hacer diagnósticos".

El especialista destacó que la prevención es lo más importante. "Todo lo que funciona para mejorar la salud cardiovascular es prevención para enfermedad renal: no fumar, no tener sobrepeso, hacer ejercicio, comer bien, evitar la sal, bajar el colesterol, todo eso sirve para el riñón", remarcó.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un jueves con mucho sol y una maxima de 33º

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

la epe compra medidores inteligentes para hogares e industrias de rosario

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Los ladores de la joyería escaparon por Junín en contramano

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Más de 60 oradores aportaron sus ideas durante la convocatoria.

Segunda audiencia pública por la ley orgánica de municipios en la provincia

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Lo último

La realidad del delantero por el que Newells invirtió una montaña de dólares

La realidad del delantero por el que Newell's invirtió una montaña de dólares

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

El Quini 6 sigue sin ganador: de cuánto es el increíble pozo millonario récord para este domingo

El Quini 6 sigue sin ganador: de cuánto es el increíble pozo millonario récord para este domingo

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles

Se trata de la persona que cayó al agua cuando su lancha habría sido embestida por otra embarcación frente a San Lorenzo

Identificaron al hombre hallado sin vida en el río, detrás de la Isla de los Mástiles
Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero lo busca un grande venido a menos

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Gallardo puso a una figura de Central entre los refuerzos que quiere en River

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Ovación
Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newells y atacaron los ídolos

Fabbiani y Benedetto: se les escapó tortuga, no entendieron el mundo Newell's y atacaron los ídolos

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newells

Batistuta recordó cuando el Loco Bielsa le prohibió comer alfajores en Newell's

Policiales
Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre
Policiales

Detienen a la pareja de un hombre de 78 años asesinado a golpes a fines de octubre

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Quince años de cárcel para el preso que mandó a balear una empresa

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

La Ciudad
Estudiantes de intercambio: El trabajo que hacen los profesores universitarios es excelente

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Estudiantes de intercambio: "El trabajo que hacen los profesores universitarios es excelente"

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

Con una Rosario autónoma, este jueves es el turno del presupuesto para el año próximo

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

El tiempo en Rosario: un jueves con mucho sol y una máxima de 33º

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es insuficiente y desconectado de la realidad
Economía

Para la CGT, el nuevo salario mínimo es "insuficiente y desconectado de la realidad"

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario
La Ciudad

La EPE compra medidores inteligentes para hogares e industrias de Rosario

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez
Información General

Palmeras plantadas en 1960 en Río de Janeiro florecen por primera y única vez

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero
Policiales

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados de la banda de Lucho Cantero

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda
Economía

Caputo negocia un crédito de hasta u$s 7.000 millones para asegurar el pago de deuda

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente
El Mundo

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo
La Ciudad

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre
La Ciudad

Feriado y asueto: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos en diciembre

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Por Javier Felcaro
Política

El rosarino Germán Pugnaloni asume un cargo clave en Seguridad nacional

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados
Policiales

Cayó en Chubut El Patrón Gallardo, uno de los prófugos más buscados

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas
Policiales

Cómo fue la persecución a la pareja con un niño que les encontraron drogas

Javkin promulgó la autonomía municipal: Un sueño de grandeza
La Ciudad

Javkin promulgó la autonomía municipal: "Un sueño de grandeza"

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan
Salud

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Se está desarmando el sistema
LA CIUDAD

Día de las personas con discapacidad: "Se está desarmando el sistema"

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe
Política

El punto que demora la designación del presidente de la Corte de Santa Fe

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra
Política

Monteoliva prometió priorizar el Plan Bandera en su primer día como ministra

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto