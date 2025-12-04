En Rosario hay más de 600 personas en diálisis: ¿por qué se enferman los riñones?

Cómo se puede prevenir el daño renal. Los análisis para detectarlo. Cuáles son las enfermedades que provocan problemas renales

La hemodiálisis es un tratamiento que se realiza tres veces por semana y lleva unas cuatrro horas cada vez

Este viernes se desarrollarán en Rosario las Segundas Jornadas Anuales de la Asociación de Prestadores de Diálisis de Santa Fe , una entidad que trabaja en red para garantizar la atención de las personas que necesitan de este tratamiento para poder vivir. Un encuentro que reunirá a profesionales para actualizar conocimientos e información. En la provincia hay 2.127 personas de todas las edades en diálisis, más de 600 se atienden en Rosario. ¿Por qué se enferman los riñones? ¿Cuáles son las razones por las que un paciente necesita una terapia de sustitución de la función renal?

El paciente "típico" que ingresa a diálisis lo hace en una edad promedio cercana a los 59 a 60 años. Y el 40 por ciento ingresa con 65 años o más.

La Capital habló con el médico especialista en clínica médica y nefrólogo Sergio Marinovich , un referente en el tema, miembro de la Asociación y ex presidente de la misma y coordinador del Registro Argentino de Diálisis Crónica que pertenece al Incucai y la Sociedad Argentina de Nefrología.

En la provincia hay 32 centros de diálisis en funcionamiento, tanto en el ámbito público como privado. "Quienes deben recurrir a diálisis a nivel público pueden hacerlo y lo cubre el Ministerio de Salud de Santa Fe, es importante mencionar que funciona muy bien", dijo el especialista.

El experto hizo hincapié en la tarea que se hace en las instituciones médicas para que el paciente pueda realizar su tratamiento con los mejores estándares. En ese sentido, mencionó el aporte del Registro Argentino de Diálisis Crónica, del que Marinovich fue impulsor, y que ya lleva más de 20 años de trabajo. Fue declarado de interés por el Senado de la Nación ya que esa tarea permitió mejorar el acceso a los tratamientos y la calidad de los mismos.

La enfermedad renal, cómo aparece

"Los riñones se enferman a causa de otras enfermedades. Dos de ellas muy frecuentes y prevenibles. La primera, ya que alcanza al 40 por ciento del nuevos ingresos a diálisis en el país, es la diabetes tipo 2. En segundo lugar está la nefropatía isquémica, causada por hipertensión arterial", señaló.

En ambas situaciones, "el hecho de que el paciente desconozca su condición de persona con diabetes o con hipertensión o tiene el diagnóstico pero no ha sido tratado en forma adecuada, puede haber impacto en sus riñones y llevarlo con el tiempo a un estadío 5 de insuficiencia renal, que es cuando se necesita sustitución de la función porque esos riñones están exhaustos", dijo el nefrólogo.

"El 60 por ciento de los pacientes en diálisis que ingresan cada año tiene alguna de estas dos enfermedades", expresó el profesional.

"Al ser silenciosas, mucha gente no sabe que las tiene hasta que el daño en el organismo es importante. Hay muchas personas con glicemias altísimas que nunca se hicieron un análisis", mencionó Marinovich, quien pidió hacerse los controles anuales correspondientes. "Lo miso ocurre con la presión arterial, que no se la miden".

"Es cierto que muchas veces no llegan al hospital por cuestiones económicas o vulnerabilidad social pero la realidad es que hay gente con obra social, con prepaga y también tienen mucho desconocimiento sobre el daño que provocan estas patologías o el riesgo que corren al no controlarse. No saben o lo niegan, lamentablemente", reflexionó el especialista.

En el caso de los hombres, llegar tarde a los chequeos médicos o negar la posibilidad de tener una enfermedad crónica es más habitual que en las mujeres. "De los nuevos pacientes que ingresan a diálisis o trasplante renal anticipado (antes de la diálisis), la mayoría son varones", dijo.

Qué es la diálisis

Es un tratamiento médico que reemplaza la función de los riñones para eliminar el exceso de líquido y los productos de desecho de la sangre. Existen dos tipos principales: la hemodiálisis y la diálisis peritoneal.

"En el campo de la hemodiálisis hoy se suma la hemodiafiltración, mejora sustancialmente el resultado", señaló Marinovich. Las personas que se dializan deben asistir tres veces por semana al centro médico, y el proceso lleva alrededor de cuatro horas cada vez.

"La otra modalidad es la diálisis peritoneal, que se realiza en domicilio. El 8 por ciento de los pacientes que se dializan lo hacen con este tipo de tratamiento. En Santa Fe son unos 180 pacientes".

"La diálisis no solo elimina excesos tóxicos sino que fabrica hormonas, no es solo un filtrador que saca sustancias", destacó el profesional.

Los análisis

Los análisis necesarios para conocer cómo está la función renal son: "Fundamentalmente dos. Creatininemia, que es muy sencillo de hacer y esto determina la función renal y exámenes de orina para determinar la álbumina, que debe estar en valores normales porque si es alta ya habla de una lesión renal", expresó Marinovich.

"Muchos médicos siguen pidiendo uremia, pero nosotros les insistimos con que soliciten creatininemia, que es mucho más efectivo a la hora de hacer diagnósticos".

El especialista destacó que la prevención es lo más importante. "Todo lo que funciona para mejorar la salud cardiovascular es prevención para enfermedad renal: no fumar, no tener sobrepeso, hacer ejercicio, comer bien, evitar la sal, bajar el colesterol, todo eso sirve para el riñón", remarcó.