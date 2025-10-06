La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

Fórmula 1: la "heroica reacción" de un mecánico que evitó una tragedia en Singapur

Cuando uno de los Red Bull pasaba a gran velocidad por el pit lane, un neumático suelto de Sauber casi provoca una desgracia

6 de octubre 2025 · 17:18hs
La Fórmula 1 estuvo a centímetros de una tragedia en Singapur.

El Gran Premio de Singapur tuvo un particular episodio en el que solamente unos centímetros separaron a la carrera de una tragedia importante para la Fórmula 1. Durante una parada del Sauber de Gabriel Bortoleto en boxes, un mecánico evitó ser atropellado por el Red Bull de Yuki Tsunoda, que pasaba a gran velocidad.

Dicha maniobra se ocasionó cuando uno de los mecánicos encargados del cambio de gomas en el sector delantero del monoplaza del piloto brasileño dejó el neumático a un costado, pero este mismo rebotó y se dirigió hacia el pit lane. La secuencia fue accidental y el desplazamiento de la pieza podría haber dejado un peligroso desenlace.

Uno de los mecánicos que trabajaba en la parte trasera del auto percibió el movimiento y actuó directamente para detener la trayectoria del neumático, quedando parado a unos centímetros de la zona activa del pit lane en el mismo momento que Tsunoda pasaba por ahí a unos 80 k/h aproximadamente.

No obstante, el propio mecánico actuó sin comprobar si otro monoplaza se aproximaba por la calle de boxes, por lo que la tragedia podría haber sido peor si el japonés de Red Bull impactaba contra él. Afortunadamente, logró frenar el neumático y retirarlo de la zona a tiempo.

La secuencia fue viral en redes sociales rápidamente y distintos usuarios destacaron la “heroica reacción” del mecánico, así como también la “suerte” de que no sucediera una desgracia.

Una modificación particular de la Fórmula 1

Para esta carrera del GP de Singapur, la Fórmula 1 anunció una modificación específica con el fin de agilizar las estrategias de paradas en boxes durante dicha competencia.

Según detalló el medio internacional The Sun, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) estiró el límite de velocidad permitido para los pilotos en la calle de boxes, el cual originalmente era de 60 km/h y para este fin de semana fue de 80 km/h.

Si bien la medida permitió a los equipos apostar por otras estrategias en la carrera, el susto que involucró al mecánico de Sauber y al auto de Tsunoda podría haber sido aún más grave.

