Chevrolet lanza en Rosario un nuevo modelo híbrido enchufable con preventa limitada

El lanzamiento tendrá lugar esta semana en el concesionario Chevromax, donde presentarán la nueva figura de la marca

Chevrolet refuerza su compromiso con la electromovilidad con la llegada de un nuevo SUV a la Argentina , un modelo de última generación que tendrá su primera exhibición exclusiva en Rosario este miércoles, más precisamente en el concesionario Chevromax ubicado en Ovidio Lagos 2174.

La firma presentará oficialmente la Chevrolet Captiva Híbrida Enchufable (PHEV) en la ciudad desde el 8 al 11 de octubre en el marco de una Preventa Limitada , brindando a los interesados una oportunidad única para conocer el vehículo y asegurar su unidad.

La nueva Captiva PHEV combina la fuerza de un motor a combustión con la eficiencia de un motor eléctrico . Su sistema dual entrega una potencia de 204 CV y un torque máximo de 310 Nm, asegurando un andar ágil, silencioso y eficiente.

Cabe destacar su rendimiento, ya que su capacidad para recorrer más de 1.000 km de autonomía combinada la resalta dentro del flamante mercado de la electromovilidad y la convierte en una opción ideal para viajes largos con la máxima eficiencia.

Chevrolet Captiva Híbrida Enchufable

Innovación y tecnología de Chevrolet

Este modelo se comercializará en la versión Premier, la cual ofrece innovación y confort de alto nivel. Tecnológicamente, está equipada con una pantalla central MyLink de 15,6”, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y un panel digital de 8,8”.

En seguridad, incluye avanzadas asistencias a la conducción (ADAS), tales como la Alerta de Colisión Frontal, el Frenado Autónomo de Emergencia y la Alerta de Cambio de Carril. Además, facilita las maniobras gracias a su visión 360° con cámaras y sensores.

El diseño exterior destaca por sus faros full LED y llantas de aleación de 18”. Estará disponible en colores exclusivos como el Azul Alba y el Gris Intenso. En el interior, los usuarios disfrutarán de un ambiente premium con eco-cuero y un techo solar panorámico, junto con un amplio espacio.

Chevrolet Captiva Híbrida Enchufable (1)

Beneficios exclusivos por preventa

Los clientes que participen en este período de preventa limitada podrán acceder a una serie de beneficios exclusivos. Entre ellos se destaca la bonificación de los tres primeros servicios de mantenimiento (10K, 20K y 30K km), la obtención de una tasa preferencial de financiación y la entrega prioritaria de unidades.

La reserva anticipada permite asegurar la disponibilidad del vehículo y acceder a estos beneficios especiales. Los interesados en conocer de cerca la Captiva PHEV y realizar su reserva deberán inscribirse previamente, ya que los cupos son limitados.

Evento en Rosario

• Lugar: Chevromax – Ovidio Lagos 2174, Rosario.

• Fecha: Del 8 al 11 de octubre.

• Inscripción previa al evento