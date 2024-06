Rosario se prepara para recibir al presidente Milei en el Día de la Bandera

Relevancia para Rosario

La presencia del presidente en el acto del Día de la Bandera es una cuestión de suma relevancia en Rosario. Sobre todo, teniendo en cuenta que las últimas cuatro celebraciones el ex presidente, Alberto Fernández, no estuvo presente (dos de ellas, en el marco de la pandemia de coronavirus). La última visita había sido para esa fecha la del expresidente Mauricio Macri. Fue en 2019, aunque no participó de la fiesta en el Monumento, sino que lo hizo con niños en el Club Ciclón. Antes lo había hecho con 2017, esa vez sí en el acto central.

Chale confió que el presidente Milei vendrá acompañado de una importante comitiva. "Es probable que venga con su gabinete completo, o casi completo", reveló.

Invitación formal

La invitación formal para que Milei participe del acto oficial por el Día de la Bandera en Rosario había sido enviada a través de los canales protocolares. Sin embargo, hasta el domingo el municipio no había recibido la confirmación oficial de la presencia del mandatario en el evento. “Eso lo debe confirmar Casa Militar y Protocolo de Presidencia de la Nación. Como todos los años, fueron invitadas todas las autoridades nacionales”, había dicho Chale. En diálogo con este diario, afirmó ayer que la presencia del presidente es "un hecho".

Además de la confirmación de Milei, varias entidades y asociaciones de Rosario han convocado al presidente, al intendente Pablo Javkin, y al gobernador Maximiliano Pullaro, para participar en el Monumento Nacional a la Bandera en el 204º aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Las organizaciones, entre ellas Valor Rosario, Foro Regional Rosario, Sociedad Rural de Rosario, Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateurs (Areda), Fundación Apertura, Asociación Pro Rosario y Movimiento Nacional Pyme (Monapy), emitieron un comunicado en el que destacan: "Celebremos al hombre, al prócer y a nuestra bandera nacional, símbolo de unión e identidad".

>>Leer más: Día de la Bandera: convocan a Javkin, Pullaro y Milei a participar del acto en el Monumento

Finalmente, desde Presidencia confirmaron la presencia de Milei en la celebración en el Monumento Nacional a la Bandera.

La Municipalidad de Rosario anticipó que, en torno del tradicional acto oficial y fiesta popular del 20 de junio, se sucederán —tanto en los días previos como posteriores— múltiples actividades culturales, gastronómicas, recreativas y deportivas para locales y visitantes.

Después del G7

El martes pasado, en el marco de la presentación de los avances logrados en materia de seguridad en la provincia de Santa Fe bajo el Plan Bandera, la ministra Patricia Bullrich había declarado que el presidente Milei “seguramente” sería parte de la celebración. Sin embargo, unos minutos después la funcionaria recalculó y fue más cauta respecto a la agenda del Presidente. “No sé, es un día importante, pero no tengo su agenda”, respondió ante la repregunta de los periodistas presentes en la conferencia de prensa que ofreció junto al gobernador Pullaro.

“Sabemos por los medios de comunicación de una agenda internacional, está la reunión del G7, hubo algunas dudas, pero esperamos una confirmación oficial si es que viene el presidente o qué autoridades nacionales lo representarán”, había dicho Chale cuando se presentaron las actividades previstas para la Semana de la Bandera.

Entre estas actividades figura la Promesa a la Bandera, el martes y miércoles, y el 20 será el acto protocolar y oficial, el concurso de asadores y un festival con dos escenarios, en el principal el cierre estará a cargo de Nahuel Pennisi. Esta semana, mientras tanto, tienen lugar las actividades previstas para la Semana de la Bandera.