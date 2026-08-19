La Capital | Ovación | Central

Los tres jugadores de Central que deben cuidarse de las amarillas pensando en la clasificación

Para el Canalla lo esencial será avanzar a cuartos, pero en el intento tiene algunos futbolistas que, son amonestados, se perderían la ida de los cuartos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

19 de agosto 2026 · 14:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Ángel Di María charla con el arquero Hugo Souza en le partido de ida

Celina Mutti Lovera / La Capital

Ángel Di María charla con el arquero Hugo Souza en le partido de ida, en el que Central no pudo quebrar el cero.

La clasificación a la siguiente fase es el único objetivo de Central en su visita a Corinthians, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El resto cuenta poco. Pero por las dudas, hay algunos detalles a los cuales prestarles atención.

Uno de ellos son los futbolistas canallas que están con dos amarillas en el lomo, por lo que, en caso de ser amonestados, se perderán el encuentro de ida por los cuartos de final.

Para que ese escenario se cumpla, además de las hipotéticas amonestaciones, Central tendrá que lograr su cometido en Brasil. Por esa razón, nadie se cuidará a la hora de trabar una pelota o algo por el estilo.

Los tres de Central que están en capilla

Son tres los jugadores que tienen dos amarillas y uno de ellos es ni más ni menos que su capitán, Ángel Di María. Los otros son Enzo Copetti y Guillermo Fernández.

Es raro ver a jugadores como Di María en capilla con las tarjetas amarillas, pero la vehemencia con la que se juega la Copa Libertadores provoca estas cosas.

Enzo Copetti es uno de los tres jugadores de Central que está al límite con las tarjetas amarillas.

Enzo Copetti es uno de los tres jugadores de Central que está al límite con las tarjetas amarillas.

Di María fue amonestado por primera vez en el partido por la tercera fecha de la fase de grupos, en el triunfo de visitante por 3-0 frente a Universidad Central de Venezuela, mientras que el segundo cartón amarillo lo vio en Ecuador, cuando el Canalla perdió 1-0 contra Independiente del Valle, por la sexta y última fecha de la fase de grupos.

Copetti vio la amarilla en ese mismo partido contra Independiente del Valle y recibió la segunda la semana pasada, en el encuentro frente a Corinthians.

En tanto, las amarillas de Pol Fernández fueron contra Libertad de Paraguay en la segunda fecha y ante Independiente del Valle, en Ecuador.

De cara a los cuartos de final

Si Central avanza y cualquiera de ellos tres resulta amonestado frente a Corinthians, no podrá jugar en la ida por los cuartos de final, ya que las amonestaciones se borran recién para la llave de semifinales.

Hasta ahora, los únicos jugadores que ya recibieron tres amarillas y debieron cumplir una fecha de suspensión fueron Franco Ibarra y Agustín Sández.

Noticias relacionadas
Expectativa por la llegada de los hinchas de Central a San Pablo

Alerta contra el racismo en Brasil: Central difundió una guía para el viaje de los hinchas

Guido Carrillo encaminó la goleada de Estudiantes en Chile y se metió entre los ocho mejores del certamen

Estudiantes triunfó y se enfrentará al ganador de Central y Corinthians

no viene a central: chimy avila quedo a un paso de firmar con independiente

No viene a Central: Chimy Ávila quedó a un paso de firmar con Independiente

Memphis Depay con dos directivos de Corinthians. El jugador de Países Bajos podría jugar contra Central el jueves en San Pablo.

La novedad con fuerte impacto en Central antes de la revancha con Corinthians

Ver comentarios

Las más leídas

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Lo último

Cómo saber si Pami cubre un medicamento

Cómo saber si Pami cubre un medicamento

Walter Mazzanti se consolida en Newells y ya piensa en el clásico: El Gigante me trae buenos recuerdos

Walter Mazzanti se consolida en Newell's y ya piensa en el clásico: "El Gigante me trae buenos recuerdos"

Sofía La Reini Gonet relató su experiencia con una inyección para bajar de peso: Creía que me iba a morir

Sofía La Reini Gonet relató su experiencia con una inyección para bajar de peso: "Creía que me iba a morir"

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Carina Candelas fue atacada por su expareja dentro de su lugar de trabajo. El femicida escapó y fue detenido en el barrio República de la Sexta

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro
Policiales

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia
Policiales

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia
Política

Baja de imputabilidad: la provincia dice que está lista y le apunta a la Justicia

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Por Carina Bazzoni
La ciudad

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Patrimonio: nueva vida para una casona casi centenaria de barrio Lourdes

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

A qué jugador titular sigue de cerca Jorge Almirón pensando en el choque ante Corinthians

Ovación
Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos
Ovación

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Vuelve la Fórmula 1: a qué hora corre Colapinto el Gran Premio de Países Bajos

Movimientos en la Fórmula 1: un piloto lesionado, un regreso y una confirmación

Movimientos en la Fórmula 1: un piloto lesionado, un regreso y una confirmación

Juega en Newells desde 2018 y es la mujer récord: ya llegó a los 100 partidos en el club

Juega en Newell's desde 2018 y es la mujer récord: ya llegó a los 100 partidos en el club

Policiales
Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión
Policiales

Baleó a un policía que se salvó por el chaleco antibalas y lo condenaron a 16 años de prisión

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: Tenía signos de defensa

La fiscal dio detalles del femicidio en la farmacia del centro de Rosario: "Tenía signos de defensa"

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Quién era la mujer que murió por un femicidio en una farmacia del centro

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

Femicidio en el centro de Rosario: apuñalaron a una mujer dentro una farmacia

La Ciudad
Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura
La Ciudad

Presentan un libro que reconstruye la lucha obrera en el Gran Rosario durante la última dictadura

Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

Rosario con chicos: todos los planes para disfrutar en familia

Financiamiento: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

Financiamiento: docentes de la UNR protestan por 300 días sin cumplir la ley

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

El reconocido sanitarista Mario Rovere será distinguido en Rosario

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera
La región

Identificaron al hombre que murió en el choque frontal cerca de Fighiera

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes
Economía

Santa Fe pone en marcha una herramienta inédita para financiar pymes

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare
Política

Causa Vacunas: la Justicia fijó una nueva fecha para que Hugo Sigman declare

La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado
Economía

La inflación mayorista quedó debajo del 1% en julio y Milei celebró el resultado

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística
La Ciudad

Rosario será sede de una gran exposición del puerto y la logística

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero
Policiales

Formalizaron la imputación contra el administrador del clan Cantero

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja
Agro

El Mar Negro suma tensión al trigo y Estados Unidos pone la lupa sobre maíz y soja

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Innovación y ciencia en Rosario: desarrollan un test rápido de dengue

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario:  miércoles con neblina y luego, quizás, un poco de sol

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde no todos dicen lo que saben
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: una causa donde "no todos dicen lo que saben"

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos
La Ciudad

Escuela de Oficios de la UNR: más de 3.000 personas ya se inscribieron en los cursos

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Por Gonzalo Santamaría
Policiales

Juego online y deudas: desestimaron la denuncia de Jonatan Gómez por extorsión

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte
Política

Zonas cálidas: el gobierno logró un acuerdo con los gobernadores del norte

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Por María Laura Cicerchia
Policiales

Alvear: enjuician a acusado de balaceras, que cayó por ocultar mal la patente

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

Por Javier Felcaro
Política

Reforma electoral en Santa Fe: Unidos busca la media sanción en Diputados

El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz, destacó Angelini
Policiales

"El objetivo es claro: que los rosarinos estén en paz", destacó Angelini