Los tres jugadores de Central que deben cuidarse de las amarillas pensando en la clasificación

Para el Canalla lo esencial será avanzar a cuartos, pero en el intento tiene algunos futbolistas que, son amonestados, se perderían la ida de los cuartos

Ángel Di María charla con el arquero Hugo Souza en le partido de ida, en el que Central no pudo quebrar el cero.

La clasificación a la siguiente fase es el único objetivo de Central en su visita a Corinthians, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores . El resto cuenta poco. Pero por las dudas, hay algunos detalles a los cuales prestarles atención.

Uno de ellos son los futbolistas canallas que están con dos amarillas en el lomo, por lo que, en caso de ser amonestados, se perderán el encuentro de ida por los cuartos de final.

Para que ese escenario se cumpla, además de las hipotéticas amonestaciones, Central tendrá que lograr su cometido en Brasil. Por esa razón, nadie se cuidará a la hora de trabar una pelota o algo por el estilo.

Son tres los jugadores que tienen dos amarillas y uno de ellos es ni más ni menos que su capitán, Ángel Di María . Los otros son Enzo Copetti y Guillermo Fernández .

Es raro ver a jugadores como Di María en capilla con las tarjetas amarillas, pero la vehemencia con la que se juega la Copa Libertadores provoca estas cosas.

Enzo Copetti es uno de los tres jugadores de Central que está al límite con las tarjetas amarillas. Celina Mutti Lovera / La Capital

Di María fue amonestado por primera vez en el partido por la tercera fecha de la fase de grupos, en el triunfo de visitante por 3-0 frente a Universidad Central de Venezuela, mientras que el segundo cartón amarillo lo vio en Ecuador, cuando el Canalla perdió 1-0 contra Independiente del Valle, por la sexta y última fecha de la fase de grupos.

Copetti vio la amarilla en ese mismo partido contra Independiente del Valle y recibió la segunda la semana pasada, en el encuentro frente a Corinthians.

En tanto, las amarillas de Pol Fernández fueron contra Libertad de Paraguay en la segunda fecha y ante Independiente del Valle, en Ecuador.

De cara a los cuartos de final

Si Central avanza y cualquiera de ellos tres resulta amonestado frente a Corinthians, no podrá jugar en la ida por los cuartos de final, ya que las amonestaciones se borran recién para la llave de semifinales.

Hasta ahora, los únicos jugadores que ya recibieron tres amarillas y debieron cumplir una fecha de suspensión fueron Franco Ibarra y Agustín Sández.