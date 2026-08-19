Timbúes abordó los desafíos de los jóvenes con una charla sobre toma de decisiones Estuvo destinada a estudiantes de 6º año de la Escuela Nº 712 y tuvo como eje la reflexión, la prevención y la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo 19 de agosto 2026 · 14:43hs

Desde el gobierno comunal de Timbúes se destacó la importancia de generar este tipo de espacios destinados a los jóvenes, fortaleciendo la prevención, el diálogo y el acompañamiento en una etapa fundamental para la construcción de sus proyectos de vida.

El Centro Cultural Comunal de Timbúes fue escenario de la charla “Decidir con futuro. Un segundo para pensar, una vida para vivir”, a cargo del psicólogo Pablo Sucarrat, destinada a alumnos de 6º año de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 712 de esa localidad.

La iniciativa tuvo como principal objetivo generar un espacio de reflexión para que los jóvenes puedan incorporar herramientas que les permitan afrontar de manera consciente distintas situaciones que forman parte de su realidad cotidiana.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a la presión de grupo, los conflictos que pueden derivar en situaciones de violencia, los consumos problemáticos y las conductas de riesgo, promoviendo el análisis de las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones y la importancia de detenerse a pensar antes de actuar.

Charla para los jóvenes Desde el gobierno comunal de Timbúes se destacó la importancia de generar este tipo de espacios destinados a los jóvenes, fortaleciendo la prevención, el diálogo y el acompañamiento en una etapa fundamental para la construcción de sus proyectos de vida.

La actividad fue posible gracias al acompañamiento de la Cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe, la Fundación Hospital Granaderos a Caballo y el Centro de Estudios Regionales. De esta manera, Timbúes continúa impulsando propuestas que ponen en el centro a los jóvenes y promueven herramientas para tomar decisiones responsables, construir vínculos saludables y proyectar un futuro con mayores oportunidades.