Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un abogado penalista y un hombre de 34 años fueron detenidos tras el hallazgo del cuerpo en Buenos Aires al 800 y luego liberados. Qué se sabe de la causa

La muerte de una mujer de 87 años hallada este viernes en su vivienda del casco histórico de Rosario derivó en una investigación judicial que, por estas horas, continúa abierta aunque sin personas detenidas. Un abogado penalista y un rosarino de 34 años , que habían sido demorados, recuperaron la libertad este sábado luego de que el informe preliminar de la autopsia no arrojara indicios de una muerte violenta.

El caso se desarrolla bajo un fuerte hermetismo y con múltiples medidas aún pendientes. La Fiscalía intenta determinar si existió o no un intento de maniobra para apropiarse de bienes de la mujer fallecida, cuya identidad fue confirmada como Ana María Cincunegui .

El deceso fue alertado al 911 por el propio abogado , quien se presentó el viernes al mediodía en el domicilio ubicado en Buenos Aires al 800 , frente a un portón del Correo Argentino. Según manifestó luego ante el personal policial, la mujer no respondía a sus llamados , lo que motivó el pedido de asistencia.

Según trascendió, el letrado explicó que Cincunegui lo había designado como su representante , es decir, que actuaba como apoderado de la anciana, término que fue utilizado en su declaración inicial.

Dudas sobre el fallecimiento

En las primeras horas posteriores al hallazgo, no estuvo claro cómo se produjo la muerte. Si bien desde la investigación evitaron confirmar una hipótesis de homicidio, trascendió de manera extraoficial que en la escena había manchas de sangre y un martillo, lo que alimentó las sospechas iniciales.

>> Leer más: Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

Sin embargo, este sábado por la tarde, fuentes de la Fiscalía indicaron que el preinforme de autopsia determinó que el fallecimiento no presenta signos compatibles con una muerte violenta. Según ese reporte preliminar, la mujer solo tenía un golpe en la zona lumbar, que podría haberse producido al caer.

La documentación secuestrada

Más allá de la causa de muerte, lo que encendió las alertas del fiscal fue el secuestro de diversa documentación que el abogado tenía en su poder. Entre los elementos incautados se encuentran un título de propiedad, un contrato de apoderamiento, un contrato de escritura, una nota manuscrita atribuida a la anciana y una denuncia de bienes.

Estos documentos motivaron la aprehensión de los dos hombres que se encontraban en la vivienda al momento del hallazgo, por orden del fiscal Ignacio Hueso, quien además dispuso allanamientos posteriores en los domicilios de ambos.

Investigación abierta

Aunque la libertad de los demorados fue dispuesta tras conocerse el resultado preliminar de la autopsia, desde el Ministerio Público de la Acusación aclararon que la investigación continúa. El foco está puesto ahora en analizar la documentación secuestrada y establecer si existió alguna maniobra irregular vinculada al patrimonio de la mujer fallecida.

Por el momento, la causa no fue cerrada y los investigadores avanzan con nuevas medidas para esclarecer completamente las circunstancias del caso.