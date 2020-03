Roldán endureció las restricciones y cerró los accesos a la ciudad

El intendente de Roldán, José Pedretti, anunció que se cerraron las calles de ingreso a la ciudad y se montaron puntos fijos de acceso a cargo de la Guardia Urbana Roldán (GUR) para dejar ingresar solo a vecinos con domicilio en Roldán o vehículos que transporten alimentos, medicamentos o recursos para la atención de la salud pública o privada. La decisión la tomaron en la mañana del martes tras confirmarse los dos casos positivos de coronavirus en la ciudad.

Las calles que hasta ayer fueron cerradas son las bajadas de la autopista Rosario-Córdoba a los barrios Puerto Roldán y Tierra de Sueños 2 y 3 (sólo se podrá acceder a los tres barrios por el ingreso pavimentado desde la ruta AO12), el acceso a calle Alberdi desde la autopista Rosario-Córdoba (calle desde la que se ingresa a la estación de GNC) y las calles Padre Jorge Oldani y su paralela al sur del otro lado de la vía (Paseo del Caminante) en sus cruces con San Sebastián, en el límite con la ciudad de Funes. Actualmente el municipio tiene bajo evaluación el cierre de otras calles al norte de Padre Oldani.

Los controles de acceso de la GUR están ubicados en la vieja traza de la ruta nacional 9 y San Sebastián, ruta A-012 en la bajada de la autopista Rosario-Córdoba (a la altura de los barrios Fontanet y El Descanso), otro en el ingreso al barrio Tierra de Sueños 2 desde la A-012 y uno finalmente en barrio Las Tardes desde la A-012.

Disposiciones

Según las nuevas disposiciones municipales, todo aquel que no tenga DNI con domicilio en la ciudad no podrá ingresar. Sin embargo, hay muchas personas que residen, estudian y trabajan en Roldán pero no realizaron el cambio de domicilio.

Quienes se encuentren en esa situación podrán demostrar su residencia portando un impuesto o servicio a nombre del interesado en el que conste la dirección de residencia.

En el caso de que no posea impuesto o servicio a su nombre en dicha dirección se deberá realizar una declaración de domicilio en la que dos testigos vecinos del domicilio declarado den fe de que la persona viva allí, firmando con DNI en sede policial, los cuales en caso de falsedad serán castigados según lo estipulado en el Código Procesal Penal.