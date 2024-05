Quieren prohibir que vendedores ambulantes ofrezcan ropa y bijouterie en el centro

El concejal de Juntos por el Cambio (JxC) Agapito Blanco presentó un proyecto de ordenanza que propone que los vendedores ambulantes no ofrezcan productos como ropa y bijouterie en la zona céntrica de Rosario. “Tienen la misma mercadería que quienes están en un local. No pagan nada y los productos son de una cuestionada procedencia. Los comerciantes de calle San Luis consideran que es competencia desleal ”, sostuvo el edil en diálogo con La Capital.

“La idea es que los vendedores ambulantes no puedan vender la misma mercadería que los comerciantes: productos textiles, paraguas, bijouterie. No lo estamos prohibiendo, pueden elegir otros productos. No queremos que sea un choque entre vendedores ambulantes y comerciantes. Pueden vender todo lo que sea alimentos o de producción artesanal. Pueden vender un gorro tejido por una persona pero no un gorro de marca” , sostuvo el concejal Blanco.