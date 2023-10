Exigen conocer cuántos permisos hay de venta ambulante

En el debate presentado ante la comisión de gobierno, se dieron las argumentaciones correspondientes. "La ordenanza establece que el Ejecutivo debe informar anualmente al Concejo la lista de los vendedores ambulantes”, destacó la concejala Pellegrini quien agregó: "Hay quienes han pedido permisos y no han tenido respuesta ni han recibido ninguna notificación”. También recordó que de acuerdo a la normativa en vigencia la cantidad de permisos para venta ambulante deberían ser unos 1.100 es decir una cifra en torno al 0,1 por ciento de la población.

En diálogo con La Capital, Tepp amplió algunos conceptos. Por ejemplo que previo al 2019 existían un número fijo de permisos en el orden de unos 800, pero no había indicador que lo vinculara a la población o al crecimiento poblacional de Rosario.

ambula.jpg

Entre las modificaciones, la concejala subrayó la obligatoriedad del municipio en enviar en forma anual la cantidad de la cantidad de permisos otorgados, la cantidad de solicitudes, en qué rubros se habilitaron, su distribución geográfica. "El año pasado, la Municipalidad habilitó la vía para los que tenían permiso y quienes no se puedan inscribir en la web. Pedimos el informe anual, pero no se remitió ninguno de modos que no sabemos cuantos se otorgaron, rubros, los rechazados y su fundamentación y aquellos que no tuvieron respuesta", detalló.

Demoras

Tepp también indicó que llegan al cuerpo deliberativo casos con permisos anteriores, solicitudes atrasadas y otros corridos de sus espacios para que otra gente invada este lugar. "Hay demoras y venían a pedirnos a nosotros permisos provisorios. Sabemos que desde 2017 en adelante la venta ambulante ha crecido muchísimo. Desde la secretaría de Gobierno nos prometieron que se avanzaría con un sistema transparente, con publicación en la página del municipio, actividades, dónde tienen que funcionar, pero nada sucedió", remarcó. El aumento se detecta en artículos de juguetería e indumentaria textil, que de la mano de la devaluación hacen que el consumo formal en locales se reemplace por la compra en puestos callejeros.

Desde Ciudad Futura se sostiene que con este "piso" de 1.100 permisos y un listado público se podría tener acceso a quienes solicitaron cada uno, quienes resultan beneficiarios, y porqué los rechazados fueron efectivamente denegados.

"Es preocupante que haya conflictos en el espacio público entre vendedores, entre quienes tenían licencia previa, otros que no la tienen, por eso debemos conocer la situación actualizada", insistió Tepp al recordar que la gestión actual había planteado "hacer borrón y cuenta nueva hacer un sistema transparente, actualizado, publicar los datos y así evitar que haya apropiación abusiva del espacio público por algunos grupos o particulares".