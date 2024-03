Comerciantes de calle San Luis alertan por el "combo letal" de tarifazos, recesión e inseguridad

Javkin: "Una muerte jamás nos será indiferente, pero no nos van a parar, no debemos parar"

No es la única situación que preocupa al sector. "Además, estamos pasando por una situación de recesión muy marcada, sobre todo en Rosario, que por un sumatoria de problemas como la inseguridad, conforman un combo letal para muchos comercios que no podrán subsistir por mucho tiempo más”, alertó Rucco.

“La EPE ha decidido implementar un aumento supuestamente para mejorar el servicio, en donde hacen falta inversiones porque es muy deficiente. Todos los veranos hay cortes de energías. Si es para mejorar el servicio está bien, pero este combo letal de inseguridad, recesión, paros de transportes y en el ciclo lectivo afecta al comercio. Cuando no hay clases hay menos movimiento. Todos son inconvenientes para los centros comerciales del área central que no son negocios de proximidad”, subrayó .

Agregó: "Calle San Luis atiende a toda la zona de influencia de Rosario e incluso a provincias vecinas, comerciantes que vienen a nuestro centro comercial a proveerse al por mayor. Y la gente de afuera te cuanta que no quiere venir a Rosario. Tiene miedo porque ve la noticias. Eso apunta directamente a nuestra venta".

Rucco sostuvo que "hay mucha gente que tiene locales en el interior que hace pedido a través de páginas webs, WhatsApp o redes sociales. Esto sucede porque no se informa bien y la gente ese cree que estamos a los tiros. Después de la pandemia hemos incrementado la comercialización on line. Pero cómo se hace para sostener una estructura que paga un millón de pesos en alquiler, 150 mil pesos de luz, más todos los costos fijos que implica llevar adelante un comercio, si no hay ventas. Las ventas han caído en calle Córdoba, en calle San Luis y también en los comercios barriales por la pérdida del poder adquisitivo de la gente".