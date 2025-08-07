La Capital | La Ciudad | humedales

Advierten que los humedales son indispensables para filtrar la contaminación del Paraná

El sistema depura los contaminantes derivados de las actividades humanas. Pero su capacidad no es infinita, es más eficiente y barato conservarlo que repararlo después

7 de agosto 2025 · 15:12hs
Advierten que los humedales son indispensables para filtrar la contaminación del Paraná

Foto: Patricio Carugatti - Parque Nacional Islas de Santa Fe

La contaminación es hoy uno de los grandes problemas ecológicos del planeta y la cuenca del río Paraná no está exento: recibe todos los efluentes cloacales de las ciudades asentadas sobre sus orillas, residuos químicos de la industria y del sector agropecuario que afectan la calidad de sus aguas. Ante esto, la naturaleza tiene una solución que funciona sin costo: el macrosistema de humedales del corredor fluvial Paraná que actúa como un filtro natural para retener y depurar las partículas contaminantes.

Así lo advierte un trabajo de la Fundación Humedales/ Wetlands International denominado "Riñones del planeta. Humedales: los depuradores naturales del agua" presentado esta semana.

“El Paraná, con su caudal promedio de16 mil metros cúbicos por segundo, tiene un alto potencial de dilución, y los humedales de su llanura de inundación fluvial suman numerosos procesos fisicoquímicos que contribuyen a la depuración de los contaminantes del agua. Pero ese potencial no es infinito y los niveles de contaminación en algunas de sus cuencas asociadas son altamente alarmantes”, advirtió Nadia Boscarol, bióloga y coordinadora de Fundación Humedales/ Wetlands International.

Humedales, “riñones” de la naturaleza

Los humedales tienen una capacidad natural para depurar el agua a través de procesos físicos, químicos y biológicos que facilitan la retención, transformación y eliminación de contaminantes y exceso de nutrientes: por eso, el delta del Paraná actúa como filtro o “riñón” natural del agua de la Cuenca del Plata, la segunda más grande de Sudamérica.

Según Jezabel Primost, doctora en Ciencias Exactas y autora del trabajo, dentro del bello paisaje de los humedales del Paraná “ocurren procesos poco valorados que mejoran la vida humana como la depuración natural del agua. Estos ecosistemas son filtros vivos, máquinas naturales que procesan sustancias continuamente de manera gratuita y perfecta. Para hacerlo, deben estar en buen estado”.

Gastón Fulquet, coordinador regional del programa Corredor Azul de Fundación Humedales/Wetlands International, destacó que “conservar la conectividad entre el río y sus humedales asociados es fundamental para la salud ecosistémica y también para la salud de las personas, que usamos y disponemos de esas aguas”.

“Así como los bosques son considerados los pulmones del planeta, los humedales son los riñones, órganos a los que sólo les prestamos atención cuando empiezan a fallar”, detalló Boscarol.

Contaminantes en el Paraná

La contaminación es un problema global que escaló a niveles preocupantes. Los casi 30 millones de personas que habitan en torno a la Cuenca del Plata en Brasil, Paraguay y Argentina dependen de esa agua para consumo humano y usos productivos.

Sin embargo, las principales ciudades costeras del Paraná no cuentan con plantas de tratamiento de efluentes cloacales y en la mayoría de los casos las vuelcan al río después de un simple filtrado. Los agroquímicos utilizados en el campo, los residuos industriales e hidrocarburos, así como los plásticos y microplásticos también terminan en el río. Además las cenizas de los incendios en las Islas y sus humedales, además de contaminar el aire dejan la materia orgánica convertida en cenizas que se suman a los contaminantes que recibe el agua.

Una publicación reciente de Rafael Lajmanovich, científico del CONICET y de la Universidad Nacional del Litoral, demostró que la cuenca del arroyo entrerriano Las Conchas, afluente del Paraná, aloja niveles críticos de contaminación por vertidos de contaminantes agroindustriales. “La concentración más alta de glifosato en América del Sur se detectó en los sedimentos de este arroyo, lo que destaca las graves consecuencias ambientales de la escorrentía agrícola en la región”, dice la investigación.

>>Leer más: El peligro acecha en el río Paraná: confirmaron los niveles de glifosato más altos de Sudamérica en uno de sus afluentes

La aparición frecuente de algas con cianobacterias en la cuenca es otro ejemplo de contaminación, más evidente en períodos de déficit hídrico: “Cuando las bajantes coinciden con altas temperaturas y con el exceso de materia orgánica que les sirve de nutrientes, se producen floraciones de cianobacterias, reconocibles por la proliferación de algas verde esmeralda, que son neurotóxicas y altamente nocivas para la salud, detalló Fulquet.

Una solución basada en la naturaleza

La depuración natural del agua que ocurre en los humedales es una función de la naturaleza que contribuye al bienestar humano. Pero esta capacidad no es infinita y su buen funcionamiento depende del estado de conservación y capacidad de resiliencia frente a acciones humanas.

El costo de dañar esa función natural y reemplazarla con procedimientos artificiales es elevado ya que las plantas de depuración usan procesos de decantación y/o filtración, y agregan químicos para su potabilización. “El esfuerzo y costo de la depuración artificial es proporcional a la calidad del agua que ingresa a la toma. Los humedales contribuyen a que estos costos sean menores”, argumentó Boscarol.

El trabajo de la Fundación Humedales/Wetlands International contribuye a un mejor conocimiento y conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los humedales. “Es una herramienta con base científica y lenguaje accesible que invita a una reflexión sobre el papel fundamental que cumplen los humedales”, concluyó la autora.

Noticias relacionadas
La ordenanza fue elaborada por María Eugenia Schmuck y Lucas Raspall

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes en Rosario

Los trabajos en el aeropuerto de Rosario serán financiados por el Estado provincial.

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

La actualización del tope de Sube, que antes era solo para la app oficial, ahora rige para todas las formas de carga presenciales o digitales

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en rosario

Organizaciones sociales piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Lo último

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Los hinchas de un club de primera , incendiados con el DT rosarino: qué le gritaron cuando se iba al vestuario

Los hinchas de un club de primera , incendiados con el DT rosarino: qué le gritaron cuando se iba al vestuario

Imputan y citan por amenazas de muerte al hijo de una víctima de la Triple A

Imputan y citan por "amenazas de muerte" al hijo de una víctima de la Triple A

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Una de las amenazas fue para quedarse con una casa que había pertenecido a Milton Damario, absuelto por el crimen del líder de Los Monos, Claudio "Pájaro" Cantero

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones: a cuánto cotizará
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones: a cuánto cotizará

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino sobre el caso $LIBRA: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newells se encienden alarmas

El Pipa Benedetto volvió a lesionarse y en Newell's se encienden alarmas

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Ovación
Newells: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Newells: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Newell's: habilitaron el ingreso a la tribuna Lionel Messi por una de las escaleras exteriores

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Arroyo Seco, de pie: Mirco Cuello, la gran esperanza del boxeo argentino, va por un título mundial

Central en Tucumán: cómo será el operativo para recibir a más de 3.000 canallas

Central en Tucumán: cómo será el operativo para recibir a más de 3.000 canallas

Policiales
Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico durante un robo frustrado: piden prisión perpetua para los tres acusados

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron a los gritos y terminaron a los tiros

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

Muerte del jugador de Central Córdoba: la hipótesis del suicidio parece estar cada vez más lejos

La Ciudad
Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista de Rosario, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista de Rosario, en un libro con imágenes inéditas

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes en Rosario

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes en Rosario

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

Sauce Viejo se ofrece como opción por el cierre del aeropuerto de Rosario: qué harán las compañías

Kirchnerismo Nunca Más: la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires
Política

"Kirchnerismo Nunca Más": la provocadora campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será
Información general

Se viene la última gran transmisión del stream del Conicet: cómo y cuándo será

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: Haré lo que haya que hacer
Política

Gisela Scaglia se sube a la candidatura a diputada: "Haré lo que haya que hacer"

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU
La Ciudad

Todos por Nico: función solidaria a beneficio del nene rosarino que debe tratarse en EEUU

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína
Policiales

Detuvieron a un adolescente que iba por la calle con un ladrillo de cocaína

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos
Zoom

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y graves enfrentamientos

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe
Información General

Se copió como en el examen de residencias médicas pero en la Policía de Santa Fe

Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros
La Región

Internaron al policía santafesino detenido por intento de femicidio y ataque a sus compañeros

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos
La Ciudad

Proponen que se pueda denunciar online a perros potencialmente peligrosos

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El socialismo estira la definición y decide al filo si se suma al frente Provincias Unidas

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades
Política

Diputados aprobó por gran mayoría los aumentos al Garrahan y universidades

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers
Información Geneal

Anmat prohibió productos para blanquear dientes recomendados por influencers

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Por Claudio Berón

Policiales

Barrio Gráfico: acribillaron a un hombre que estaba sentado frente a su casa

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho
La Ciudad

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño
Política

Un diputado santafesino se muda para ser candidato a senador porteño

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral
Politica

Interna del PJ Santa Fe: el perottismo se presentó en la Justicia electoral

Filial canalla en Tucumán: Más que a Di María, amamos a Central
OVACIÓN

Filial canalla en Tucumán: "Más que a Di María, amamos a Central"

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves templado y con nubosidad variable

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord
Información General

Quini 6 vacante: el domingo habrá un supersorteo con un pozo récord

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado
Economía

El dólar blue volvió a caer y sigue siendo el más barato del mercado