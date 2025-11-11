Encuentro de Meditación trascendental en Rosario al pie de los Silos Davis

Nanni Luminarias , directora del Proyecto Colora , declaró: “Sé parte de esta vivencia que te llevará a sentir la positividad e iluminación de tu cambio interno. Te esperamos el sábado 15 de Noviembre, a las 18, en el Parque Sunchales. a los pies de los Silos Davis”

Un encuentro de Meditación trascendental se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre, a las 18, en el Parque Sunchales, a los pies de los Silos Davis, organizado por el grupo Proyecto Colora .

“Sumándonos al festejo de los 300 años de existencia de Rosario, desde Proyecto Colora invitamos a participar al masivo evento de Meditación trascendental , a los fines de lograr con esta técnica desprendernos de las cargas, soltar anclas y potenciar vivencias positivas y proyectos para el nuevo año” declaró Nanni Luminarias a La Capital .

“El sitio del encuentro está impregnado por una sutil energía, donde convergen las enigmáticas Líneas Ley, que llegan desde Erks (Capilla del Monte) y Aurora (Uruguay), siendo Rosario el centro Nodal de esta conjunción energética y, más precisamente, teniendo su ubicación en las bases de los Silos Davis donde se manifestó la ciudad de Mirshak de una manera contundente e incuestionable sobre la veracidad de su existentencia, dejándose plasmar en una fotografía que quedó para los anales de la historia, trascendiendo al mito y a la leyenda” abundó la directora de Proyecto Colora.

Nanni Luminarias. meditación

Finalmente, Nanni Luminarias expresó: “Sé parte de esta vivencia que te llevará a sentir la positividad e iluminación de tu cambio interno. Te esperamos el sábado 15 de Noviembre, a las 18, en el Parque Sunchales. a los pies de los Silos Davis”.