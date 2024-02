"Que los equipos salgan a la cancha con la foto de Ivana", pide la familia Garcilazo de cara al clásico

A los pocos días fueron identificados tres atacantes. A dos de ellos los detuvieron y un tercero se fugó y continúa siendo buscando incluso con alcance internacional. A Ariel Cabrera y Juan José Masson les imputaron el delito de homicidio agravado y quedaron presos por el plazo de ley que es de al menos dos años. Sobre Damián Reinfenstuel, prófugo y buscado por Interpol, se sospecha que salió del país rumbo a Bolivia.

Familia Ivana Garcilazo.jpg La familia de Ivana Garcilazo, la hincha de Central asesinada tras el clásico, reclaman que se haga justicia.

Los familiares de la víctima viajaron al país vecino y se instalaron durante unos días para visibilizar la búsqueda en los medios de comunicación de La Paz y alrededores. Luego la Fiscalía persiguió distintas versiones a partir de personas que dijeron haberlo visto, pero ninguna condujo a un resultado positivo.

Un mensaje de paz

A poco menos de cinco meses del crimen se disputará un nuevo clásico y para la familia de Ivana Garcilazo ya no será un evento más. "Estos días son bastante conmovedores por el simple hecho de pensar que fue un clásico lo que nos arrebató la vida de Ivana y lo que arruinó nuestra vida", lamentó su hermana Silvina.

"Pero tratamos de dar un mensaje de paz como familia. Que la gente entienda y vea el dolor que estamos pasando", continuó. "Si este fin de semana pierden el partido, si tienen ganas de agredir, insultar, golpear o tirar un baldosazo, que por un segundo piensen en Ivana y en la familia que dejaron destruida", pidió Silvina. "Que tomen conciencia del daño que pueden hacer por un simple partido de fútbol", agregó.

No hay nada que pueda reparar materialmente una pérdida semejante, pero para la familia Garcilazo hay aspectos en el plano de lo simbólico que pueden brindar algo de contención. "Nos encantaría que este domingo los equipos salgan a la cancha con la foto de la cara de Ivana. Sobre todo Newell's, que le muestre a sus hinchas y no se olviden que no está más por un partido de fútbol", sostuvo Silvina. "Para la familia sería un mensaje hermoso", agregó.

No hay mucho más para una familia que sintió en carne propia lo irracional de la violencia vinculada al fútbol. Queda esperar que la justicia repare algo de ese dolor y que de alguna manera este caso sirva de ejemplo para que no se repita . "Que este domingo sea en paz, que no haya más una Ivana ni familias destruidas por un partido de fútbol", pidió Silvina.