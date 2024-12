Prepagas: retrotraen el valor de la cuota que una empresa le cobró a una afiliada

Medicina prepaga: "liberación indiscriminada" del valor de cuotas

En este sentido, agregó: "De esta manera, el juez equilibra la balanza. No obstaculiza los aumentos de las prepagas y les permite aumentar las cuotas para poder paliar los aumentos de costos que tiene el servicio en el sistema de salud. No obstante, para que esos aumentos no sean indiscriminados y arbitrarios determinó como límite el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que determina el Indec. En este sentido evita un abuso en los aumentos de las cuotas del afiliado".