Los precios de las prepagas: cuánto se paga en Rosario

La segunda son las enfermedades preexistentes . Hay ciertas morbilidades que hacen que una persona represente una posible alta demanda de atención médica, medicación y estudios que encarecen la cuota. Como las prepagas no pueden rechazar formalmente a un afiliado, en algunos casos el valor astronómico que se le plantea es una forma de no permitirle la adhesión.

La tercera característica es qué tipo de prestaciones tendrá el plan: si tiene o no copagos (pagos "extra" que debe hacer el cliente para recibir algún servicio como consulta, estudio o práctica), si es un sistema abierto o cerrado de sanatorios y centros de diagnóstico, y si tiene o no cobertura local, regional, nacional e incluso internacional en caso de viaje.

Otro modificador es la composición de la familia: mientras más personas sean, obviamente se encarece el precio. Pero la adhesión de familiares a menudo recibe un porcentaje menor que si los individuos contrataran cada uno por su cuenta, y los hijos reciben descuentos a mayor cantidad. Los hijos pueden entrar en el plan de sus padres hasta los 21 años, o hasta los 25 años con certificado de alumno regular de estudios.

El trabajo y el salario del titular también influyen: cuando las personas son empleadas en relación de dependencia (o monotributistas), las prepagas reciben el aporte que iría a la obra social sindical. Para esto, operan con "sellos de goma" de ciertas obras sociales de gremios que les permiten redirigir estos fondos, una maniobra absolutamente legal bajo las leyes vigentes. En los matrimonios pueden hacer sumatoria de aportes.

A todo esto, hay que sumar los descuentos y promociones que implementan las empresas de salud para atraer clientes. Y actualmente, además, las firmas están realizando devoluciones a sus socios por sumas que estuvieron por encima de la inflación entre enero y mayo de 2024. El reintegro se realiza en 12 cuotas a partir de julio ajustado por tasa pasiva del Banco Nación (BNA). Los montos son exiguos, en muchos casos menores a los aumentos mensuales que recibe cada plan.

Cuánto pagan las familias por salud

Daniel tiene Osde, el plan 210 ("el más barato y básico"), y paga $453.000 por él y su esposa de 45 años, más dos hijos de 14 y 17 años. "No sé si te lo puedo decir sin llorar", grafica. María también destina $453.000 por un plan familiar de Swiss Medical para cuatro personas: dos menores de 40, uno menor de 18 y otro menor de 12. Cata tiene Sancor Salud y gasta $435.000 por mes por el plan 1500R para dos adultos (39 y 33 años) y dos niños (de 7 y 4 años).

Daniela tiene Medife. Sin aportes, el plan medio para ella y sus dos hijos le cuesta $412.000. Luis tiene el plan plata (medio/ alto), y paga $300.000 por dos adultos (un monotributista y un autónomo que aportan) y un niño de 3 años.

Vicu le paga $250.000 por mes a Omint por el Plan Génesis que no tiene copagos, para tres personas: ella y sus dos hijos. "Me aclararon cuando empezaron a cobrar, al mes de nacidos, que cuentan como adulto. Viene eso porque están devolviendo las cuotas y a la vez aplican aumentos mensuales", aclara.

Melisa tiene Jerárquicos Salud, y por el plan 2.000 para una familia compuesta por dos adultos y un niño paga $200.000 más los aportes de un integrante. La misma prepaga tienen Norberto (48), su pareja de 41 años y su niño de 3 años. Los dos adultos están en relación de dependencia y aportan. Pagan $81.000 por el plan PMI 3.000 (alto).

Evangelina tiene Esencial. El plan Grupo Oroño, el más básico con copagos, le cuesta para dos adultos de 45 años $198.000 por mes. "Incluye médico a domicilio, seguro médico nacional, helicóptero y sepelio", señala. Valeria tiene exactamente el mismo plan. Es un grupo familiar de tres, dos adultos de 34 y 28 años, y un niño de 6 años. Paga $117.000. "A mi esposo ya le descuentan del trabajo por la OS y aparte pagamos $36.000", indica.

Romina destina 190.000 por el plan E de la misma firma, por dos adultos de 33 y 34 años, y un nene de 2 años. Pablo y su esposa pagan $96.000 por ese mismo plan. Ambos tienen 32 años. "Tiene buenas prestaciones. Hace 15 días me hice unos 6 o 7 estudios oftalmológicos para renovar lentes y no me cobraron nada", dice.

Camila le paga a Federada Salud $175.000 por mes por un plan para ella, 34 años, y su hijo de 11 años. Gabriela tiene Plenit, un plan con copagos para ella de 33 años y su hijo de 8. "El precio real es de $115.000, pero tengo un descuento y queda en $67.000 pesos. Algunos copagos son muy caros, al menos para mi. Para hacerme un análisis de control anual pagué unos $30.000 pesos extra. Es un plan medio pelo, cerrado, solo puedo atenderme en el Sanatorio de la Mujer", agrega.

Cuánto pagan los solteros

Juan cuenta que su suegro de 65 años tiene Británica Salud y paga $210.000 solo por él. "Por suerte este mes comienza a cobrar la jubilación, lo primero que va a hacer cuando cobre es darla de baja y usar Pami", advierte. Griselda, de 87 años, paga $260.000 en Galeno. Pero a Mailén, de 24 años, el plan 220 (el más bajo) de la misma empresa le significa $90.000 sin aportes. "Jamás puse un peso encima. Hace poco me operé ligamentos cruzados y me cubrió todo, ahora en rehabilitación e igual. Y me cubre anticonceptivas al 100%", revela.

Por otro lado, hay personas mayores de 80 años que en Medicus, con planes de mayor nivel, llegan a abonar individualmente más de $600.000.

Iris tiene el plan más alto de Avalian (AS400) y sin aportes paga $175.000. "No me parece caro por los beneficios que tiene", acota. Carla tiene el plan AS204, el que le sigue al más bajo (AS100), con copagos. Tiene 38 años y gasta $114.000 más el aporte de obra social de monotributo (mínimo). Mailén tiene el Plan G20 de Swiss Medical, y paga $158.000 para ella sola. Tiene 30 años. "Es un plan alto. No abono ningún copago ni estudio", explica. Marisa, de 57 años, le transfiere $148.000 por mes a Omint.

Germán tiene 39 años y el plan 2.000 de Federada Salud, de prestaciones medias. El valor es de $145.000. "No pago nada, lo cubro con aportes", subraya. Ornella de 31 años e Inés de 40 pagan cada una $130.000 por el plan 3.000, uno más abajo del más alto. Jazmín de 32 años también tiene la misma empresa y abona $110.000 por el plan medio. "Con descuento me queda algo de $76.000. Es el plan que incluye operaciones estéticas. Me quiero operar de la miopía y la toman como un arreglo estético, no como algo de salud", afirma con ironía.

Micaela tiene el plan joven de Federada y paga $50.000. "Antes los aportes alcanzaban, ahora no", revela. Melina de 26 años también contrató el mismo plan: "Es con copagos, pero tiene casi todos los sanatorios menos algunos puntuales. Estoy pagando $30.000 con un descuento por 6 meses más el aporte de monotributo de la categoría más baja", aclara. Santiago de 35 años tiene el plan Rosario y destina $40.000 por mes.

Daniel tiene el plan Plata de Esencial y gasta $143.000 por mes por él. "Me aumentan todos los meses entre 8 y 10 lucas. Es un plan medio, sin copagos", aporta. Ariana también tiene ese plan y abona $135.000. "No pago coseguros, ni órdenes. Es una muy buena obra social, pero te limita a atenderte solo en los efectores del Grupo Oroño (Sanatorio Parque, Elas e ICR, entre otros). En el 2018 me operé de un tumor en un ovario, estuve internada en el ala nueva del Parque y solo me cobraron el sellado provincial cuando me dieron el alta", especifica. Evelyn, como monotributista, paga $63.000 por el Plata.

Gian tiene Esencial plan E, con 40 años. Cuesta $110.500, le descuentan $7.500 de aportes y paga $103.000. "Es de los planes más altos, porque es semi abierto. Tengo todo Grupo Oroño más el Español, Británico e Ipam. No pago coseguros, ni estudios, y para internación es en habitación privada dentro del grupo. Nunca pagué nada más que la cuota", asegura. Dolores de 44 años abona $114.000 por el mismo plan. Diego destina $120.000 por mes por el E. "Los aportes me cubren aproximadamente el 85% y bajando", anticipa. A Luz (28) le cuesta $58.000. "Descontando los aportes, pago alrededor de $10.000", dice.

Sebastián tiene el plan 3.000 de Sancor Salud, de jerarquía media. Tiene 34 años. Paga $94.000 más los aportes del monotributo por cobertura para él solo. Camila paga $75.000 por el mismo plan. Eliana tiene Jerárquicos. Tiene 27 años y paga entre $80.000 y $100.000 sin aportes, por el plan medio para solteros. "Depende del mes. Aumentan y bajan constantemente", añade.

Los testimonios muestran que personas con el mismo perfil, edad similar, y con la misma situación de aportes y un plan idéntico, tienen diferentes cuotas. Al igual que sucede con los servicios de internet, telefonía y cable, parece haber cierta discrecionalidad a la hora de hacer descuentos y promociones que tocan a algunos con la varita mágica, e inexplicablemente perjudican a los que pagan la tarifa común sin quejarse.