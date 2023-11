Preocupación en la Uocra Rosario por el anuncio de Milei de parar la obra pública

La Unión Obrera de la Construcción, seccional Rosario, expresó su preocupación tras los anuncios del presidente electo Javier Milei de frenar las obras públicas en todo el país . Sixto Irrazábal, secretario de la entidad, afirmó que esa medida “podría afectar al 35 por ciento de unos 600 mil trabajadores". Amnplió: "Estamos preocupados porque a nivel nacional se han paralizado algunas obras. En Buenos Aires hubo despidos porque no ya cuentan con las partidas de fondos”.

En cuanto a la situación en la provincia de Santa Fe, el dirigente señaló que “aún no se han producido” cesantías por el anuncio de la paralización de las obras públicas, pero también manifestó su inquietud por la probable desactivación de los planes nacionales Procrear, programa que ya suspendió envío de los fondos correspondientes a noviembre, según indicó el líder de la Uocra Rosario .

Las políticas de género ya no tendrán ministerio provincial ni nacional: cuál es el impacto

“El gobernador electo dijo que no se iba a paralizar la obra pública en la provincia, pero estamos preocupados porque a nivel nacional hay obras que se están paralizando. En Buenos Aires hay emprendimientos que ya no cuentan con las partidas y se están parando. Seguramente esto va a complicar a la provincia de Santa Fe más adelante”, señaló Irrazábal.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el referente de la Uocra en Rosario señaló que los anuncios de Javier Milei respecto de suspender toda la obra pública en el país “son una mala señal”, pero analizó que el presidente electo “apunta más al sector empresario o del estado que hacen que una obra valga más y al trabajador le llegue menos”.

586328.jpg.thumb.jpg El secretario adjunto del gremio, Sixto Irrazábal. Matías Sarlo

Y sostuvo: “Me parece que Milei busca que le llegue lo que le tiene que llegar a cada uno y que no haya tantos intermediarios. Que no haya pequeñas empresas que no están capacitadas para licitar obras públicas, pero la terminan haciendo”.

“Creo que Milei apunta a los intermediarios y a los desmanejos que se hacen con cada obra. El tiempo que duran, lo caro que cuestan y lo poco que reciben los trabajadores. Ojalá no golpee tanto a los obreros. Si suprime la obra pública, va a ser duro para los trabajadores porque estará golpeando a un 35 por ciento de un total 600 mil trabajadores en el país. La obra púbica es necesaria para poder realizar las privadas”, agregó.

>> Leer más: Cuáles son las obras públicas de Rosario que podrían paralizarse en el gobierno de Javier Milei

"Creo que todos los cambios van a tener un efecto o golpe, seguramente el trabajador de la construcción sentirá ese golpe. Pero no creo que venga por los trabajadores. Ojalá que no. Irá por una reforma y para que 20 o 30 empresarios no sean los que manejen todas las obras públicas. Creo que las obras serán más repartidas”, sostuvo.

“La Uocra está en comunicación con el próximo gobierno. Estamos en estado de alerta. Nuestro secretario a nivel nacional está ocupado de que esto no pase. Seguramente tendremos un golpe. Todos los cambios son así. Necesitan un parate para tomar impulso. Pero ojalá que no nos encontremos en la calle. La construcción abarca 120 rubros, hay mucha gente trabajando. Si hay un recorte en la obra pública, eso no afectará solamente a la Uocra. Lo hará a un conjunto amplio de empleados”, subrayó.