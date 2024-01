Por la crisis económica y la inseguridad cayó la venta de motos en Rosario

El empleado comentó: “Los rosarinos que vienen a averiguar y tienen miedo preguntan cuáles son las motos menos robadas”. En ambas concesionarias coincidieron en relación a que las más buscadas por los asaltantes son las marcas como Honda o Yamaha ya que la venta de sus repuestos suele ser “más cara”.

Otra coincidencia entre concesionarias se vincula a que con los fuertes aumentos del combustible, mantener un automóvil no es para bolsillos flacos. De esta manera, aquellos propietarios que no pueden utilizar el auto por motivos económicos, se proponen conseguir una moto que funcione como plan B para la movilidad cotidiana.

A pesar de la conveniencia económica, un empleado de un parking ubicado en el microcentro, manifestó: “Hay mucha gente que tiene moto y que le conviene venir a trabajar en ese vehículo, pero como es inseguro, prefieren moverse en auto. Si hubiera más seguridad sería todo distinto porque habría más motos en la calle, el tránsito sería más ligero. Hoy en día las cocheras no dan abasto con la cantidad de autos que hay en la calle”.

La movilidad es una problemática cada día más exacerbada y quienes se mueven en transporte público también muestran preocupación en cuanto a los precios de los pasajes. En Rosario, el boleto de colectivo cuesta $240 y el servicio de taxis y remises aumentó un 40% esta semana, quedando la bajada de bandera diurna en $918 y $43 la ficha y el minuto de espera.

motos.jpg

“Pensé en comprarme una moto porque el colectivo es muy caro, pero termina siendo una contradicción. Hoy comprarse una moto es bastante más económico comparado con los precios que tienen los autos y el combustible. Aunque por otro lado, el tema es el riesgo a que te la roben en cualquier momento. Es una buena alternativa y la tuve en cuenta pero primero pienso en la seguridad y no me animo”, declaró Fernando, un usuario del transporte urbano de pasajeros al ser consultado por la opción de las dos ruedas.

En tanto Manuel, un joven que se moviliza en bicicleta, al ser consultado sobre si contempló comprarse una motocicleta, señaló: “Sí, la compraría. Vivo en el centro y me muevo en bici pero a veces necesito trasladarme rápido y a distancias que quizás son más largas, como zona oeste. También porque comprarme un auto es imposible y si bien no se puede negar la inseguridad, no puedo vivir con miedo. No es vida”.

Los últimos datos esbozados por la Municipalidad sobre el parque automotor de la ciudad de Rosario revelan que se registraron 202.729 motos y motonetas hasta 2022. El informe se realizó contemplando el procesamiento de la base de Patentamiento de la Administración Provincial de Impuestos (API) de la provincia de Santa Fe.