Piden que se multe a la empresa Movi por no reincorporar a colectiveras

Las cuatro conductoras que presentaron un amparo para que la empresa de transporte público Movi las reincorpore en sus puestos, volvieron a Tribunales para denunciar que la firma incumplió la orden judicial de sumarlas a los servicios tres días después de notificarse de la sentencia. Ese plazo venció hace quince días y las mujeres aún no saben siquiera en qué fecha empezarán a trabajar, por eso en el escrito presentado en la justicia laboral se pide también que se multe a la transportista por cada día de incumplimiento del fallo.

El viernes pasado, las conductoras se presentaron ante la jueza en lo Laboral de la 10ª Nominación, Paula Calace Vigo, para ponerla al tanto de que todavía no habían sido convocadas para ponerse al frente de los servicios.

La magistrada había ordenado a la empresa Movi incorporar a las mujeres en un plazo de tres días. El fallo se hizo público el 2 de septiembre pasado. Según advirtió la jueza, existió una "arbitrariedad manifiesta que restringió a las mujeres de acceder a los puestos de trabajo".

Sin embargo, las choferes aún no fueron convocadas a trabajar. Es más, ni siquiera se les comunicó en qué fecha tenían que presentarse a cumplir servicios.

La abogada de las choferes, Romina Perea, indicó que decidieron denunciar el incumplimiento de la sentencia ya que "tres de las cuatro amparistas ya están en condiciones de empezar a trabajar hace bastante, sin embargo todavía ni siquiera nos dicen en qué fecha podrán empezar con su tarea".

La profesional advirtió que las tres conductoras ya completaron los exámenes preocupacionales exigidos por la firma y que la restante lo hará entre hoy y mañana. "La empresa pidió que se hicieran un control de salud y ellas accedieron porque lo consideraron lógico, ya que cuando conduzcan un colectivo van a tener a su cargo a un montón de personas. Nadie se opuso a esto, pero pasan los días y no tenemos respuestas sobre cuándo ingresarán a trabajar", explicó.

En la denuncia que realizaron ante la jueza Calace Vigo, las mujeres piden también que la magistrada multe a la empresa por no cumplir con la orden judicial, es decir que se fije una sanción económica por cada día que continúen sin respetar la sentencia.

La sospecha

Los abogados de la empresa Movi apelaron el fallo judicial; no obstante, hasta que la cámara laboral se expida, deben cumplir con la reincorporación de las mujeres. Las conductoras sospechan que la firma busca aplazar su contratación. "Creemos que no nos dan una fecha para empezar a trabajar porque no van a cumplir con la sentencia", se quejó la abogada.

Las cuatro conductoras habían trabajado en la firma La Mixta entre noviembre de 2017 y marzo de 2018, cubriendo las vacaciones de los colectiveros. Pero, vencido el contrato, no lograron acceder a la planta de personal de la transportista, pese a la existencia de una ordenanza municipal que promovía la paridad de contratación en el transporte público.

En mayo pasado, las choferes presentaron un amparo judicial pidiendo el cumplimiento de la norma municipal y al mismo tiempo, la reincorporación en sus puestos de trabajo. La titular del juzgado Laboral Nº 10 falló. Según destacó, las conductoras pasaron correctamente todas las pruebas previas para ingresar a la empresa; pero no lograron estabilidad porque "no había real intención de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".

La transportista apeló el fallo de primera instancia, consintiendo la incorporación de las amparistas, pero pidiendo que ingresen "siempre y cuando haya vacantes".

La reserva, apuntan, obedece a "la compleja situación que atraviesan las empresas de transporte urbano de pasajeros en todo el país, con el retiro de los subsidios y la inflación".